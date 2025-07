Benito Fernández habló de un futuro encuentro entre Fátima Florez y Javier Milei: “Van a estar juntos”

Desde que Javier Milei y Amalia Yuyito González le pusieron un punto final a su relación, los rumores de un reencuentro entre el Presidente de la Nación y Fátima Flores comenzaron a circular con fuerza. Anoche, en el programa de Mirtha Legrand, Benito Fernández no solo le pidió a Marcelo Polino, amigo de la artista, que cuente si pasa algo entre ellos sino que, además, aseguró muy convencido que se van a encontrar dentro de unos meses fuera del país. “Van a estar juntos”, disparó.

Mirtha con los invitados de su último programa: Marcelo Polino, María Fernanda Callejón, Miguel Boggiano, Cecilia Boufflet y Benito Fernández StoryLab

Además del reconocido diseñador y empresario, la gran diva de la televisión argentina compartió la cena con Marcelo Polino -invitado para hablar de los escándalos de la farándula argentina que hoy copan los medios-, la actriz María Fernanda Callejón, la periodista Cecilia Boufflet y el economista libertario Miguel Boggiano. Cuando la Chiqui le pidió a Polino que hable de Fátima Florez, Benito Fernández no pudo contenerse y lo apuró.

“¿Fátima sigue con el Presidente?”, sorprendió Mirtha a Polino apenas tomó la palabra para hablar de la actualidad. “Se van a encontrar ahora”, intervino en un grito Benito Fernández con seguridad y con la esperanza de que el periodista confirmara su información. “¿En dónde es que se van a encontrar? En Europa no. En Estados Unidos. Van los dos a un mismo lugar”, agregó. En ese momento, el periodista explicó que la imitadora tiene shows el 4 y el 5 de septiembre en Las Vegas. “¿Y él dónde va a estar?”, insistió el diseñador. “Hablemos con el señor, si tiene la agenda del Presidente. Yo no sé”, intentó zafar del tema Polino, y señaló a Boggiano, asesor y amigo de Milei. “Va a estar esas fechas en Las Vegas, Dale, Polino. No me jorobes”, insistió Fernández. “Mirtha, no lo invites más, no te quiere dar exclusivas”, sumó el diseñador, muy seguro de su versión.

“Siempre dije, desde que terminó la relación de noviazgo en aquel momento, que ellos tienen buena relación. Y que nunca perdieron comunicación”, intentó explicar Polino. “¿Van a estar juntos o no? No estás contestando”, interrumpió otra vez el diseñador. “Mirtha, me está acosando”, se quejó Pollino ya cansado. “No lo invites más. Es un mentiroso. Van a estar juntos”, ratificó Fernández su información. “A mi me encanta la pareja, me parece que van a volver”, explicó luego, más calmado. “Este señor que está a mi derecha sabe todo”, exclamó Mirtha en ese momento, con el dedo apuntando a Polino. Sin embargo, el chimentero prefirió guardar el secreto. “Son gente muy mediática mis amigos y no me gusta hablar de la vida privada de ellos, de lo íntimo de los íntimos”, cerró el tema.

La “buena onda” de Florez y Milei

Fátima Florez y su relación con Javier Milei

Hace dos semanas, la humorista hizo referencia a las versiones sobre una posible reconciliación con su ex. En una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos (América), Florez confirmó que habla por teléfono con el libertario. “Es correcto, pero dejame aclarar porque también, cuando uno dice ‘sí, nos hablamos’, parece que subtitulan y eso da lugar a especulaciones y a un montón de cosas que a mí me divierten, pero también hay otra persona del otro lado“. En ese sentido, se defendió: “Soy una mujer soltera, también tengo derecho a salir con quien sea. La paso bien. Desde que soy soltera empecé a no tener horarios, a salir y no tener que dar explicaciones, que no es nada del otro mundo, pero para mí sí lo es porque estuve toda mi vida casada”.

Cuando Ventura quiso saber si se peleó con Milei en algún momento de su relación, la humorista destacó: “Nunca tuvimos una discusión, por eso tenemos un vínculo tan lindo. Cuido a mis ex, cuido a mis vínculos. Me gusta la protección de la intimidad. Tuvimos una relación muy linda basada en el amor, en el humor, en llevarse bien, en los chistes, en actualidad, música, arte, política, en todo”.

Javier Milei y Fátima Florez durante su relación LA NACION/Mara Sosti

Pese a que aseguró que entre ellos hay buena onda, Florez aclaró que eso no significa que hoy estén reviviendo su historia de amor. “No quiero crear falsas expectativas o que se me malinterprete. Llevarse bien con alguien no quiere decir tener un noviazgo, quiere decir tener química, feeling, ida y vuelta. Cuando hay buena onda con alguien no se puede explicar“, enfatizó.