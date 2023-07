Bradley Cooper recordó el momento en que su padre murió en sus brazos: “Me hizo un gran regalo”

escuchar

En el 2011, Bradley Cooper vivió uno de los momentos más tristes de su vida cuando su padre falleció tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón. Durante un episodio del ciclo de aventuras y entrevistas Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, el actor abrió su corazón y contó cómo vio morir al hombre que le dio la vida en sus brazos.

“Sí, me gustaría que mi padre estuviera por aquí para disfrutarlo más, pero todos reconocemos lo afortunados que hemos sido de tenerlo”, dijo Cooper, de 48 años, durante la charla con Bear Grylls. “ A pesar del dolor, encuentro una bendición en todo, porque me hizo un gran regalo: murió en mis brazos. Ver ese tipo de ejemplo tan real de la mortalidad me cambió ”, continuó contando sobre el difícil momento.

“¿Cambió eso tu forma de ver las cosas?”, le preguntó Grylls con una sonrisa de compasión en su rostro. “Sí, en cierto modo para peor”, respondió Cooper. “ Definitivamente tuve una actitud nihilista después, al menos por un tiempo. Pensaba ‘wow, voy a morir’. Fue duro durante unos meses, hasta que me di cuenta de que tenía que aceptar quién soy en realidad y tratar de encontrar la paz con eso, fue ahí que todo se equilibró ”, continuó el actor.

Grylls continuó preguntándole a la estrella sobre cómo esto ha cambiado su propio enfoque de la paternidad, luego de vivir este momento con su propio padre. “ Quiero decir que aprendés de los errores de tu predecesor. Yo cometeré muchos de los que espero que Lea aprenda y luego seré riguroso conmigo mismo para crecer y de esa manera ayudarla a que se desahogue de mis tonterías ”, compartió Cooper, en referencia a la niña que hace seis años tuvo con Irina Shayk.

La modelo rusa y el actor estadounidense se conocieron en 2015, durante una cena para corresponsales extranjeros en la Casa Blanca que brindó el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una salida al teatro fue suficiente para que la pareja se enamorara y se volviera inseparable. Y, aunque en un principio decidieron mantener su noviazgo bajo un total hermetismo, luego de ser vistos juntos en varios eventos se encendieron los rumores de romance.

Bradley Cooper e Irina Shayk junto a la pequeña Lea De Seina TIDNY-249

Entre 2015 y 2019 hubo muchas idas y vueltas entre el actor y la modelo. A las imágenes de Shayk llorando durante un partido de tenis en Wimbledon, en 2016, se sumó la visible química entre el actor y la cantante Lady Gaga luego del rodaje de Nace una estrella, algo que volvió a despertar versiones de celos y crisis dentro de la pareja.

En uno de esos distanciamientos, cuando todo parecía pender de un hilo, Shayk sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Como si esto fuera poco, lució un anillo confirmando su compromiso con el artista norteamericano. Pero la boda nunca llegó a concretarse, y dos años después del nacimiento de Lea De Seina, sobrevino la ruptura definitiva de la pareja.

A pesar de que el vínculo amoroso llegó a su fin, ambos se han mantenido unidos para criar en conjunto a la pequeña: no solo acordaron de inmediato el régimen de visitas, incluso sin abogados de por medio, sino que jamás interrumpieron las salidas en familia y frecuentan los mismos círculos sociales. En más de una oportunidad se los ha visto compartiendo un paseo en plan de amigos, acompañados por la niña.

En 2020, luego de varios meses de su separación, la modelo reveló que para ella no era “fácil la vida sin Bradley”. “Creo que tuvimos mucha suerte de experimentar los sentimientos que tuvimos el uno por el otro. Ahora es un terreno nuevo para mí, todavía me cuesta entender cómo funciona”, expresó. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y una mujer trabajadora. Hay días en los que me despierto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer. Me estoy desmoronando’”, agregó.

LA NACION

Temas Bradley Cooper