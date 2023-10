escuchar

Brian Austin Green sorprendió a todos al revelar el calvario que vivió durante cuatro años y medio. Un calvario al que le puso fin luego de eternos días de dolor y confusión gracias a la medicina alternativa. El exprotagonista de Beverly Hills, 90210 reveló que tuvo la constante sensación de estar recuperándose de síntomas similares a los de un derrame cerebral. “No podía hablar. No podía leer. No podía escribir”, aseguró el actor y explicó que todo se debió a sus hábitos alimenticios.

Sentado junto a su futura esposa, la bailarina australiana Sharna Burgess, Austin Green reflexionó sobre los desafíos de salud que tuvo que enfrentar durante el último episodio del podcast Sex, Likes and Spray Tans, de Cheryl Burke. Primero, la pareja habló de su flamante compromiso y del momento que atraviesan: se encontraron y decidieron compartir el resto de sus vidas luego de un tiempo enfocados en ellos mismos.

“Ella había estado trabajando mucho en sí misma. Ha estado soltera durante casi cinco años”, dijo el actor de 50 sobre Burgess, al tiempo que señaló que, en su caso, venía de una soltería de dos años y “en terapia agresiva”. “Pasé cuatro años y medio recuperándome de síntomas similares a los de un derrame cerebral sin haber tenido nunca un derrame cerebral, pero no podía hablar”, reveló Green antes de que Burke le preguntara los detalles de su diagnóstico.

El participante de Dancing With The Stars, entonces, continuó con los detalles de su terrible situación: explicó que los médicos le dijeron que tenía vértigo y colitis ulcerosa y que fue la combinación de esas dos afecciones lo que lo mantuvo postrado en cama durante tres meses. De inmediato, agregó que ninguno de los especialistas a los que consultó pudo descubrir qué había detrás de sus enfermedades.

Brian Austin Green y su prometida, Sharna Burguess Grosby Group

“Estas cosas neurológicas comenzaron a suceder después del vértigo. Fueron cuatro años y medio de mi vida. Llegué al punto en el que arrastraba los pies como si fuera un hombre de 90 años. No podía hablar. No pude leer. No podía escribir”, confesó. Ante la consulta de la entrevistadora, quien quiso saber si esos síntomas tenían que ver con el accidente que él y su exesposa Megan Fox habían protagonizado en 2014, el actor fue categórico. “No. Fue dietético”, respondió.

Tras admitir que la situación podía parecer confusa, Austin Green repasó cómo llegó a esa conclusión. “Como no tenía diagnóstico por la medicina occidental, tuve que encontrar un médico que se dedique mucho más a la kinesiología y la medicina oriental”, recordó. En esa consulta, al actor le explicaron que lo que en realidad tenía era “una inflamación interna por gluten y lácteos” y que, además, el estrés complicaba el cuadro general.

Las caras de Beverly Hills 90210, la exitosa serie de los 90 Archivo

Por fin, y luego de haber tenido una vida activa, los mejores médicos a su alcance y de haberse realizado casi 200 análisis de sangre y dos resonancias magnéticas, el actor logró superar sus dolencias. “Tenía tanta confusión mental que le presenté a mi mejor amigo de más de 25 años a mi hermana, a quien también conocía desde hacía más de 25 años”, reveló sobre aquellos días. También se lamentó por no haberle podido leer los libros del Dr. Seuss a sus hijos.

Un padre presente

Brian Austin Green tiene cinco hijos: Kassius Lijah, de 21 años, a quien tuvo con su exnovia Vanessa Marcil; Noah Shannon, de 11 años; Bodhi Ransom, de 9 y Journey River, de 7, de su relación con Megan Fox, y el pequeño Zane Walker, el bebé de un año que comparte con Burgess.

Brian Austin Green y Megan Fox, una pareja que tuvo varias idas y vueltas

En otro podcast del que participó recientemente, el actor habló de lo que significa para él ser padre de un joven de 21 años, calificó las conversaciones que mantienen como una experiencia “fascinante” y admitió que criar a un chico “alegre, gay y orgulloso” fue inicialmente un “desafío”. “Honestamente, era desconocido para mí”, sentenció. Sin embargo, agregó de inmediato: “Creo que mucha gente tiene miedo de lo desconocido, mientras que yo no. Para mí es intrigante. Y quiero aprender sobre ello”.

Por último, Green buscó dejar en claro su postura. “Eso es lo que siempre intento inculcarle a la gente ahora: que las elecciones de los otros no te afectan”, continuó. ´¿Por qué te preocupás tanto? ¿Y por qué intentás de alguna manera intimidar con tus sentimientos y tu opinión para convertirlos en algo que literalmente no te afecta en absoluto?”, cerró.

