Brad Pitt admitió que volvió a beber alcohol después de siete años de sobriedad: “No me hace bien”

En un reportaje con la revista Esquire también contó que por un corto periodo los “problemas familiares” lo hicieron pensar en el suicidio Natalia Trzenko 10 de agosto de 2026 18:06 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

“Me mantuve sobrio durante siete años. Y luego volví a tomar. Aunque de manera más controlada. Un par de veces me confié demasiado y de nuevo me di cuenta de que no me hace bien, no en grandes cantidades. Puedo tomar algunas copas pero no puedo tomar muchas. Tengo que ser profesional al respecto”, explica Brad Pitt en la entrevista que publicó hoy la revista Esquire.

Se trata de una de las revelaciones que el actor hizo durante la charla organizada para poner en marcha la promoción de Las aventuras de Cliff Booth, la película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher en la que volverá a interpretar al personaje de Había una vez... en Hollywood que le valió su primer Oscar como actor. En la extensa conversación entre Pitt y el periodista Ryan D’Agostino el intérprete habló sobre sus nuevos proyectos, sí, pero también sorprendió al contar detalles del corto período de su vida en el que fantaseó con la idea del suicidio.

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“Nunca sentí ese impulso. No es algo que esté en mi forma de ser. De hecho, si tengo alguna dolencia, es que soy un optimista congénito. Algo que me ayudó en muchas ocasiones y en otras me hizo ponerme en el camino de un camión con acoplado. O, como dice mi siempre gracioso amigo David Fincher: ‘Vos ves siempre el vaso medio lleno pero el vaso está lleno de orina’. En fin, nunca tuve pensamientos suicidas a excepción de un corto periodo. En ese momento, no podía encontrar la salida. El dolor era tan opresivo que aunque no iba a poner nada en acción, sí sentía el frío acero de la bala en mi cabeza y era una especie de alivio. Y pensaba: ‘Ok, ahora entiendo el suicidio’, en el sentido de que para alguien puede ser un alivio del dolor. También creo que los humanos tenemos un increíble instinto de supervivencia. Y en mi caso se activó inmediatamente. Aunque esta mierda no es fácil y estás hablando con un tipo que ganó la lotería”, contó el actor en el reportaje. Consultado por los motivos que lo llevaron a ese límite, Pitt solo dice que fue por “problemas familiares” y que prefiere “dejarlo ahí” cuando el entrevistador le pregunta si fue por un conflicto alrededor de sus hijos.

Lo cierto es que desde que el actor se separó de Angelina Jolie y comenzó el arduo proceso de divorcio, él nunca habló públicamente de la situación ni del vínculo que lo une con sus seis hijos. Ni siquiera cuando los reportes mediáticos en los últimos tiempos aseguran que varios de ellos solicitaron cambiar sus nombres legalmente para dejar de usar el apellido Pitt que figura en sus documentos.

El aventurero

A la hora de hablar de su carrera, Pitt no solo adelantó detalles de la película de Cliff Booth sino que también anunció sus siguientes proyectos. En primer lugar menciona El corazón de la bestia, una historia de supervivencia que filmó en Nueva Zelandia y que se estrenará la última semana de septiembre. Y para el año que viene ya está fijado el estreno del thriller The Riders, pero antes llegará la esperada nueva vuelta del personaje creado por Tarantino que estuvo a punto de quedar en la nada cuando el director decidió que su décima y ¿última? película sería sobre una idea original y no una secuela. Entonces, por sugerencia de Pitt, surgió la posibilidad de que Fincher pudiera hacerse cargo de la dirección del film. Después de trabajar juntos en tres películas-Pecados capitales, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button-, el dúo tenía ganas de volver a rodar juntos.

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Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en una escena de Había una vez en Hollywood

“Quentin me dio su bendición para que Fincher leyera el guion. Se lo di en un vuelo que compartimos y para el momento del aterrizaje estaba decidido a hacer la película”, relata el actor en Esquire y aclara que el nuevo film que produce Netflix y se estrenará en la plataforma en diciembre, no es exactamente una secuela.