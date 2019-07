Fuente: AFP

Britney Spears volvió a lucir radiante en una alfombra roja, tras meses muy difíciles, en los que fue noticia por haber tenido que internarse en un centro de salud mental para afrontar una fuerte depresión. El evento que la tuvo entre sus protagonistas fue el estreno en Los Angeles de Once upon a time in Hollywood, la nueva película de Tarantino con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Allí fue junto a su pareja, Sam Asghari, un modelo de origen iraní con el que mantiene un noviazgo desde 2016 y con el que, según los rumores, está lista para dar un paso más.

En las fotos de la premier se pudo detectar que la cantante tenía en su mano un anillo de diamantes muy llamativo, y de inmediato saltaron las alarmas en la prensa del corazón: ¿están comprometidos?

Esta fue la primera vez que se mostraron juntos en público. Una especie de "presentación en sociedad" de la pareja, aunque ya llevan casi tres años de noviazgo. Se conocieron durante el rodaje de uno de los videos de la princesa del pop, "Slumber Party", y, tras intercambiar sus números de teléfono, iniciaron su relación poco después. El romance se ha ido consolidando con el tiempo y son muy frecuentes las publicaciones en las redes pasando tiempo juntos.

Para la ocasión, Britney eligió un vestido corto, ajustado, color rojo, con cut out en el escote y un toque asimétrico de la firma Nookie. Aunque estaba espléndida, muchos especialistas en moda cuestionaron que eligiera una firma low cost: los vestidos de esa marca se cotizan entre 100 y 300 dólares.