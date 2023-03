Ben Affleck reveló la verdadera razón por la que se lo vio incómodo en los premios Grammy: “Me tomó desprevenido”

escuchar

A pesar de que las imágenes que circularon muestran lo contrario, Ben Affleck niega haberlo pasado mal durante la entrega de los premios Grammy 2023, que se llevaron a cabo a principios de febrero en la ciudad de Los Ángeles. En un momento de la ceremonia, el actor -que se encontraba allí acompañando a su mujer Jennifer Lopez- fue captado por las cámaras con una actitud hostil, una imagen que inmediatamente se viralizó en todo el mundo. A pesar de que ya pasó un mes y medio de aquel evento, el galán rompió el silencio y le echó la culpa de todo al presentador Trevor Noah.

Jennifer Lopez y Ben Affleck minutos antes de la escena que se viralizó y dio que hablar en el mundo entero John Shearer - Getty Images North America

Según lo que comentó en una entrevista con The Hollywood Reporter, el conductor lo tomó desprevenido haciendo una parodia en medio de la ceremonia: “Vi a Noah acercarse y pensé: ‘Oh, Dios’. Nos estaban encuadrando en una toma pero no sabía que estaban filmando”, dijo el protagonista de Argo sobre esas imágenes que dieron la vuelta al mundo.

No sólo el video muestra cierta molestia e incomodidad por parte del artista en la ceremonia sino que también muchos lanzaron la teoría de una supuesta pelea con su esposa. Sin embargo, Ben desmintió esta hipótesis y confesó que antes de esa toma había estado bromeando con la cantante. “Tan pronto como empiecen a filmar, me alejaré de ti y te dejaré a Trevor acá sentado a tu lado”, le habría dicho a JLO, quien inmediatamente reaccionó a sus palabras: “Ella me dijo: ‘Será mejor que no te vayas’”, contó, entre risas.

El conductor Trevor Noah sentado junto a Jennifer Lopez y Ben Affleck John Shearer - Getty Images North America

En el famoso sketch (que era parte de la ceremonia), Noah fingía estar hablando con su madre por teléfono luego de la controvertida presentación de Sam Smith sobre el escenario. “Mamá, no fue el diablo real. No, sólo estaban vestidos como el diablo, mamá”, dijo el humorista. En ese momento, Lopez -que estaba sentada al lado escuchando la “supuesta” conversación- le palmeó el pecho a su marido mientras le susurraba algo al oído.

Esta secuencia inmediatamente se hizo viral pero no por el chiste sino por la notable incomodidad de Affleck en la escena. Ante las especulaciones, los fanáticos de la cantante cuestionaron la actitud del galán de Hollywood mientras que otros intentaron ir un poco más allá analizando ciertos gestos. “Jennifer le habría dicho a su esposo que parezca más amigable, que se muestre más motivado”, comentó una especialista en lectura de labios mientras que un experto en lenguaje corporal afirmó que el gesto de ella fue de reproche, intentando tener control sobre la actitud de Ben.

“Su cabeza giró rápidamente para sugerir que lo que él había dicho la sorprendió. Una de sus manos agarró la pierna de Ben en lo que parecía un gesto de control. Mientras habla toca su pecho con el dorso de su mano, lo que parece un gesto de control y reproche en vez de un gesto apasionado”, analizó el profesional al tiempo que remarcó que la ausencia de sonrisas también es un claro indicador de que ambos estaban molestos.

JLO y su esposo, muy serios frente a los flashes, gestos que despertaron todo tipo de especulaciones Kevin Mazur - Getty Images North America

Sin embargo, y pese a todas estas versiones, Affleck insistió en que la pasó “muy bien” durante este evento de la música, en el que claramente no era local sino que fue como acompañante de su mujer. “Mi esposa iba y pensé: ‘bueno, habrá buena música. Podría ser divertido’. En las entregas de premios de cine son más que nada discursos por eso pensé que esto sería divertido”, contó durante la misma entrevista.

Y si bien el actor reconoció haber ido a eventos de Hollywood “enojado” o “borracho” en el pasado, esta vez advirtió que la situación fue diferente. “En los Grammy dijeron: ‘está borracho’ y pensé: ‘eso es interesante’. Eso me hizo plantearme si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión pero también un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor”, reflexionó el actor.

Esa noche hubo varios testigos que coincidieron con su discurso y que aseguraron que Affleck estaba de muy buen humor desde la alfombra roja. “Ben estaba muy feliz y para nada aburrido. Se lo vio riéndose detrás del escenario y la cámara lo captó”, le dijo una fuente a Page Six intentando desestimar todas estas teorías mientras otra agregó: “Le dio a Fat Joe un abrazo de hermano mayor. Estaba muy feliz de verlo. Estaba de muy buen humor”.

Jennifer Lopez agradeció el esfuerzo de Ben Affleck por acompañarla a los Grammy 2023

A los pocos días, y con intenciones de calmar la tormenta que se desató mediáticamente, Jennifer Lopez también salió a aclarar la situación en sus redes sociales, confesando lo bien que la había pasado con su amor en la ceremonia más importante que tiene el mundo de la música.

LA NACION