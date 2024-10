Bárbara Lanata rompió el silencio y se refirió al enfrentamiento con Elba Marcovecchio: “Yo intenté hablar muchas veces y no lo logré”

Escuchar

Mientras Jorge Lanata lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires luego de 120 días internado, el enfrentamiento entre sus hijas Bárbara y Lola, y su esposa, Elba Marcovecchio, parece no tener fin. El jueves por la tarde, la primogénita del periodista rompió el silencio y aseguró que no tiene problemas en recomponer el diálogo con la abogada; apenas un día después, Marcovecchio se mostró ofuscada al salir del centro médico. “ Lo de hoy no estuvo bueno ”, disparó.

La palabra de Bárbara Lanata

Bárbara Lanata rompió el silencio en #SociosDelEspectáculo luego de visitar a Jorge en el hospital: “intenté hablar muchas veces con Elba y no lo logré”.#loviensocios pic.twitter.com/y1wN8mb2sq — Socios del espectáculo (@socioseltrece) October 11, 2024

“Chicas, ¿ustedes pudieron hablar en las últimas horas con Elba?”, le preguntó ayer por la tarde la cronista de Socios del Espectáculo a la primogénita de Lanata, quien estaba saliendo del Hospital junto a Sarah Stewart Brown, la segunda esposa del conductor. “No, no hablamos”, respondió, sin dejar de caminar. En ese momento, en plena corrida, uno de los periodistas se cayó. “Chicas, nos están matando, eh”, señaló entre risas la periodista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y les sacó una sonrisa a las mujeres del círculo íntimo de Lanata. “Pobre chico, no sé quién se cayó”, lamentó Bárbara.

“¿Van a seguir viniendo todos los días a visitarlo?”, continuó la periodista. “Sí, por supuesto. Es mi papá. Voy a venir todos los días”, explicó. “Elba dijo que tiene una predisposición para reconciliarse con ustedes. ¿Vos tenés la misma?”, quiso saber otro de los cronistas. “ Yo intenté hablar muchas veces y no lo logré ”, aclaró, y aseguró que no tiene problemas en juntarse con la actual esposa de su papá.

El enojo de Marcovecchio

Esta mañana, antes de ingresar al Italiano, Marcovecchio habló nuevamente con la prensa. Aseguró que no sabía el horario de la operación, que era una cuestión que decidían los médicos y que seguramente ellos iban a hablar con toda la familia para hacerlo. “Yo estoy angustiada, pero tengo mucha fe”, agregó. Luego, cuando le consultaron sobre cómo sobrelleva la situación del enfrentamiento con la familia de Lanata, fue contundente. “Vos sabés que el dolor y el enojo son incompatibles. Y yo tengo mucho dolor, entonces en cierta medida no me entra el enojo. Obviamente no me gusta ver semejante cuestión violenta y todo lo que ha sido. Pero si vos me preguntás en este momento, en este momento lo que tengo es dolor y fe ”, sentenció.

“Posibilidades médicas hay. Y yo me aferro a eso y él, lo dije mil veces, es un gladiador. Y también, para todos los que somos creyentes, existe el milagro”, explicó cuando consultaron sobre la situación actual del Lanata. Tampoco esquivó la pregunta sobre los dichos de Bárbara Lanata, quien aseguró que no tiene problemas en que se retome el diálogo. “Amen. A ver, no es momento para mí. Yo estoy hablando y pese a todo lo que pasó, que me parece un salvajismo total, me parece que no es momento de discordias . Que acá tenemos una batalla súper importante”, señaló, y aseguró que no tenía información sobre el horario de la intervención.

Una vez que Lanata salió del quirófano, Marcovecchio volvió a pararse frente a los micrófonos, pero en esta oportunidad se dejó ver ofuscada. “¿Vos te enteraste cuando llegaste que lo iban a operar? Porque hoy no sabías el horario”, le consultó una de las cronistas apostadas en el lugar. “Bueno, esa fue una cuestión que pasó, pero no quiero traer acá inconvenientes internos que no tendrían que haber pasado ”, explicó. “¿No te avisaron?”, quiso saber otro de los periodistas. “Dejemosló”, dijo, y trató de terminar con el tema.

Elba explicó que Bárbara sabía de la operación del miércoles. “Le avisó el médico delante mío, y yo le avisé a su médico personal, a Pablo, que le avisara a ella y le avisé a Patricio, que es nuestro intermediario. Imposible”, aseguró. “¿Hoy sucedió que Bárbara sabía y no te avisó?”, insistieron. En ese momento Elba guardó silencio y, sin responder, recalculó. “Yo lo que no quiero en este momento son más despelotes. No tendría que haber pasado lo que pasó hoy a la mañana. No. Me parece que no era el espíritu de tomar decisiones conjuntas que, valga la redundancia, lo pedí expresamente . Me parece que no tendría que haber pasado. Y amen. Dejémoslo. Esperemos que no se repita. No hace bien a Jorge, no hace bien a los nervios de nadie. Y creo que todos estamos acompañando a Jorge, y que todos tenemos que estar cuidándonos”, expresó.

Por último, Elba aseguró que está acompañada por sus amigos, que habló con los médicos para que lo que sucedió hoy no vuelva a ocurrir y que si bien Bárbara ayer dijo que está dispuesta al diálogo “una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace”. “Lo de hoy no estuvo bueno”, cerró.

LA NACION