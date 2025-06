El filoso comentario de Fátima Florez contra Yuyito González y su actual relación con Javier Milei

En medio de los rumores de reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez, la humorista aclaró cómo es su actual vínculo con el Presidente, respondió si efectivamente estuvo en la quinta de Olivos después de haber ganado un Martín Fierro de Teatro y disparó munición pesada contra Yuyito González, que el sábado canceló su presencia en un desfile en el que participaba su hijo Stefano Di Aloy cuando se enteró que la actriz también estaba invitada.

En una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos (América), Florez aseguró que los últimos días fueron muy movilizantes para ella. “Mi vida continúa igual de lo que venía, pero lo que sucede afuera evidentemente movilizó al periodismo para escribirme. El martes me explotaba el celular, pero no sé a qué se debe”, dijo sobre los rumores, que se intensificaron en los últimos días.

Ante la consulta de si es verdad que habla por teléfono con el Presidente, remarcó: "Es correcto, pero dejame aclarar porque también, cuando uno dice ‘sí, nos hablamos’, parece que subtitulan y eso da lugar a especulaciones y a un montón de cosas que a mí me divierten, pero también hay otra persona del otro lado“. En ese sentido, se defendió: “Soy una mujer soltera, también tengo derecho a salir con quien sea. La paso bien. Desde que soy soltera empecé a no tener horarios, a salir y no tener que dar explicaciones, que no es nada del otro mundo pero para mí sí lo es porque estuve toda mi vida casada”.

Cuando Ventura quiso saber si se peleó con Milei en algún momento de su relación, la humorista destacó: “Nunca tuvimos una discusión, por eso tenemos un vínculo tan lindo. Cuido a mis ex, cuido a mis vínculos. Me gusta la protección de la intimidad. Tuvimos una relación muy linda basada en el amor, en el humor, en llevarse bien, en los chistes, en actualidad, música, arte, política, en todo”.

Sin embargo, aclaró que eso no significa que hoy estén reviviendo su historia de amor. “No quiero crear falsas expectativas o que se me malinterprete. Llevarse bien con alguien no quiere decir tener un noviazgo, quiere decir tener química, feeling, ida y vuelta. Cuando hay buena onda con alguien no se puede explicar“, enfatizó.

Respecto a los rumores que indicaban que estuvo en la Quinta de Olivos después del Martín Fierro de Teatro, el pasado lunes 23, Fátima Flórez fue tajante: “Eso no es real. Se han dicho muchas cosas, me ha pasado a lo largo de mi vida, pero uno no puede estar todo el tiempo escribiéndole a los periodistas”. Sin embargo, reveló que el Presidente la felicitó por el premio y manifestó su “encanto” con el hecho de que su ex haya sido la ganadora.

De todas formas, reiteró que no están juntos. “Nadie habla en términos de reconciliación. Estoy tranquila. Creo que se armó una película tan grande de todo esto, que no entiendo por qué dos personas que fueron pareja no pueden tener una buena relación de amistad. ¿Tanto lío por esto?“, concluyó.

“Se portó mal conmigo”

El sábado, antes de su entrevista con Ventura, Fátima Florez acudió a un desfile organizado en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde estaba prevista y anunciada la presencia de Amalia “Yuyito” González, quien iba a acompañar a su hijo Stefano Di Aloy, uno de los modelos convocados para la pasarela. Sin embargo, la conductora no fue al evento y, según trascendió, decidió cancelar cuando se enteró que la actriz y humorista también estaría entre el público.

Consultada por su relación con Yuyito, Florez aseguró: “No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado, no la conozco en absoluto. Sé que me estuvo nombrando mucho en estos días, se acordó de mi madre, de mi familia, y no se estuvo refiriendo en los mejores términos. Pero yo no tengo nada para decir”.

La pareja de Yuyito con el Presidente duró menos de un año

Fue entones que el periodista le mencionó la ausencia de la exvedette en el desfile, a lo que Florez respondió: “No tengo idea, no nos hemos visto. A mí no me incomoda, si me decís que está entrando ahora no me importa, me resbala. Yo ando con la conciencia [tranquila] y con la frente en alto por la vida. No sé qué problema le puedo causar a esta mujer. Creo que es al contrario, la que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. Pero ya pasó, queda en el pasado. Yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja”.

“A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Estoy siendo cien por ciento Fátima. Es lo que siento, no molesto a nadie, soy la mujer más buena que hay porque otra en mi lugar hubiese hecho un escándalo”, prosiguió, sin filtro, en referencia a la entrevista que González le hizo al Presidente cuando él estaba en pareja con la humorista, y en la que hubo cierto flirteo de su parte.

“Hay que tener códigos. Una mujer que se preside bien, no es de buen gusto venir y andar toqueteando la pierna, la entrepierna, y más si sabés que el entrevistado está en pareja. Es como ir a mojar el asado", sentenció, filosa.