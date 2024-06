Ben Affleck reveló cómo es vivir bajo la sombra de Jennifer Lopez y cómo el caos de la fama de su esposa afecta a su hija Violet

Escuchar

Durante el último mes, los rumores de crisis treparon a las portadas de los principales medios y ellos, como siempre, se mantuvieron en silencio. Hasta que esta semana, Ben Affleck decidió abrir su corazón y sorprendió con inesperadas declaraciones sobre cómo es vivir a la sombra de la fama de su esposa, Jennifer Lopez .

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el día de su espectacular y esperada boda Foto Instagram @JLO

El actor, de 51 años, fue el invitado especial de Kevin Hart en el primer programa de la nueva temporada de su ciclo de entrevistas, Hart to Heart. Allí, si bien la charla se centró en su llegada a Los Angeles junto a su eterno cómplice Matt Damon, en un tramo de la conversación Affleck compartió una mirada poco común sobre la ansiedad que le genera la fama, cómo la maneja y cómo se siente al caminar a la sombra de los reflectores de Lopez .

En todo momento, el actor dio pistas de que su matrimonio sigue en pie: si bien no se enfocó específicamente en su relación, aludió a la protagonista de Gigli en varias ocasiones. “ Mi esposa puede dar fe: me gusta mucho hablar ”, le dijo al entrevistador, como para dejarle en claro que entrevistarlo no iba a resultarle muy difícil. También dio algunos detalles de las conversaciones que mantiene con ella sobre la crianza de todos los niños de la familia, los tres con que él tuvo con Jennifer Garner y los dos que su esposa tuvo con Marc Anthony, en relación al dinero y en las notorias diferencias en cuanto al entorno en el que ellos están creciendo.

“Me gusta más esta vida para ellos que la que yo tuve. Y ese es el equilibrio. Hablo mucho con Jennifer sobre eso”, indicó. Para el final del episodio, recordó una historia con Lopez para brindar un pantallazo del caos que se produce cuando la diva sale en público. “Mi hija siempre está tirando títulos a su autobiografía”, explicó Affleck. “ Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas ”, explicó el actor. “A mí, las personas se me acercan para decirme que les gustó tal película. Y luego, gritan: ‘¡Aahhhh! ¡J-Lo!’. Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?”, le dijo a Hart con una sonrisa en el rostro.

El actor junto a sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel x17/The Grosby Group

“Una vez, cuando atravesamos Times Square, nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y yo dije: ‘A la mierda, nena, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media’. Y ella me respondió: ‘Está bien’. No me advirtió lo que pasaría. Salimos con ella y los niños a través de Times Square, y todo se volvió una locura”, rememoró. “No podía creerlo. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado, una mujer grandota, y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo ‘¡J-Lo!’ Como un heraldo que luego atrae a todos los demás. Y luego, apareció un enjambre de turistas”, continuó recordando.

“Nosotros estábamos con nuestros cinco hijos, y de pronto aparecieron cientos de personas. ¡Y todos gritaban! En ese contexto, mi hija simplemente se giró hacia mí y dijo: ‘J-Lo era mi madrastra’. Y yo dije, está bien, ese es un buen título para tu autobiografía ”, contó entre risas.

Al principio de la entrevista, Affleck explicó por qué tiene “cara de perro en reposo” cuando Hart le preguntó si prefiere trabajar ante las cámaras o detrás de ellas. “En primer lugar, también soy un poco tímido. No me gusta que me presten mucha atención ”, le dijo Affleck a Hart. “Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’”. También explicó que no le gusta que lo fotografíen cuando está con sus hijos. “Generalmente, la situación es así: alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: ‘Está bien, aquí vamos’”.

El asedio de los medios y de los fans hicieron que la pareja rompiera su compromiso a principio de este siglo L. Cohen - WireImage

El actor también dio algunas precisiones sobre la “ley” que rige en su casa con respecto a las redes sociales. “‘Es una actuación. Todo el maldito asunto es una actuación ahora. Instagram es una actuación, las redes sociales también lo son. ¿Qué imagen querés poner? ¿Qué querés mostrarle a la gente para que se interese en el trabajo que estás promocionando?”, se quejó. “Debido a que nadie publica su momento más deprimente, nadie hace publicidad como diciendo: ‘Soy un imbécil, mira lo horrendo que soy’. Tenés una versión externa de tu vida que está curada y que estás anunciando en las redes sociales”, reflexionó.

Este tema, concretamente, tuvo una gran repercusión en las redes y en los medios. Es que no son pocos los que han asegurado que la crisis de pareja tiene como epicentro la gran cantidad de horas que la diva neoyorkina pasa diariamente en línea, mientras que él prefiere el mundo real.

