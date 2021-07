“Imperdonable e inaceptable”: Lucy Liu recordó su altercado con Bill Murray durante el rodaje de Los ángeles de Charlie

Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Diaz fueron las protagonistas de la película Los ángeles de Charlie, que se estrenó en 2000. Dos décadas después, Liu se sinceró sobre un altercado que tuvo en el set con Bill Murray, pieza clave de la trama, y compartió su perspectiva sobre el asunto en un episodio del podcast Asian Enough de Los Ángeles Times. Según sus dichos, el enfrentamiento con el actor se produjo durante el ensayo de una escena que había sido repensada sin el conocimiento de Murray.

“Nos habíamos tomado el fin de semana para reelaborar esa escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar -explicó-. Simplemente hicieron que la escena fuera más fluida (...). Desearía haber tenido más que ver con [la reescritura], pero no lo hice porque fui la última en sumarme al elenco, y probablemente tuve la menor cantidad de privilegios, en términos de participación creativa en ese momento”. Si bien no especificó lo que el famoso y premiado actor de Los excéntricos Tenenbaum le dijo en particular, sí confirmó que el intérprete comenzó a “lanzarle insultos” después de enterarse de las reescrituras .

En el momento, la actriz reconoció que tuvo dificultades para procesar lo que estaba sucediendo. “ No podía creer que [sus comentarios] pudieran ser hacia mí ”, recordó. “Dije: ‘Perdón, ¿me estás hablando a mí? Y claramente lo estaba haciendo porque luego todo se transformó en un ida y vuelta entre él y yo”. Desde su perspectiva, parte del lenguaje que usó Murray “era imperdonable e inaceptable”. Por lo tanto, decidió hablar.

La actriz luego se refirió a la cobertura de los medios inmediatamente después del incidente, y señaló que resultó sexista. “Lo que salió en la prensa fue que yo era esto y yo era aquello. Fue increíble para mí cómo se dio la vuelta, y automáticamente dejaron entrever que la mujer era la difícil“, recordó. “Pero no entendí cómo se dio vuelta el relato cuando, de mi parte, no tenía nada que ver con instigarlo o crear confrontación o ansiedad. Me defendí y no me arrepiento, porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas ”, aclaró.

“Recuerdo que años después, quizás incluso décadas después, algunos miembros del equipo que ni siquiera conocía en ese momento se me acercaron en otros sets y me dijeron que estaban allí en ese momento y estaban realmente agradecidos de que hubiera hecho lo que hice”, indicó. “No tengo nada en contra de Bill Murray. Lo he visto nuevamente en una reunión de Saturday Night Live, y se acercó a mí y fue perfectamente amable”, apuntó.

La actriz, que ha interpretado a Ling Woo en la serie de televisión Ally McBeal, relacionó el incidente con Murray a otro que ocurrió en su infancia, cuando un vendedor le habló mal a su madre inmigrante, aunque aclaró que no está segura de que su respuesta al incidente durante la filmación de Los Ángeles de Charlie estuviera relacionada con esa experiencia anterior. “No quiero ser esa persona que no va a hablar por sí misma y defender lo único que tiene, que es su dignidad y respeto”, sostuvo.

En su oportunidad, surgieron abundantes rumores acerca de lo extenso que se volvió el rodaje de Los ángeles de Charlie. Según las versiones, el presupuesto de la película trepó a mucho más de los 90 millones de dólares previstos y se decía que las tres protagonistas se peleaban mucho, y que tras aquel episodio entre Liu y Murray la filmación debió interrumpirse durante 24 horas. “Cuando nos enteramos de los rumores acerca de nuestro compañerismo, al principio nos reímos, pero luego nos quedamos perplejas y mortificadas”, comentó en su oportunidad Cameron Diaz.

Jaclyn Smith, Kate Jackson y Farah Fawcett en ese serie emblema de los 70

La versión 2000 de Los ángeles de Charlie rendía tributo a sus antecesoras. Barrymore, Diaz y Liu sabían que algo había que hacer para homenajear a Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith y optaron por tomar el camino del humor. Así, en la película, Cameron revolotea el pelo al mejor estilo Fawcett y Charlie sigue teniendo la voz del mismísimo John Forsythe. Y otro dato: el parlante por el que las chicas escuchan sus órdenes es el mismo que se utilizaba en la serie emblema del posfeminismo de los 70. En 2019, tuvo su nueva versión, esta vez protagonizada por Kristen Stewart, Ella Balinska y Naomi Scott.

LA NACION