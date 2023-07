En fotos: Susana Giménez llegó tarde a la función de circo, pero fue ovacionada por el público e hizo un anuncio muy esperado

escuchar

La temporada de invierno del Circo Rodas arrancó con todo. Números acrobáticos de alto impacto, un show de magia sorprendente, el humor de los clowns y la destreza de los contorsionistas -acompañados por un gran despliegue escenográfico y visual- son una gran opción en la cartelera porteña infantil para el receso escolar de julio.

Este año, al típico show circense se suma la performance del grupo Malevo, reconocido a nivel internacional por su capacidad de hacer vibrar a los espectadores en cada participación. También, el público podrá reírse a carcajadas con la actuación especial de Gladys Florimonte, quien regresa a escena con su emblemático personaje de Zulma.

Como si esto fuera poco, el espectáculo sorprende con un plus: cada jueves se celebra una función de gala donde una celebridad del mundo del espectáculo será invitada para disfrutar del circo más icónico del país. Mientras que en la gala de apertura la figura fue Marcelo Tinelli -quien, además, es el padrino del circo-, este jueves la estrella invitada fue nada más y nada menos que Susana Giménez .

Susana Giménez fue la gran estrella invitada de este jueves en el Circo Rodas. La conductora recibió la ovación y el cariño de todo el público presente Prensa Fernando Maldonado

Sin embargo, la diva de los teléfonos no fue la única atracción de la noche. El modelo Hernán Drago junto a su novia María Belén Palenzuela; la ex Gran Hermano Romina Uhrig con su marido Walter Festa y sus hijas; Antonella Menem; Militta Bora; el ganador de Bake Off Argentina 2020 Damián Basile; el exjugador de fútbol Aldo Osorio, y los periodistas Daniel Gómez Rinaldi, Damián Rojo y Walter Leiva fueron algunos de los famosos que dijeron presente.

La llegada tarde de Susana

Susana Giménez disfrutó del espectáculo acompañada por Inés Hernández y Federico Levrino, su productor televisivo. Al llegar a la carpa, ubicada en Crovara y General Paz, la conductora fue recibida por Jorge Ribeiro Soares, dueño del circo Rodas, y una gran multitud que quería sacarse una foto con ella.

La diva llegó casi una hora y media tarde a la función, por lo que cuando entró la carpa ya estaba llena y el show a punto de arrancar. “¡No saben lo que era la ruta! Tardé una hora y media, creí que era en Mar del Plata”, bromeó fiel a su estilo ante el aplauso de todo el público.

Susana Giménez llegó a la carpa, ubicada en Crovara y Gral. Paz, a punto de arrancar la función. Entró acompañada por sus guardaespaldas mientras era aplaudida por todos los espectadores que ya estaban ubicados en sus lugares Prensa Fernando Maldonado

Fotos, saludos, gritos y muchos aplausos hicieron que la entrada de Susana a la carpa sea triunfal Prensa Fernando Maldonado

A pesar de estar llegando tarde, Giménez no dudó en deternerse y saludar a sus fans Prensa Fernando Maldonado

Antes de que arranque la función, Susana Giménez posó con el dueño del circo Rodas y parte del staff Prensa Fernando Maldonado

Para esta noche circense, Susana eligió un mono rosado que resaltó con un cinto negro de Gucci con las iniciales en dorado. Fiel a su estilo, sumó un excéntrico abrigo de piel con estampa animal print para resguardarse del descenso de temperatura que sufrió el día en las últimas horas.

Su outfit no sólo le permitió disfrutar del show súper cómoda sino que también dejó entrever su figura, que por supuesto no pasó desapercibida cuando subió al escenario a decir unas palabras. “Mi amor, ¡que flaquita!”, le gritaron desde la platea mientras los espectadores se reían. “¿Qué flaquita? Sí, por suerte, estoy comiendo poco. Para el Martín Fierro tengo que estar flaca”, respondió con total naturalidad en referencia a la gala que se celebrará el domingo en el Hotel Hilton.

Susana Giménez lució un mono que acompañó el diseño con stilettos en color nude y un tapado de piel animal print Prensa Fernando Maldonado

Además, se fotografió con Gladys Florimonte (parte del elenco de este nuevo espectáculo) y el divertido payaso Cachipuchi, uno de los más aplaudidos del show Prensa Fernando Maldonado

Un anuncio muy esperado

Antes de que arranque el show, Susana Giménez subió al escenario para saludar al público presente y decir unas palabras. Con los acordes de “Soy una mujer” sonando de fondo, la conductora se mostró feliz por el tan cálido recibimiento. “Muchísimas gracias a todos por este recibimiento... ¡Gracias!”, gritó mientras le pedía a los espectadores que se sienten y se pongan cómodos. “Los hiciste parar a todos, pobrecitos”, le recriminó al dueño del circo.

Susana Giménez fue invitada a subir al escenario para decir unas palabras; luego, la diva de los teléfonos miró el show desde la primera fila acompañada por Inés Hernández y Federico Levrino Prensa Fernando Maldonado

“ Esta carpa fabulosa, enorme y llena. Yo desde que era chica que no iba al circo ”, confesó obnubilada por el despliegue visual y escenográfico que estaba viendo. “Espero que disfruten este espectáculo fantástico”, lanzó mientras era sorprendida con un gigantesco ramo de rosas amarillas. “¡Ay, que lindo! Me encantan... Mis flores preferidas, me hacen acordar al programa”, expresó con una sonrisa.

Susana Giménez fue homenajeada con un ramo de flores gigante como agradecimiento por ser parte de una noche tan especial Prensa Fernando Maldonado

La conductora agradeció el cariño recibido y tuvo un divertido ida y vuelta con el público Prensa Fernando Maldonado

Y hablando de su programa, Giménez aprovechó el evento y las cámaras presentes para hacer un anuncio muy especial: su vuelta a la TV. “Bueno, el programa lo voy a hacer el año que viene así que nos encontraremos con muchos premios muy grandes para que goce la gente”, lanzó a modo de primicia sorprendiendo a todos.

Susana aprovechó la ocasión para hablar de su vuelta a la TV. La conductora aseguró que regresará a la pantalla con su ciclo de entretenimiento en 2024 Prensa Fernando Maldonado

Como una diva, Giménez fue ovacionada de pie por el público de este jueves Prensa Fernando Maldonado

Temas Susana Giménez