Se dio a conocer el tráiler de la biopic de Michael Jackson y sorprendió el parecido de su sobrino

Cada vez falta menos para el estreno de Michael, la biopic dedicada a la vida de Michael Jackson que tiene como protagonista a su sobrino Jaafar Jackson. Para apaciguar la gran expectativa, los fanáticos a nivel mundial del Rey del Pop ya pueden ver el primer tráiler de la película, en el que impacta la notable semejanza física y gestual con del sobrino con el difunto artista. Por las imágenes mostradas, se espera un “tanque” que va a arrasar en las salas.

La película se adentra en la historia personal y profesional del cantante, y comienza por su infancia y el fuerte impulso familiar que tuvo para que triunfara en la música. En en el adelanto publicado se lo observa primero junto a sus hermanos como parte de los Jackson Five, el mítico grupo que revolucionó la música funk en los 70. Con el correr del tiempo, el relato muestra cómo Michael se transforma en una estrella mundial, decide emprender su carrera solista y se separa del grupo familiar, donde tenía total influencia su padre, Joseph Jackson.

La película hace un repaso de los primeros años de carrera del cantante (Foto: @michaeljackson)

El tráiler también incluye cuidadas recreaciones del artista en el estudio de grabación, escenas de ensayos y sus emblemáticos shows frente a multitudes, que marcaron distintas etapas de su carrera. Además, se destacan por su exactitud los particulares looks que usaba el artista como ícono de la música pop.

La biopic está dirigida por Antoine Fuqua y se estrenará el 24 de abril en los cines de Estados Unidos, con funciones en salas IMAX. Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo, son parte del elenco. El guion estuvo a cargo de John Logan, mientras que la producción es de Graham King, John Branca y John McClain.

En este primer adelanto ya se deja ver el recorrido ascendente de la carrera de Jackson, su trabajo junto al histórico productor Quincy Jones, la filmación del icónico videoclip de Thriller, sus primeros recitales en estadios y numerosos momentos de creación musical.

Como ocurre en muchas biopics recientes, el proyecto apunta a lograr una similitud extrema entre el actor y la figura real, con una reconstrucción minuciosa de vestuarios, gestos característicos y coreografías. Su sobrino Jaafar recrea con asombrosa fidelidad la figura de Michael, por lo que el espectador va a sentir que ve realmente al artista.

Hay una gran expectativa a nivel mundial por la película

No obstante, el tráiler no anticipa si la película abordará los capítulos más polémicos de la vida de Jackson, como las acusaciones por abuso sexual infantil, el debate sobre el cambio de color de su piel y otras controversias que rodearon su figura.

Tiempo atrás, Paris Jackson, hija del cantante, publicó un contundente mensaje en Instagram en el que puso en duda la fidelidad del film: “Es Hollywood, es un mundo de fantasía. No es real… La narrativa está siendo controlada. Hay muchas inexactitudes y otras cosas que directamente son mentira“. Obviamente, la polémica planteada por Jackson va en contra de lo que estableció su equipo, ya que es promocionada por las redes sociales oficiales del cantante.

En contraste, el director explicó en un comunicado por qué decidió llevar la historia del artista al cine. “Creo que no hay ningún artista con el poder, el carisma y el puro genio musical de Michael Jackson. Fui influenciado para hacer clips al ver su trabajo. El primer artista negro en estar en MTV. La oportunidad de contar su historia en la pantalla junto con su música fue irresistible”, sostuvo Fuqua.

Michael Jackson murió en 2009 y, aunque existen numerosos documentales sobre su vida y trayectoria, esta producción marcará el debut de su primera biopic oficial. La expectativa ya está instalada en los fanáticos y las respuestas a los múltiples interrogantes sólo aparecerán en abril, una vez que se estrene este aclamado film.