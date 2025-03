John Miller, el novio de Jennifer Garner, se hartó de la cercanía de Ben Affleck con la actriz: “Una falta de respeto”

Los crecientes rumores que indican que Ben Affleck y Jennifer Garner estarían evaluando darse una nueva oportunidad en el amor, no fueron recibidos por todo el mundo de buena manera. Primero, trascendió que la segunda exesposa del actor, Jennifer Lopez, se sentía molesta con la situación, y este martes se dio a conocer que John Miller, el novio de la protagonista de Elektra desde 2018 se enfureció tanto que terminó dándole a su amada un ultimátum .

Jennifer Garner y John Miller están juntos desde 2018 X17online.com - x17/The Grosby Group

La suspicacia surgió luego de que Affleck y Garner, que estuvieron casados entre 2005 y 2015, fueran vistos recientemente riéndose y charlando con complicidad mientras celebraban el cumpleaños de su hijo menor en un parque de paintball en Los Ángeles. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la que captó al actor abrazando a la madre de sus hijos cariñosamente por la cintura mientras ella apuntaba su pistola de paintball .

Esta situación sorprendió a sus millones de fanáticos y, según se informó, “enfureció” a Lopez. Una fuente cercana a la actriz y cantante oriunda del Bronx le dijo a Page Six que la estrella “no está contenta de ver constantemente fotos” de su ex junto a Garner . Para la diva, la creciente cercanía y las fotos que muestran a los actores de Daredevil y Elektra juntos y risueños fueron como “sal en la herida ”, porque la intérprete de “On The Floor” y Affleck finalizaron su divorcio hace apenas unas semanas, el 20 de febrero. “ Está furiosa. Esta situación la está volviendo completamente loca ”, aseguró la fuente.

Ben Affleck no descarta una reconciliación con Jennifer Garner, mientras disfrutan de salidas y muestras de cariño Grosby Group - x17/The Grosby Group

Este martes, el mismo medio entrevistó a una persona del círculo cercano de John Miller. “Él le lanzó un ultimátum después de que se difundiera aquella foto”, aseguró la fuente. Y agregó: “ John siempre ha apoyado la relación cordial de crianza compartida entre ellos, pero siente que Ben cruzó la línea ”, indicó.

Por eso, según la fuente, Miller le planteó a su novia que “no quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que marcharse”. E indicó: “John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean agradables y siente que son una falta de respeto a su relación ”.

Anteriormente, otra fuente había señalado que “el cercano vínculo se está volviendo demasiado intenso cuando Ben pasa todas las festividades como Navidad y Acción de Gracias junto a ellos”. Por eso, “John se siente como un tercero en discordia ”.

Estas declaraciones surgieron luego de que otras personas cercanas a Affleck aseguraran que el intérprete “definitivamente estaría dispuesto a darle otra oportunidad a Jen si alguna vez llega el momento adecuado”.

Garner y Affleck se separó hace tres años, pero nunca logró cortar lazos Grosby Group - LA NACION

A pesar de los rumores, un allegado a la expareja señaló que Garner no comparte la misma visión que su ex y descarta de plano la posibilidad de revivir su romance. “ El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John [Miller, su novio desde 2018] y no está ni remotamente en sus planes volver con Ben . La relación es solamente de índole familiar”, afirmó.

Ben Affleck y la actual pareja de su primera exesposa, John Miller, en tiempos en los que el actor estaba casado con Jennifer Lopez Backgrid/The Grosby Group

Affleck y Garner se divorciaron en buenos términos en 2018, y desde entonces han mantenido una relación muy cordial, con el foco puesto en la crianza conjunta de sus tres hijos, Violet, de 19 años, Seraphina, de 16, y Samuel, de 12.

