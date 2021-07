Chano Moreno Carpentier: los escándalos en la vida de un artista en constante batalla con sus adicciones

Santiago “Chano” Charpentier fue internado de urgencia en las últimas horas en el sanatorio Otamendi, tras recibir un disparo de un policía al que habría intentado agredir luego de sufrir un brote psicótico en la vivienda en la que se encontraba junto a su madre, en Capilla del Señor.

El músico habría actuado en esta ocasión bajo los efectos de estupefacientes a causa de sus problemas de adicción, los cuales lo han llevado a protagonizar otros hechos críticos en el pasado en los que también puso en riesgo su integridad física y la de terceros.

Choque múltiple con seis autos dañados en Núñez

El primer episodio polémico por el que Chano tuvo que responder se produjo en 2015, momento en que el artista se convirtió en el autor de un aparatoso choque múltiple que resultó en una serie de daños causados a varios autos en el barrio de Núñez.

El ex líder de Tan Biónica fue entonces protagonista de un hecho de inseguridad vial que pudo haber terminado en tragedia, cuando a contramano chocó seis vehículos estacionados y terminó contra el portón del garaje de una casa. A dos de los autos los llegó a subir a la vereda. “Era un peligro como se movía. Iba para atrás y para adelante”, declaró en esa fecha una vecina.

Chano se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas y tuvo que ser internado en un sanatorio privado como consecuencia de las lesiones que recibió cuando, tras los choques, un grupo de personas lo bajó de su Dodge RAM negra, le pegó y lo arrastró varios metros por el asfalto.

El músico no hizo el test de alcoholemia en la comisaría: según la Justicia, porque se negó; según su abogado, Gabriel Iezzi, porque no estaba en condiciones de salud para hacerlo por causa de la agresión sufrida.

Choque contra un camión en Cañuelas

Al año siguiente, en marzo de 2016, el artista tuvo que trasladado al Hospital Marzetti en la ciudad de Cañuelas tras chocar contra el acoplado de un camión en el kilómetro 49 de la ruta 3 a la altura de la localidad de Virrey del Pino.

El portal de noticias Cañuelas al día informó en ese momento que el episodio se produjo al caer la noche, cuando Chano chocó con la camioneta que conducía contra un camión con acoplado, que lo arrastró varios metros enganchado , justo en el tramo en el que la ruta 3 pasa de ser de un carril por mano a la configuración de autopista con carril central de separación.

El músico, cuyas pruebas de alcoholemia dieron un resultado de “cero alcohol en sangre”, sufrió una fractura en su tobillo derecho. Después del accidente, Carpentier se recluyó en un spa de la localidad de Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, previo a un viaje a México para dar un show. Entonces dijo a LA NACION: “Me estoy preparando físicamente. Acá me hacen masajes, corro, estoy tranquilo y me relajo mucho. Lo necesito para este desafío. Tocar en México es fuerte y quiero estar entero”.

Accidente vehicular en Saavedra

En marzo de 2017, el músico se volvió a convertir en noticia por protagonizar otro accidente vehicular. En esta ocasión, Chano chocó un auto mientras estaba estacionando el suyo, en el barrio de Saavedra, y el hecho quedó registrado en las redes sociales . Además, cuando la policía le pidió la documentación, se dieron cuenta de que tenía el registro vencido.

“Venía por una calle oscura y había un auto un toquecito salido de lugar, calculé mal y le pegué. A 20 kilómetros por hora. Le rompí la óptica y el guardabarro”, contó el vocalista en el programa Los ángeles de la mañana. Además de definir el hecho como “una boludez”, agregó: “En el caso de ser yo, y después de mis antecedentes, supongo que por eso me mandaron alcoholemia, al fiscal, veinte camionetas, un procedimiento bastante grande. Por un lado está bueno, y la policía me trató bárbaro, pero se hizo una situación muy grande de un choque bastante común en este tipo de ciudades”.

El abogado del músico quiso sacarle dramatismo a la situación: “Fue una distracción en la conducción”. Por su parte, Chano destacó que siempre que hizo “algo malo” o cometió “alguna contravención o algún delito”, se hizo cargo.

Denuncia por violencia de género

A fines de 2018, la cantante Militta Bora presentó una denuncia civil y penal contra el artista, con quien había mantenido una relación sentimental anteriormente, por presunta violencia de género .

“Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, explicó la artista. “Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera ‘no, no, no’. Entonces, también hubo un hecho de violación”.

Bora contó que hizo la denuncia en ese momento porque “antes tenía miedo”. “Chano me amenazaba, me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio’. También: ‘Yo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar’”.

