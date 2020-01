Brad Pitt confesó que Bradley Cooper lo ayudó a salir del alcoholismo

Brad Pitt reveló que Bradley Cooper lo ayudó a dejar atrás su adicción al alcohol Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2020 • 13:08

Brad Pitt confesó que Bradley Cooper fue quien lo ayudó a reconocer su adicción al alcohol. El exesposo de Angelina Jolie aseguró que el actor de Nace una estrella fue quien lo contuvo durante todo el proceso del tratamiento. " Estoy sobrio gracias este gran hombre", dijo anoche ante una multitud que lo aplaudió por su exitoso presente profesional y personal.

En el marco de la gala de los premios de National Board of Review, Pitt subió al escenario para recibir el galardón de mejor actor secundario por su papel en la película Había una vez en... Hollywood. Cooper fue el presentador de esa categoría y fue quien le entregó el premio y lo felicitó por su interpretación.

El famoso actor aprovechó la ocasión y le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a Cooper: "Antes que nada quiero felicitar a Bradley en esta oportunidad por el gran ser humano que es. Él acostó a su hija [Lea, de 2 años, fruto de su amor con Irina Shayk] más temprano hoy para poder venir a entregarme este premio. Es un gran padre y una gran persona". Y luego reveló: "Hoy estoy sobrio gracias a este hombre y todos los días fueron más felices desde mi recuperación".

A pesar de que los actores no compartieron elenco en el cine son grandes amigos en la vida real. En más de una ocasión los paparazzi fotografiaron a Pitt en las fiestas de cumpleaños de Cooper. Los medios norteamericanos afirman que su amistad es muy cercana y que ambos se ayudaron en momentos difíciles de sus vidas: el exesposo de Jolie fue una gran contención para Cooper durante su separación de Shayk .

No es la primera vez que Pitt habla públicamente de su lucha contra el alcoholismo. En 2017 abrió su corazón, tras su divorcio de Jolie, y confesó que fue a pedir ayuda a Alcohólicos Anónimos para dejar su adicción. Hace un mes habló con la revista Interview y aseguró que después de casi dos años sin beber, comienza a perdonarse a sí mismo: "Empiezo a entender que los pasos en falso que di y las elecciones de las que no estoy orgulloso me proporcionaron algo de sabiduría".

Trailer de Había una vez en... Hollywood 01:46

Video