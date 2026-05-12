Florencia Peña cruzó a Luis Ventura por los Martín Fierro y disparó contra Santiago Del Moro: “Misógino y cobarde”

A días de una nueva edición de los Premios Martín Fierro, las nominaciones vuelven a generar controversias y críticas por supuestos favoritismos. En ese contexto, Florencia Peña no solo cuestionó a APTRA sino que también salió en defensa de Marley después de que éste quedara excluido del rubro a Mejor conductor.

La actriz expresó su malestar por la ausencia de su amigo entre los candidatos a obtener el galardón y consideró que se trató de una decisión injustificable. En diálogo con el programa Intrusos (América TV), la artista dejó en claro que su enojo no es solo personal, sino también una crítica más profunda hacia el funcionamiento de los premios.

“Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y por lo menos lo podían haber nominado a él”, disparó. En su opinión, el problema responde a una pérdida de credibilidad en los premios que, según ella, se profundizó con los años.

“Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. El Martín Fierro eran los nuestros, eran los que nosotros íbamos y estaba lleno de actores y actrices y te daban nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente, ahora siento que se lo reparten entre los canales”, manifestó.

La actriz recordó, además, una época en la que, según dijo, el premio tenía otra legitimidad dentro de la industria. “Hay algo que está pasando con el Martín Fierro y es que nadie le cree. Perdió la credibilidad, y yo dejé de ir. Antes eran ternas y a lo sumo tenías a cuatro personas y sentías que te lo merecías y que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien. Ahora estás ahí para juntar gente y para que vayan muchos famosos”, resaltó.

"Hay algo que está pasando con el Martín Fierro y es que nadie le cree. Perdió la credibilidad, y yo dejé de ir" Hernan Zenteno - La Nacion

En medio de su defensa a Marley, la actriz también se refirió a la supuesta tensión entre su amigo y Santiago del Moro. “Marley se cag… de la risa, fui yo, él no dijo nada, pero lo odian”, señaló. Y fue más allá al referirse al vínculo entre ambos conductores: “Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante, como que no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene”.

Finalmente, marcó una diferencia entre las personalidades de ambos: “Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”.

Luis Ventura, presidente de Aptra, reaccionó a las palabras de la actriz con una respuesta que fue considerada fuera de lugar. En un móvil para el programa SPQ (América TV), el conductor se refirió a los dichos de Peña con una frase que rápidamente fue cuestionada por varios de sus colegas: “Que siga haciendo videos por...”, dijo. Con este comentario, el periodista de espectáculos hizo referencia al delicado episodio personal que Peña vivió en el pasado tras la difusión de material íntimo robado de su propiedad.

💣 FLOR PEÑA CRITICÓ LOS MARTÍN FIERRO Y ESTALLÓ EL ESCÁNDALO: LA EXPLOSIVA RESPUESTA DE VENTURA@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/bPbPAlf7TI — América TV (@AmericaTV) May 12, 2026

Ventura fue incluso más allá y trató a la artista de “desagradecida”, y criticó que hablara en nombre de Marley: “No veo porqué ella tiene que sacar la cara por Marley si tiene voz propia”. Además, fue tajante sobre la ausencia del conductor en las nominaciones: “Que se haga socia de APTRA y vote”.

Lejos de dejarlo pasar, Peña utilizó su programa de streaming para responderle. “Los premios siempre son subjetivos, y yo no estoy en contra de que existan los premios, pero si vamos a hablar de estas cosas no nos pongamos agresivos. Ventura, te fuiste al recontra re mil caraj... Sos un misógino, porque yo sufrí mucho por esa situación en la que vos estuviste involucrado. Y, además, fuiste cobarde porque lo dijiste fuera de cámara”, le reprochó.

🔥Flor peña le respondió a Luis Ventura después de que la mandara a hacer videos pornos



Le dijo que es un misógino y que cuando quiera se toman un cafe asi le explica DE DONDE SACO EL VIDEO que se filtró de ella porque jamas se lo dijo👀 pic.twitter.com/NP0c6kRLeG — nom0leste (@nom0leste) May 12, 2026

Y sumó: “Lo demás para mí es un juego. Yo me banco lo que digo pero te fuiste al cara… Pero esto te lo voy a contestar porque me parece que sos un hombre del medio y no tenés que decir esas cosas y menos de alguien que sufrió un robo, porque fui hackeada y tengo un juicio por ese tema”.

Finalmente, cerró con ironía: “Sos un hombre grande. Cuando quieras, tomamos un café y me aclarás, porque sigo sin entender cómo encontraste vos ese video. Lo demás es una pavada y acá nos reímos de todo. Si vamos a hablar de estas cosas, no nos pongamos agresivos”.