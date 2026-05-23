Salió a la luz el tenso cruce que tuvieron Brad Pitt y Quentin Tarantino en el set de Había una vez en Hollywood

Si bien Brad Pitt hizo personajes icónicos como Aquiles en Troya (Troy), Tyler Durden en El club de la pelea (The Fight Club) o Jeffrey Goines en 12 monos (Twelve Monkeys), el del doble de acción de cine, veterano de guerra y alcohólico Cliff Booth en Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) tiene un lugar especial. No solo le dio la posibilidad de volver a trabajar con Quentin Tarantino, sino que le dio el Oscar a mejor actor de reparto. Sin embargo, aunque la película fue un éxito e hizo que la industria lo viera de otra manera, también pudo haber sido el final de su carrera. A siete años de su estreno, salió a la luz la fuerte advertencia que le hizo el director en medio del rodaje y que produjo un momento de extrema tensión en el set.

El actor Bruce Dern, quien en la película de 2019 protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie interpretó al dueño de un rancho al que iba Booth, rememoró cómo fue la escena que enfureció al director. “Cuando Brad Pitt me despierta en Érase una vez en Hollywood, estoy en la cama, me levanto un poco aturdido y digo: ‘No estoy seguro de qué está pasando’”, sostuvo en diálogo con People durante el Festival de Cine de Cannes.

Durante el rodaje de Había una vez en Hollywood, Quentin Tarantino le hizo una firme advertencia a Brad Pitt

Esta última línea fue improvisada y desconcertó a Pitt a tal punto que directamente frenó la escena. “Lo miro y él corta la cámara. La expresión en el rostro de Quentin era increíblemente seria y le dijo: ‘Brad, ¿qué acabás de hacer?’“, relató. Pitt le respondió que cortó la cámara, pero a él esto no le gustó nada y se lo hizo saber.

¿Cuál fue la respuesta de Tarantino? “Nunca más en tu vida vas a volver a cortar una cámara o estarás muerto en este negocio. Ese es mi territorio. No interrumpas la actuación”. Dern sostuvo que, tras este momento de tensión, siguieron adelante con la escena. “Lo único que hizo Brad fue decirle: ‘Bueno, eso que dijo no estaba en el guion’“, recordó.

Había una vez en Hollywood (Avance)

A pesar de este altercado, en ningún momento Pitt dudó en trabajar con Tarantino. De hecho, cuando le llegó la propuesta, supo que, más allá del proyecto, lo que más le interesaba era volver a estar bajo las órdenes del director, con quien previamente había hecho Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds).

El equipo de Había una vez en Hollywood: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Margot Robbie AFP

Para el director de Tiempos violentos (Pulp Fiction), su elección para el personaje de Cliff Booth siempre fue clara. “Pensé que estaría genial en este personaje porque se necesita un actor estupendo. Pero también se necesita una estrella de cine, y en particular una estrella como el Sr. Pitt, una estrella que creo que al público le gusta ver. Como Steve McQueen, o alguien así: te gusta verlo. Te gusta ver cómo se mueve, te gusta ver cómo conduce. Esa cualidad genial y masculina que puede tener una estrella de cine, él la tiene. Y la tuvo durante toda la última generación de actores”, sostuvo en diálogo con GQ Australia.

Si bien desde el primer momento supo que quería al actor en su proyecto, también recordó el momento en el que supo con total y absoluta certeza que su decisión fue la correcta. Como en un principio solo existía una copia del guion, solía invitar a Pitt y DiCaprio a su casa de Los Ángeles para leer y mirar películas. Un día, esperó a Brad con una copia de Billy Jack (1971) para discutir el trabajo de Tom Laughlin y usarlo como referencia. Lo curioso fue que el actor también llevó una película para ver. ¿Cuál? Esa misma. “Nos impresionamos mutuamente. Sabía que había tomado la decisión correcta antes, pero eso definitivamente lo enfatizó. Él y yo tenemos más o menos la misma edad, así que fue divertido hacer la película con él porque le comento cosas y él las recuerda porque tenía más o menos mi edad en 1969”, reconoció.