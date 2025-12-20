LA NACION

Quién es el actor que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó

Austin Butler se convirtió en el nuevo dueño de la icónica propiedad que pertenecía a Brad Pitt en Los Ángeles.

La casa que Brad Pitt le vendió a Austin Butler y por la que pagó US$5 millones
El actor Austin Butler adquirió la emblemática mansión de Brad Pitt, ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. La operación se concretó por una suma superior a los US$5 millones.

La propiedad, que perteneció a Pitt desde 2023, fue blanco de un robo en julio pasado, un hecho que generó amplia cobertura mediática. Pitt no se encontraba en su mansión en el momento del incidente ya que estaba en medio de una gira promocional de la película F1 que protagoniza.

El ambiente principal se destaca por su chimenea acogedora y una terraza con vistas a la ciudad
Tres sujetos escalaron una valla de seguridad, entraron al patio y luego forzaron la entrada tras romper una ventana delantera. A pesar del incidente, Butler decidió avanzar con la compra de la vivienda conocida como “The steel house” (La casa de acero).

La propiedad perteneció a Aileen Getty, nieta del petrolero y coleccionista de arte Jean Paul Getty, y anteriormente al guitarrista de Maroon 5, James Valentine
Construida en 1960 sobre una colina con vistas de 360° a la ciudad, la mansión cuenta con tres habitaciones, dos baños, piscina al aire libre, sauna y amplios ventanales panorámicos. Fiel a su nombre, se distingue por un diseño sobrio de líneas rectas con estructura de acero y un marcado estilo contemporáneo.

Con ambientes integrados, la casa tiene forma de L y unos 200 metros cuadrados repartidos en una sola planta, con tres dormitorios y dos baños, además de la pileta y el sauna
La cocina mantiene el estilo minimalista y se caracteriza por un amplio espacio de guardado
Con una superficie habitable de 186 metros cuadrados, la propiedad también posee un pasado ligado al mundo del espectáculo: fue residencia de destacadas figuras como la actriz Aileen Getty y el guitarrista de Maroon 5, James Valentine.

Los tres dormitorios están decorados con alfombras azul cobalto
Los techos con vigas también conforman uno de los detalles distintivos de la casa
El actor reconocido por su caracterización en “Elvis” se lleva una joya arquitectónica y una parte de la historia de Hollywood. Mientras que, Brad Pitt sigue expandiendo su imperio inmobiliario con la reciente adquisición de otra residencia en Los Ángeles por US$12 millones.

