Matthew Labyorteaux: así está hoy el actor que le dio vida a Albert Ingalls y luego decidió alejarse de Hollywood

En los últimos días, Matthew Labyorteaux fue fotografiado mientras caminaba por las calles de Los Ángeles. El actor que le dio vida al adorable y revoltoso Albert Ingalls, el hijo adoptivo de Charles y Caroline en La familia Ingalls, hoy tiene 58 años y luce irreconocible para quienes todavía lo recuerdan como uno de los niños más queridos de la televisión. Aunque su imagen sigue asociada a la histórica serie, hace tiempo eligió alejarse de Hollywood.

Los paparazzi encontraron a Matthew Labyorteaux mientras caminaba por las calles de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Antes de convertirse en Albert Ingalls, Labyorteaux ya había atravesado una infancia compleja. Nacido en Los Ángeles el 8 de diciembre de 1966 y adoptado de muy pequeño, fue diagnosticado dentro del espectro autista en una época en la que el conocimiento al respecto era limitado. Según un artículo publicado en People en 1973, durante sus primeros años tuvo dificultades para hablar y relacionarse.

Su madre adoptiva, Frances Marshall, fue la figura clave de su desarrollo: apostó por terapias tempranas y una crianza paciente que, con el tiempo, le permitió avanzar en su comunicación y sociabilización. En ese contexto, la actuación apareció como una herramienta terapéutica.

El fenómeno de La familia Ingalls

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Estrenada en 1974 por la cadena NBC, La familia Ingalls fue una de las series familiares más exitosas de la televisión estadounidense. Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, seguía la vida de la familia Ingalls en el pequeño pueblo de Walnut Grove, Minnesota, a fines del siglo XIX. La ficción fue producida y protagonizada por Michael Landon, junto a Karen Grassle, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, y permaneció al aire hasta 1983, convirtiéndose en un fenómeno internacional que atravesó generaciones.

Cuando el show llegó a su vida, Labyorteaux no era un debutante. “Ya había trabajado bastante antes del show, así que no era mi primer programa. Creo que si hubiera sido mi primera serie de televisión o mi primer trabajo como actor, podría haber resultado un poco más intimidante”, recordó años después en una entrevista sobre la tira.

Aunque alcanzó fama mundial gracias a la ficción de Michael Landon, el actor ya tenía recorrido en Hollywood. Había participado en Una mujer bajo influencia (1974), el elogiado drama de John Cassavetes, y también había aparecido en programas como Starsky & Hutch (1975) y Police Story (1973). Incluso antes de convertirse oficialmente en Albert Ingalls, ya había interpretado una versión infantil de Charles Ingalls en una serie de flashbacks sobre la infancia del personaje de Landon.

“Interpreté a Charles cuando era un niño, en recuerdos de su infancia. Fueron dos episodios muy dulces”, recordó. Ese primer vínculo con la producción terminó siendo decisivo, ya que gracias a esa participación, Landon creó especialmente para él el personaje de Albert, un rol que no existía en los libros originales de Laura Ingalls Wilder. “Todo el mundo quería trabajar en esa serie. Querían trabajar con Landon. Era un elenco y un equipo con un espíritu muy familiar”, contó sobre el clima que se vivía detrás de cámara.

Largas jornadas de grabación

Décadas después, en el podcast Pop Culture Retro, Labyorteaux recordó aquellas jornadas de grabación como particularmente intensas. Los episodios se filmaban en apenas ocho o diez días y los actores infantiles debían combinar las largas horas de rodaje con clases obligatorias en el set.

“Si estábamos haciendo un episodio extremadamente duro y, por ejemplo, acababa de morir mi perro en la ficción mientras yo estaba en medio de un examen de álgebra, de pronto el asistente de dirección aparecía y decía: ‘Necesitamos a Matt en el set’. Y yo tenía diez minutos para cambiar completamente de registro”, relató. “No se trataba de llegar a un lugar emocional, sino de cambiar de registro rápidamente”. También recordó el ritmo agotador de producción: “En La familia Ingalls filmábamos cada episodio en entre ocho y diez días. Había que sacarlo adelante rápido”.