Chano y Militta fueron novios en 2016. Tuvieron una relación de tres meses que fueron muy traumáticos para la cantante. “Nosotros salimos en la época que yo estaba en ‘Bailando por un sueño’. Nos fuimos a vivir juntos, nos fuimos de viaje a España y la verdad que fue una enfermedad todo el tiempo. Yo estaba repsicopateada. Cada vez que me quería separar él me rogaba, me pedía ayuda, me decía que estaba muy mal. Yo tenía mucho miedo”, señaló.

“El pibe siempre me decía: ‘Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara. Y se lo contaba a mi mamá. Él era tan psicópata que le pidió clases de yoga a mi mamá, que es profesora de yoga. Como él quería demostrarme que se iba a curar, que no se drogaba más y que hacía todo lo posible… Un día le estaba contando la historia a mi mamá y ella se dio cuenta de que era muy peligroso. Un amigo llegó a decirme que menos mal que salí de ahí porque creía que me mataba”, recordó.

Militta realizó la denuncia penal en noviembre de 2018, la cual fue ratificada dos semanas después. La cantante, junto con sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, presentaron en la Fiscalía 22, a cargo de Eduardo Cubría, algunas de las pruebas en contra del excantante de Tan Biónica. “Tengo las fotos del hematoma del ojo con la fecha en que me pegó. Esto fue en la intimidad, pero tengo de testigo a mi mamá que lo escuchó decir barbaridades como la historia de la modelo. Está Tamara Pettinato también como testigo. En esa época ella estaba bailando el ritmo salsa en trío conmigo en ShowMatch, sabía todo lo que yo vivía y me decía todo el tiempo que fuera a hacer la denuncia. Yo le mandaba las fotos de las marcas”, indicó.

Víctima de un robo en Barcelona

En agosto de 2019, Chano sufrió un supuesto robo en la ciudad de Barcelona. Dos delincuentes lo asaltaron en la rambla del Raval y, según informó entonces el medio español El Caso, le robaron al cantante su pasaporte y sus tarjetas de crédito, aunque después logró recuperar sus documentos. Testigos del hecho dijeron que Chano estaba acompañado por una mujer durante el incidente.

También señaló el medio que el cantante no dio versiones muy claras de lo que pasó: al principio, le negó el hecho a la policía y fue contradictorio con sus declaraciones. Sin embargo, luego le confirmó a la prensa que había sido robado.

El periodista Adrian Sánchez Berger, que se encontraba en Barcelona y cubrió el hecho, le contó a LA NACION: “Fue todo muy confuso, a la policía le negó el robo, pero a mí y a otros colegas nos contó en rueda de prensa que sí lo habían robado”. A su vez, reveló que la fuerza de seguridad catalana se molestó por las contradicciones de Chano.

Asimismo trascendió un video, en donde se lo puede ver hablando con algunos policías minutos después del asalto, y en esa filmación se le escucha al cantante diciéndole a los uniformados: “Yo soy un cantante muy conocido en la Argentina”. Luego respecto de la persona que lo acompañaba les aclara: “Te dije que es mi novia porque cuando vengo acá estoy con ella”.

Internación en un centro adventista

El músico se internó por decisión propia en 2019 en el Centro adventista de vida sana Puiggari , ubicado en la provincia de Entre Ríos . “Estoy muy bien. Está bueno aclarar que Vida Sana es un lugar donde voy desde hace muchos años cada vez que tengo algún lanzamiento o show por delante. Me ayuda a relajar y a estar en contacto conmigo mismo, a armonizar con el universo. Va gente de todo tipo, no sólo por el motivo que ustedes piensan sino para adelgazar y bajar un cambio”, comentó el cantante.

En una nota con La viola, por TN, su manager, Maximiliano Rodríguez, informó que la decisión respondió a un interés de Chano para prepararse a fondo para un recital en el Gran Rex y expresó que la intención del músico era bajar las revoluciones, acomodar las ideas y agarrar hábitos deportivos”. En esa institución, Chano contaría con atención médica constante, como así también con una dieta proporcionada por nutricionistas y ejercicios físicos según sus necesidades.

“Decidí dejar todo lo que me hacía mal”

Tras los distintos episodios, en diciembre de 2019 el cantante afirmaba públicamente: “Estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas. Dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas ”.

En una entrevista con LA NACION semanas atrás por el lanzamiento de su nuevo disco, Chano confirmaba sentirse en óptimas condiciones luego de los contratiempos emocionales que lo llevaron a estar internado y del ostracismo provocado por la pandemia.

“Hace dos años que estoy muy bien. Siempre tuve la vocación de internarme cuando estuve mal, cuando consumía, cuando me pasó todo lo que me pasó. Como te decía, hace dos años que estoy muy bien”, afirmaba en su aparente vuelta al ruedo con “Mecha”, primer corte de su nuevo disco, cuyo lanzamiento estimaba para el último trimestre del año.

