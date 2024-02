escuchar

Gran Hermano (Telefe) atraviesa un momento atípico desde que comenzó el pasado diciembre: Romina Uhrig, participante de la última temporada, ingresó a la casa más famosa del país para ayudar a los participantes con el tema de la limpieza, pero también para nominar en su corta estadía. Este miércoles por la noche, los participantes ingresaron al confesionario y dieron sus motivos de los votos negativos. En total fueron cuatro los hermanitos que quedaron nominados: dos varones y dos mujeres.

A lo largo de esta temporada, el reality más visto del país tuvo varios cambios, entre juegos, eliminaciones, estrategias y alianzas. Luego de que Santiago del Moro advirtiera a algunos que aprovechen su oportunidad y no pasen desapercibido, el juego cambió y los que se quedaron están más comprometidos a jugar en este programa en el que miles de personas quisieran estar. En este contexto, la competencia se puso más conflictiva que antes y los nuevos grupos ya se delimitaron.

Además, Romina Uhrig ingresó este martes para darle orden a la casa, ya que en la temporada anterior se caracterizó por ser la que más limpiaba y por cocinar junto a Walter Santiago “Alfa”. Pero más allá de darles una serie de tips para que la convivencia mejore, la exdiputada tuvo que nominar.

En esta oportunidad, Romina ingresó al confesionario y votó de una manera particular: tuvo que emitir tres votos negativos y tres votos positivos. “No tengo idea que hacer”, manifestó Romina ante Gran Hermano y añadió: “No lo hago por juego, sino por lo que viví hoy acá. Son divinos todos. Los primeros dos votos a Virginia, que es con la que menos hablé. A ella la noto que le daría igual. Y el otro se lo daría a Federico. Divino la pasamos, pero bueno”.

Luego fue el turno de los votos positivos. “Dos a Rosina y uno a Agostina. Rosi me parecía divina de afuera y Agos me llevé de diez durante este tiempo”, indicó la exparticipante, quien no tuvo problema en explicar su decisión.

A lo largo de la Gala, los participantes ingresaron al confesionario a hacer sus votos y revelaron sus motivos. Como cada Gala de nominación, rápidamente hubo una tendencia de quienes se perfilaban a estar a un paso de quedar eliminado. Al final de la noche, los nominados para la placa del domingo fueron Joel, Virginia, Agostina y Martín.

Cabe destacar que esta semana, Juliana, mejor conocida como “Furia”, ganó la prueba del líder y quedó afuera de toda posibilidad de quedar nominada. Asimismo, el próximo jueves tendrá la responsabilidad de sacar a uno de los nominados de la placa del domingo y poner a otro compañero en su lugar. El mismo día, Romina Uhrig abandonará la casa y se despedirá de esta corta, pero intensa estadía.

Cada vez falta menos para la etapa final del programa, donde solo quedarán los mejores jugadores y los más queridos por el público. El ganador se llevará $50.000.000 y quedará en la historia de este famoso reality.