Durante esos años, su popularidad creció de manera exponencial. Como muchos jóvenes actores de fines de los 70 y principios de los 80, se convirtió en un ídolo adolescente. Pero, a diferencia de otros chicos de su generación, nunca terminó de sentirse cómodo con la exposición. Con el tiempo, esa incomodidad fue una de las razones que lo llevó a alejarse de Hollywood.

Retiro, doblaje y una vida lejos de Hollywood

Con el paso de los años Matthew Labyorteaux empezó a enfocarse cada vez más en el trabajo de doblaje GROSBY GROUP

Aunque durante años fue una de las caras más reconocibles de la televisión estadounidense, Labyorteaux nunca terminó de sentirse cómodo con la fama. Tras el final de La familia Ingalls, continuó trabajando como actor durante un tiempo, pero poco a poco empezó a alejarse de la exposición pública y de las grandes producciones de Hollywood.

En distintas entrevistas, contó que la serie había dejado una vara muy alta en su vida personal y profesional. “Después de la serie, cada trabajo que hacía era inevitablemente comparado con esa experiencia. Ningún otro set volvió a sentirse igual”, recordó. También explicó que el ambiente que había creado Michael Landon en la ficción era muy distinto al que encontró más adelante en otros proyectos. “Yo pensaba que todos los sets de Hollywood eran como un show de Michael Landon. Y no era así”, admitió.

A comienzos de la década del 80 protagonizó la serie Whiz Kids (1983), inspirada en el boom tecnológico que había dejado la película Juegos de guerra (1983), y luego participó en distintas producciones televisivas y cinematográficas. Sin embargo, con el paso de los años empezó a enfocarse cada vez más en el trabajo de doblaje y actuación de voz, un terreno donde desarrolló una extensa carrera lejos de las cámaras.

Allí encontró un perfil mucho más bajo y una rutina distinta a la de sus años como estrella juvenil. Prestó su voz para videojuegos, animaciones y series, y participó en títulos populares de la industria gamer como Star Wars: The Old Republic (2003), Final Fantasy VII Remake (2020) y God of War Ragnarök (2022).

“Fui parte de su infancia”

Su hermano mayor, Patrick Labyorteaux, también actor y recordado por interpretar a Andrew Garvey en La familia Ingalls, contó en varias oportunidades que Matthew siempre fue una persona extremadamente reservada y poco interesada en el costado social de la industria.

El propio Matthew también habló de esa distancia con Hollywood y del modo en que decidió vivir después de la fama. “No miro demasiado la serie. A veces hago zapping y aparece. Me quedo cinco minutos viendo qué episodio es y sigo”, confesó recientemente. Sin embargo, también reconoció que el cariño del público nunca desapareció. “La gente no siente que yo haya estado en un programa de televisión. Sienten que fui parte de su infancia. Muchos deseaban que su padre fuera como Michael Landon, o que su hermana fuera como Laura, o que su hermano fuera como Albert”.

Una vida fuera del radar

Matthew Labyorteaux (Albert Quinn Ingalls) Twitter

Hoy, ya lejos de la exposición constante que tuvo durante los años de mayor popularidad del show, Labyorteaux lleva una vida extremadamente reservada en California. A diferencia de muchas otras estrellas infantiles de su generación, rara vez aparece en eventos públicos, casi no concede entrevistas y mantiene un perfil bajo en redes sociales y medios de comunicación.

En los últimos años, sus apariciones públicas estuvieron ligadas principalmente a reuniones del elenco, convenciones para fanáticos y algunos podcasts dedicados a la cultura pop y la televisión clásica, donde suele recordar con cariño su paso por la serie y especialmente su vínculo con Landon, a quien definió como una de las personas más importantes de su vida profesional. Pero aunque eligió desaparecer de la primera plana hace décadas, para millones de espectadores alrededor del mundo Matthew Labyorteaux todavía sigue siendo Albert Ingalls.