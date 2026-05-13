Olivia Newton-John: del “casi” romance con John Travolta y su primer matrimonio al amor que terminó en tragedia

Con una carrera marcada por el éxito internacional y una vida privada que siempre despertó curiosidad, Olivia Newton-John volvió a ser noticia. ¿El motivo? La publicación de Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted, la nueva biografía de la estrella de Grease que repasa desde su “casi” romance con John Travolta y su primer matrimonio hasta la misteriosa desaparición de Patrick McDermott, con quien estuvo en pareja durante diez años.

Escrito por el periodista australiano Sean Smith a partir de nuevas entrevistas a amigos y colegas y material de archivo, el libro reconstruye algunos de los momentos más importantes de la vida de la artista que murió en 2022 a los 73 años como consecuencia de un cáncer de mama. En un adelanto del material que verá la luz el 14 de mayo, la revista People publicó algunos fragmentos.

Su “casi” romance con Travolta

Olivia Newton-John junto a John Travolta, con quien protagonizó Grease Paramount Pictures - Moviepix

Olivia Newton-John estuvo muy cerca de cumplir el sueño de todos los fanáticos de Grease: tener un romance con John Travolta. Según repasa la publicación, en 2018 Didi Conn, la actriz que interpretó a Frenchy en el film, le dijo a la periodista Stephanie Nolasco que creía que Travolta se había sentido genuinamente atraído por Newton-John y que la química entre ambos en la película era real.

“En ese momento no estaban actuando... era real, realmente lo era”, recordó Conn al evocar el final alternativo que se filmó para la película, donde los protagonistas se daban un beso apasionado. Más de 20 años después del rodaje, un músico que se había unido a la banda de Olivia y forjó una amistad con ella aseguró que la actriz y Travolta “eran muy, muy cercanos”. También recordó una conversación que tuvieron. “¿Puedo hacerte una pregunta personal?”, le dijo ella. “Porque vos estuviste casado con una cientóloga”. “Claro”, respondió él. “Obviamente, sabés que John es cienciólogo”. “Oh, sí”. “Sé que la Iglesia de la Cienciología realmente lo venera como un seguidor muy valioso”, dijo Olivia. “Si me hubiera casado con John, ¿él habría esperado que yo me convirtiera en cientóloga?”. “No habría sido obligatorio, pero sí te habrían alentado a hacerlo, digámoslo así”. “Gracias”, respondió Olivia. “Eso es todo lo que quería saber”.

Olivia Newton-John y John Travolta, en uno de los festejos por los 40 años de Grease Archivo

Matt Lattanzi, su primer marido

A su primer marido, el actor Matt Lattanzi, lo conoció en 1980, durante el rodaje de la película Xanadú. Él tenía 20 años y ella 31. Martin Samuel fue uno de los testigos del nacimiento de esa relación. “Simplemente se enamoraron y fue, ya sabés, hermoso”, recordó. “Tuvo que mantenerse en secreto. Nadie dentro de la producción lo sabía. En esa época, en Universal, todavía tenían esas pequeñas casitas para actores y actrices en lugar de trailers, completamente equipadas. Entonces ”Livvy" (como le decía cariñosamente a la actriz) solía hacerse ahí el peinado y maquillaje, generalmente a primera hora de la mañana. Y nosotros teníamos que ingeniárnoslas para que Matt entrara a saludarla sin que nadie los viera, sin que nadie se enterara; solamente nosotros, el pequeño equipo que estaba con ella”.

La cantante Olivia Newton-John y su esposo Matt Lattanzi en un evento en 1987 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Luego de diez años de matrimonio y una hija en común, Chloe, el matrimonio se rompió. Sin embargo, Lattanzi mantuvo intacto su cariño hacia la actriz. Incluso habló de sus sentimientos luego del primer diagnóstico de cáncer de mama que recibió Newton-John, en 1992. “No puedo explicar cuánto me ha pesado esto”, le dijo a la periodista londinense Fiona McIntosh. “Tuve mis momentos de debilidad. En mi corazón temía por ella. Me deprimí por ella”.

Por su parte, tras la ruptura, la actriz mencionó la diferencia de edad como uno de los motivos del fin. “Como yo era mayor que Lattanzi, creo que siempre tuve, tal vez, una leve sensación de que quizá no iba a durar para siempre porque él iba a llegar plenamente a su adultez y, ya sabés, es normal que quisiera explorar la vida o que tal vez no funcionara”, le dijo a la periodista Mia Freedman. “No quería que eso pasara, pero creo que, en el fondo de mi mente, había una especie de presentimiento”.

Un nuevo amor que terminó en tragedia

Poco tiempo después de divorciarse, Newton-John comenzó una relación amorosa con Patrick McDermott, un conocido camarógrafo y técnico de iluminación dentro de la industria. Si bien en varias oportunidades la acompañó en sus giras y sus viajes, su base estaba en Los Ángeles, con su hijo y su trabajo. Los periodistas australianos Neil McMahon —quien se convirtió en amigo de Olivia— y Gerard Wright explicaron que no tenían una relación tradicional. “Olivia está de gira seis meses al año, así que no están en contacto permanente como muchas otras parejas”, explicó un amigo de la actriz en 2005.

Olivia Newton John y su novio Patrick McDermott Steve Granitz - WireImage

Newton-John y McDermott estuvieron juntos, de forma intermitente, cerca de nueve años antes de que la tragedia se interpusiera: en 2005, luego de una excursión de pesca frente a las costas de California, él desapareció. Cuando todo sucedió, ella estaba en Australia y su círculo íntimo asegura que se habían tomado un tiempo. Los Angeles Times tituló la noticia, en ese momento, con el nombre de la actriz: “Buscan a un hombre desaparecido tras una excursión de pesca: el amigo cercano de la artista Olivia Newton-John está desaparecido desde el 1 de julio, cuando debía regresar de una salida nocturna”.

Según el flamante libro, la artista contactó a un experto en seguridad que envió a México a un grupo de investigadores para que buscaran al camarógrafo en una lista de lugares que Olivia recordaba que él le había mencionado alguna vez, pero no encontraron nada. “Creo que siempre habrá un signo de pregunta”, le dijo Olivia a un periodista en 2009. “No creo que alguna vez llegue a estar realmente en paz con esto”. Según su amiga Liona Boyd, “Ella pensaba que lo habían matado. Pensaba que se había ahogado. No creía en todos esos rumores sobre supuestos avistamientos en México. Decía: ‘No, no lo creo’”.

Una buena amiga

Karen Carpenter, vocalista de The Carpenters, contó con el apoyo de Newton John

Además de repasar algunas de sus relaciones más importantes, el adelanto de People incluyó un fragmento en el que destaca cómo Olivia Newton-John ayudó a su amiga Karen Carpenter cuando los signos de su anorexia nerviosa se hicieron visibles. “Estaba enferma. Estaba muy enferma”, recordó Stephanie Spruill, una cantante que trabajó con ambas mujeres. “Olivia intentaba que comiera... Fue grave”. “Se esforzó muchísimo, intentó y trató de ayudarla y fue una buena amiga para ella. Y era una chica encantadora, y cada vez que la veía, estaba más delgada”, sumó Stephen Sinclair, otro amigo de Newton-John.