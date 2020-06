Idris Elba mostró su indignación a través de Twitter Fuente: Archivo

Al tiempo que muchos actores, músicos y personalidades de los medios de los Estados Unidos adoptaron hoy en sus redes sociales la consigna #BlackOutTuesday para protestar contra la violencia policial que despertaron las marchas para reclamar por el asesinato de George Floyd y para reclamar por una sociedad que asuma las consecuencias del racismo sistemático, otros aprovecharon su poder de convocatoria para reflexionar sobre lo que está sucediendo.

Así, en su perfil de Twitter el actor británico Idris Elba acompañó la imagen del cuadro negro con un poema contundente. "Esto no es una película/acá nadie va a gritar "corte"/estamos cortando la garganta del viejo sistema/así que si no estás con nosotros/entonces será mejor que corras. Nueva especie", escribió el protagonista de Luther .

Con un tono algo más conciliador, pero igual de claro el músico, empresario y filántropo Jay Z difundió su mensaje a través de Instagram luego de reunirse con el gobernador de Minnesota, el estado dónde fue asesinado Floyd.

"Si, soy humano, un padre y un hombre negro dolorido y no soy el único", escribió Jay Z y luego de instar al fiscal a cargo del caso a aplicar todo el peso de la ley para los culpables, un pedido que luego extendió a quiénes tienen una posición de poder en su país. "Le exijo a cada político, cada fiscal y cada oficial a hacer lo correcto. Tengan el coraje de vernos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres que están sufriendo y luego mírense a ustedes mismos", concluyó el músico.

Por otro lado, utilizando el hashtag #BlackOutTuesday Bryan Cranston escribió un emotivo mensaje para acompañar la imagen en negro. "Me gano muy bien la vida usando mi imaginación, pero me resulta imposible, con total honestidad, imaginar cómo es vivir en América siendo una persona negra. Y no solo ahora, sino en el transcurso de toda la historia de nuestro país y su manchada relación con el racismo. No alcanza con que los blancos sientan compasión por los marginados, se necesita indignación. Se necesita demandar cambios fundamentales y sistemáticos. No puede ser el año que viene o el mes que viene sino ahora", escribió el actor.

Jimmy Fallon

Anoche, en el regreso de The Tonight Show después de 10 días fuera del aire su conductor, Jimmy Fallon , hizo referencia al resurgimiento de un video del año 2000, en donde imitaba a Chris Rock con la cara pintada de negro durante un sketch de Saturday Night Live . El conductor comenzó el programa aclarando que sería una emisión distinta de lo habitual. "Me doy cuenta que no puedo no decir que estoy horrorizado, que lo siento y que estoy avergonzado. Me doy cuenta de que el silencio es el mayor crimen que estamos cometiendo hombres blancos como yo es quedarnos callados . Tenemos que decir algo. Y tenemos que dejar de decir ´esto no está bien´ por un día en Twitter y nada más", comenzó un visiblemente conmovido Fallon que luego siguió hablando sobre lo que sucede en su país: "No podemos intentar enterrar esto de nuevo. No va a desaparecer. No se puede solo desear que todo el mundo se ame. No podemos decir ´sé el cambio´, tuitearlo y quedarnos sentados esperando que algo ocurra".

Y Chris Rock que no hizo declaraciones respecto a la vieja imitación de Fallon sí sumó su voz ayer desde Twitter con un texto y el pedido de difusión de un video del movimiento Black Lives Matter que recuerda la larga lista de nombres de personas negras asesinadas debido a su color de piel en los Estados Unidos. "Recordamos a George Floyd y recordamos cada vida de una persona negra que se perdió a manos de la brutalidad policial, la injusticia racial y los que abogan por la supremacía blanca. Juntos luchamos por la justicia y decimos sus nombres", escribió el comediante e instó a que sus seguidores compartieran el video en sus redes sociales.