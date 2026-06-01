El participante de Survivor Grecia que sufrió la amputación de una pierna compartió la primera foto tras el alta

El participante de Survivor Grecia Stavros Floros, de solo 22 años, sufrió la amputación de una pierna luego de que fuera impactado violentamente por una lancha turística mientras practicaba pesca submarina cerca de Isla Saona, República Dominicana. Tras la operación, el joven oriundo de Kavala, Grecia, se refirió al accidente en sus redes sociales y dejó un mensaje que emocionó a todos: “Hoy no soy la persona que era antes”, sostuvo.

Tras salir de una larga cirugía donde le amputaron la pierna izquierda, el joven compartió una serie de fotos de su internación. “Aprendí que la fuerza no consiste en no caer nunca. La verdadera fuerza está en encontrar la manera de levantarse cada vez que la vida te pone de rodillas. Y yo me levanté. No porque fuera fácil, sino porque no quería que un momento difícil definiera toda mi vida”, aseguró el joven.

El joven recibió el acompañamiento de su familia (Foto: @stavrosflo)

“Hoy no soy la persona que era antes. Soy más fuerte. Más maduro. Más agradecido por cosas que antes daba por sentadas. Esta foto no muestra a una persona que perdió una pierna. Muestra a una persona que encontró dentro de sí una fuerza que no sabía que tenía”, agregó el joven griego, que se recupera de la operación junto a su familia.

Stavros quiso llevar tranquilidad a sus seguidores. “Si esta prueba me enseñó algo, es que pueden quitarte muchas cosas, pero nunca la determinación, la dignidad ni la voluntad de seguir adelante”, aclaró.

El joven se mostró sonriente tras su trágico acciente (Foto: @stavrosflo)

“La sonrisa que ven no está ahí porque todo haya sido fácil. Está ahí porque elegí no permitir que las dificultades me robaran la alegría, la esperanza y la fe en el mañana. Es la sonrisa de una persona que sufrió, luchó y salió más fuerte. En realidad, ¡mi historia recién comienza!“, finalizó el exparticipante del reality, que enfrentará ahora una larga etapa de recuperación.