Bill Paxton: millonaria indemnización para su familia por mala praxis médica

El actor Bill Paxton murió el 25 de febrero de 2017 a los 61 años como consecuencia de una complicación de una afección cardíaca por la que fue intervenido en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde falleció pocos días después de la cirugía.

Desde el primer momento, su familia consideró que la muerte del actor podría haberse evitado, y fue por eso que decidieron demandar al famoso centro médico en el que fue atendido y al cirujano que realizó la operación.

De acuerdo a lo informado por la revista People, en las últimas horas se llegó a una arreglo extrajudicial entre las partes. Según lo que se desprende de los documentos que obtuvo la publicación, y que fueron presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados de los acusados acordaron que se le pague a la familia del actor la suma de un millón de dólares. Sin embargo, siguen negando haber procedido de manera negligente y alegan que el acuerdo de compensar a los demandantes responde a evitar una instancia judicial a la que calificaron de “larga y costosa”.

La familia de Bill Paxton recibirá un millón de dólar para evitar una instancia judicial "larga y costosa" Archivo

En la denuncia presentada se demandaba a General Anesthesia Specialists Partnership por “tergiversar y ocultar información relacionada con los riesgos de la cirugía y la atención que se brindaría” y no explicar de manera adecuada el tratamiento que recibiría Paxton. Además, la familia aseguró que “el doctor no calculó bien los riesgos de la operación” y que empleó “un abordaje quirúrgico no convencional de alto riesgo, del que carecía de experiencia”.

“Bill Paxton y su familia confiaron en los médicos y en el personal de este centro médico, pero Cedars-Sinai traicionó su confianza”, aseguró en su momento el abogado de la familia, Bruce Broillet, en un comunicado en el que sentenció: “Las acciones del cirujano resultaron en esta muerte trágica y prevenible”. La demanda fue presentada por la viuda, Louise Paxton, y los hijos del actor, James y Lydia, quienes declararon que el médico responsable no se encontraba en el hospital cuando el postoperatorio comenzó a presentar complicaciones.

Bill Paxton en su propia película, Las manos del diablo (Frailty) Archivo

Por su parte, también a través de un comunicado, la clínica Cedars-Sinai respondió: “Una de las razones de nuestra alta calidad es que revisamos a fondo las inquietudes sobre la atención médica de cualquier paciente. Este proceso garantiza que podamos seguir brindando la atención de más alta calidad”. El certificado de defunción de Paxton declara oficialmente la causa de muerte como “accidente cerebrovascular después de una cirugía cardíaca”.

Paxton alcanzó la fama con las exitosas películas Terminator, Aliens, Mentiras verdaderas, Twister, Apollo 13 y Titanic, pero su filmografía fue muy extensa, con grandes trabajos en Un plan simple, Límite vertical, Al filo del mañana y Primicia mortal. El último largometraje del que formó parte fue The Circle, la película de James Ponsoldt en la que se reencontró con su compañero en Apollo 13, Tom Hanks.

Bill Paxton en Big Love

El prolífico intérprete también se destacó como cineasta con obras más que interesantes como la joya del cine de terror Las manos del diablo (Frailty, su título original) y también con El juego que hizo historia y en TV brindó brillantes actuaciones en las producciones Hatfields & McCoys y Big Love. Su último rol en la pantalla chica fue el del detective Frank Roarke en la adaptación televisiva de Día de entrenamiento, serie que transcurre quince años después de los eventos del film protagonizado por Denzel Washington.