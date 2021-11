Britney Spears apuntó contra Christina Aguilera por negarse a hablar sobre el fin de su tutela legal: “¿Por qué a la gente le resulta complicado hablar sobre eso?”

Este jueves se llevó a cabo la entrega de los premios Latin Grammy y Christina Aguilera fue una de las grandes protagonistas de la noche. La cantante estadounidense compartió escenario con las argentinas Nathy Peluso y Nicki Nicole y su coterránea Becky G. Juntas cantaron “Pa’ mis muchachas” y se convirtieron en una de las principales atracciones de la ceremonia. Al salir, la prensa esperaba a la intérprete de “Pero me acuerdo de ti”, y la pregunta no tardó en llegar: “¿Qué opinás del fin de la tutela de Britney Spears?”.

A su lado, un hombre que la acompañaba dio por terminada la rueda de prensa y la alejó de los periodistas. Christina solo llegó a responder: “No puedo... Pero estoy feliz por ella”.

Este sábado, Britney subió el video de lo ocurrido a sus historias de Instagram y criticó con dureza la actitud de su colega, a quien conoce desde que las dos, siendo niñas, bailaban en El club de Mickey Mouse, junto a Justin Timberlake y Ryan Gosling. “Amo y adoro a todos los que me apoyaron, pero negarse a hablar cuando sabés la verdad es equivalente a mentir”, comenzó expresando la princesa del pop, en un texto sobreimpreso sobre el video.

Y continuó: “ Estuve durante 13 años a expensas de un sistema corrupto y abusivo . ¿Por qué a la gente le resulta complicado hablar sobre eso? Yo soy la que pasó por todo esto. A todos los que me apoyaron levantando su voz, muchas gracias. Realmente me importa” .

El viernes 12 de noviembre, en una audiencia esperada por muchos, la jueza Brenda J. Penny terminó con el calvario de más de 13 años para la cantante. Durante todo ese tiempo, vivió restringida y a merced de las decisiones de su padre, James. “A partir de hoy, la tutela de la persona y el patrimonio se da por terminada. Y esta es la orden del tribunal”, sentenció la magistrada en un tribunal en Los Ángeles.

En los últimos tiempos, desde que los fans de la cantante lograron instalar el tema de su tutela en la agenda de los medios estadounidenses -con la frase “Liberen a Britney” como consigna-, fueron muchas las personalidades del mundo de la música y del espectáculo que salieron a respaldar a la intérprete de “Toxic”. Una de ellas, justamente, fue Aguilera.

“ Estos últimos días estuve pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea ”, escribió la cantante en Twitter, en un posteo de fines de junio que acompañó una fotografía de las dos de adolescentes, casi niñas, imagen que fue tomada hace unos 25 años.

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continuó el mensaje de la artista. “Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad”, expresó Aguilera en referencia a las declaraciones de Spears en las que explicó ante la jueza que llevaba su caso que tenía implantado un DIU por mandato de su padre, que no le permitía tener más hijos.

“Aunque no sé lo que pasa a puertas cerradas en esta conversación, muy personal pero muy pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí vivió sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan “, señaló y remató: “Una mujer que trabajó bajo las condiciones y las presiones más inimaginables, se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo”.

Otra de las divas de la música que salió a respaldarla en su momento fue Lady Gaga. A diferencia de Aguilera que, seguramente aconsejada por su equipo, quiso alejarse de la imagen de su antigua colega en su afán de revitalizar su carrera; la protagonista de Nace una estrella no dudó en volver a manifestar su postura esta semana. En la avant premier de la película House of Gucci, la actriz y cantante expresó: “ La manera en la que ella fue tratada en este negocio estuvo muy mal. Y la forma en la que las mujeres somos tratadas en la industria de la música tiene que cambiar. Creo que ella será una inspiración para siempre para las demás ”.

Este mensaje también fue compartido por Britney en su cuenta. “Gracias, Lady Gaga por tomarte el tiempo para decir algo genuinamente amable. Me hiciste llorar. Te amo”, expresó Spears, remarcando la gentileza de su colega.