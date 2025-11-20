Boy Olmi presentó un documental inédito sobre Jane Goodall: todos los invitados

En 2024, durante la última visita de Jane Goodall a la Argentina, Boy Olmi reunió a la primatóloga británica con grandes músicos de nuestro país en un encuentro íntimo que se transformó en un documental titulado La Banda de Jane de los Monos. El miércoles por la noche, Olmi presentó el film en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Su película, sostiene, se propone difundir el mensaje Goodall y promover la conciencia y la conexión con la naturaleza.

“Hoy, en homenaje a Jane, liberaremos ese insólito documental, gratis y para siempre”, destacó el actor y ambientalista. La película ya puede verse de forma gratuita en los canales de YouTube de Boy Olmi, Olga, EcoNews y Blender.

Más allá de colegas y admiradores, Goodall dejó amigos en la Argentina que acompañaron con entusiasmo el esperado lanzamiento. Envuelto en un clima de mucha emoción, y justo antes de cada proyección -hubo una a las 18.30 y otra a las 20.30-, Olmi contó cómo surgió la idea y agradeció con sentidas palabras el legado de la prestigiosa investigadora, quien falleció el 1 de octubre de 2025, a los 91 años.

Entre los invitados de Boy Olmi estuvieron León Gieco, Hilda Lizarazú y Lito Vitale

Entre los invitados al lanzamiento del film estuvieron Patricia Sosa, Mercedes Morán, León Gieco, Carola Reyna, Eleonora Wexler, Georgina Barbarossa, Peter Lanzani, Hilda Lizarazu, Martín Lousteau, Natalie Pérez y amigos y allegados de Goodall.

“Fue un clima muy lindo. La gente salía muy emocionada, llorando, con piel de gallina”, destacó Olmi en diálogo con LA NACION. El actor y director, muy conmovido por la repercusión del material, recomienda sumergirse en la propuesta en una pantalla grande y con parlantes. “Es un experimento sonoro y lo ideal es tener una experiencia inmersiva”, señaló.

Incondicional, Carola Reyna acompañó a Boy Olmi en el esperado estreno

Peter Lanzani disfrutó de la proyección del documental en el MALBA

La grabación del documental tuvo lugar el año pasado en la casa de Lito Vitale. Allí se encontraron Hilda Lizarazu, León Gieco, Kevin Johansen, Nacha Guevara, Patricia Sosa, Elena Roger, Nadia Larcher, Benito Cerati, Maggie Cullen, Nico Sorín, Katja Alemann, Facundo Guevara, Charo Bogarín, Natalie Pérez, David Tagger, Oscar Mediavilla y El Rayo-aka-Buda.

Hilda Lizarazu, una de las participantes del documental de Boy Olmi que buscó traducir con sonidos la experiencia de vida de Jane Goodall

El experimento se propuso explorar -a través de una sinfonía coral- una traducción musical de la vibración de las palabras de Goodall. Mientras la primatóloga más influyente del último siglo compartía un gran abanico de vivencias que abarcaban desde recuerdos de la infancia hasta el encuentro con los chimpancés, los músicos improvisaron una serie de respuestas sonoras. El proyecto estuvo dirigido por Nico Sorín y acompañado por el piano de Lito Vitale y por la percusión de Facundo Guevara.

Patricia Sosa, conmovida por el experimento sonoro que lideró Boy Olmi en homenaje a Jane Goodall

Mercedes Morán, una de las admiradoras de Jane Goodall en la Argentina

Boy Olmi conoció a Goodall hace catorce años, tras una conferencia que la primatóloga ofreció en el país. “Desde ese momento me ofrecí con mis herramientas de comunicación para ayudar a su causa”, recordó. “Para mí fue como ser amigo de la madre Teresa con Mick Jagger”, expresó. Y añadió: “Este último encuentro que tuvimos el año pasado, en esa gira mágica y misteriosa que realizó por América Latina, quedará como la última vez que nos vimos. Desde su profunda observación de la naturaleza, nada resulta tan natural como la muerte, pero me entristece no poder compartir un whiskicito más para hablar del mundo y de los problemas que hoy enfrentamos”.

"Hace 14 años conocí a esta mujer que cambió parte de la historia de la humanidad", destacó Boy Olmi sobre Jane Goodall en sus redes sociales

La investigadora británica, que alcanzó prestigio internacional al estudiar el comportamiento de los chimpancés en libertad en África oriental, murió en Los Ángeles mientras realizaba una gira de conferencias en los Estados Unidos.

Tras su muerte, el Instituto Jane Goodall Argentina subrayó la huella indeleble que dejó en el conocimiento de los chimpancés y de otras especies. “Pero también en la humanidad y en los entornos que compartimos. Inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas alrededor del mundo, y abrió camino a muchos otros, en particular a jóvenes que le dieron esperanza para el futuro”, expresaron, al tiempo que aseguraron que continuarán la misión que ella sostuvo durante casi toda su vida.