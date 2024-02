escuchar

Hay personas que tienen mucho para contar. Y por eso, en algún momento deciden compartir con el mundo sus vivencias más íntimas, graciosas o picantes. Por eso, a lo largo de la historia, fueron miles las celebridades que decidieron escribir sus memorias en primera persona. Ahora, llegó el turno de Billy Dee Williams, en legendario actor que interpretó a Lando Calrissian en la saga original de Star Wars.

El próximo 13 de febrero sale a la venta What Have We Here?: Portraits of A Life [¿Qué tenemos aquí?: Retratos de una vida] en la que el actor de 86 años repasa su historia, y para adelantar algunos de sus secretos mejor guardados, brindó una entrevista a People en la que expresó: “Estoy pensando en el legado en esta etapa, de 86 años a 87. Así que pensé que tal vez necesitaría hablar sobre algunas cosas que podrían interesar a algunas personas. Tuve muchas experiencias a lo largo de los años y algunas fueron muy interesantes ”.

El actor, que es además un pintor reconocido y uno de los mayores rompecorazones de Hollywood no tuvo reparos en reconocer su extensa experiencia como seductor. De hecho, el actor atribuye que lo hayan elegido para ser el interés romántico de Diana Ross en la película Lady Sings the Blues, de 1972, y Mahogany, de 1975, a su fama de conquistador y buen amante. “ Gay, heterosexual, lo que sea, siempre hay alguien coqueteando conmigo ”, indicó.

Tanto en su libro como en la entrevista, de la que People compartió un pequeño adelanto y publicará en su totalidad el viernes, compartió algunas de las historias que cimentaron su fama. En ese contexto, el actor que le dio vida a Lando Calrissian en El imperio contraataca, El regreso del Jedi y El acenso de Skywalker, reveló que hasta el mismísimo Marlon Brando cayó rendido a sus encantos. “Lo rechacé”, se apuró a revelar. Y explicó el motivo: “Prefiero a las mujeres” .

A pesar de sus dichos, el actor mantuvo durante décadas un halo de misterio sobre sus preferencias a la hora de mantener una relación romántica. Si bien estuvo casado con Audrey Sellers, desde 1959 a 1963; con la actriz Marlene Clark, desde 1968 a 1971; y con la directora Teruko Nakagami, en 1972, en varias entrevistas generó especulaciones. “Me considero tanto femenino como masculino”, le dijo, por ejemplo, a Esquire hace algún tiempo.

“He pasado gran parte de mi vida rodeado de homosexuales”, le explicó Williams a People. Y señaló, como ejemplo: “El escritor James Baldwin, que era gay, era mi amigo más querido”. De todos modos, al volver a la vieja historia con Brando, recordó: “ Estábamos los dos en la biblioteca de su casa. Él estaba organizando una gran fiesta llena de celebridades. Y entonces, me hizo proposiciones ”.

“Le dije que no, porque no me gustan los chicos. Nunca tuve reparos ni prejuicios con ese tipo de cosas. Seas lo que seas, eso es lo que sos. Siempre estuve interesado en conocer gente interesante, sin que me importara qué es lo que hacían en sus camas ”, indicó.

Richard Pryor en 1987 Bob Riha Jr - WireImage

En 2018, Jennifer Lee Pryor, viuda del actor Richard Pryor, aseguró que su marido había mantenido una relación amorosa con Brando. Los dichos de la viuda, casada dos veces con el intérprete de Locos de Remate, confirman las revelaciones de una jugosa entrevista que dio el compositor Quincy Jones donde habló, entre otras cosas, de los affaires de las estrellas de Hollywood, con especial detalle en la vida sexual de Brando.

“Si consumía suficiente cocaína, tenía sexo con un radiador y le enviaba flores por la mañana”, dijo irónico Jones respecto del comportamiento de Marlon Brando y agregó que dentro de la lista de amantes de la estrella de El Padrino estaban James Baldwin, Richard Pryor y Marvin Gaye. Lee Pryor corroboró los dichos del compositor y dijo que su marido “fue abiertamente bisexual y escribió extensamente sobre sus relaciones en sus diarios”.

