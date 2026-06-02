Jimmy Kimmel y la serie Más que rivales fueron los grandes ganadores de una noche de premios muy especial

“En los Estados Unidos hacer chistes sobre el presidente no debería hacerte ganar un premio. Tenemos el derecho, garantizado en la constitución, de criticar y satirizar a nuestros líderes. Es un derecho que di por sentado los primeros 57 años de mi vida hasta que en septiembre del año pasado el ente regulador nos dio una sorpresa desagradable”, dijo Jimmy Kimmel el domingo, al agradecer el galardón Peabody que recibió justamente por eso, por hacer comedia política y reírse de Donald Trump, lo que en 2025 le valió unos días fuera del aire ordenados por el ente regulador de los medios controlado por el mandatario.

El actor canadiense François Arnaud representó a Más que rivales en la alfombra roja de los premios Peabody Chris Pizzello - Invision

En la ceremonia de entrega de los reconocimientos que organiza la Universidad de Georgia para celebrar las historias más inspiradoras y creativas de la TV y las plataformas de streaming, hubo 34 ganadores seleccionados por un jurado enfocado en destacar aquellos programas con el potencial de afectar positivamente la cultura popular. Entre ellos figuran las series Más que rivales (HBO Max), Pluribus (Apple TV), The Pitt (HBO Max), Adolescencia (Netflix) y el programa de humor y entrevistas Jimmy Kimmel Live!,

Ben Affleck fue el encargado de presentar el premio a su amigo Jimmy Kimmel KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Durante años usó su show para desafiar a la autoridad noche a noche, y por autoridad creo que todos sabemos a lo que me refiero: un narcisista ladrón de alabanzas que no le pertenecen llamado Matt Damon. Cuando lo sacaron del aire, Jimmy se rehusó a dar marcha atrás. Me dijo que no era por su propio beneficio, sino que él sabe que la justicia muere en la oscuridad. Algo que yo le enseñé como Batman”, bromeó Ben Affleck, el encargado de presentar el galardón a su amigo Kimmel. Además de agradecerle al público por “enviar el mensaje de que nos importa lo que sucede y por tomar partido cuando la comedia, el periodismo y las voces disidentes son censuradas, reguladas y criminalizadas”, el conductor cerró su discurso dándole las gracias al mismísimo Trump por “inspirarnos a luchar por nuestra libertad de expresión”.

Amy Poehler recibió un galardón a su trayectoria KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Yara Shahidi en la alfombra roja de los Peabody LISA O'CONNOR - AFP

En la categoría de entretenimiento también fue premiada la serie Más que rivales por su excelencia al “equilibrar temas complejos como la sexualidad y las conexiones emocionales que inspiraron a los fanáticos y promovieron un tipo de masculinidad no tóxica que resultó en lo que fue sin dudas el mayor impacto cultural que dio la televisión en 2025”. Para recibir el merecido premio y en representación de la ficción disponible en HBO Max estuvo presente en la fiesta organizada en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles el actor François Arnaud, quién encarnó a Scott Hunter, uno de los personajes más queridos de la ficción que casi al mismo tiempo que recibía el Peabody se quedó con 16 estatuillas, un récord, en la entrega de premios de la Academia de cine y TV canadiense. Entre las categorías que ganó el programa estuvieron los rubros más importantes de la premiación: mejor drama, dirección y actor en un drama para Hudson Williams.

Rhea Seehorn recibió el premio para su serie Pluribus Chris Pizzello - Invision

Mandy Moore asistió a la 86a. entrega de los premios Peabody MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El guionista Sterlin Harjo fue uno de los premiados en el evento en el que fue presentado por Ethan Hawke, protagonista de su serie Toda la verdad LISA O'CONNOR - AFP

Halle Bailey en la alfombra roja de los Peabody LISA O'CONNOR - AFP

La excelente cosecha en las celebraciones del domingo tal vez compense lo que sucederá en septiembre en los premios Emmy con Más que rivales. O más bien lo que no sucederá. Es que más allá del éxito de público y crítica del romance basado en las novelas de Rachel Reid, al ser una producción íntegramente canadiense, según las reglas de la Academia de televisión de Hollywood, el programa no es elegible para competir en sus galardones. De todos modos, para no quedar completamente fuera de las celebraciones alrededor de Más que rivales, la Academia lo incluyó entre los cuatro ganadores de un reconocimiento especial que repartió el 20 de mayo dedicado a “programas excepcionales y sus productores que entienden el extraordinario poder de la televisión para impulsar cambios sociales”.

Los Peabody también le entregaron estatuillas por su trayectoria a la actriz y comediante Amy Poehler y el guionista y productor Sterlin Harjo que recibió el galardón de manos de Ethan Hawke, el protagonista de Toda la verdad (Disney+), su serie más reciente, mientras que el director, productor y guionista James L. Brooks fue distinguido con la primera estatuilla para un ícono de la industria.