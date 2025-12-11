Melissa Joan Hart contó detalles de la dramática jornada que la reunió con Britney Spears: “Me puse a llorar de verdad”

Melissa Joan Hart recordó una de las peores noches de su vida: en 1999, la exestrella infantil fue despedida de dos trabajos en un breve intervalo de horas: de Sabrina, la bruja adolescente -la serie que la lanzó a la fama- y de Scary movie, la parodia de Scream que se convirtió en un suceso de los 90.

En una charla con Betches, la actriz de 49 años se remontó a la noche de 1999 en la que se realizó el gran estreno de la película Drive Me Crazy. Si bien en esa gala compartió protagonismo con Britney Spears, no alcanzó para compensar lo que sucedió después: “Fue uno de los peores días de mi vida”, reveló.

Melissa Joan Hart fundó su canal de YouTube en donde realiza entrevistas y concientiza sobre diferentes problemáticas sociales (Fuente: Instagram/@melissajoanhart)

Hart recordó que luego de la alfombra roja, se fue antes de la proyección del film: se subió en secreto a una limusina con destino al aeropuerto de Nueva York. Su idea era volar a Vancouver para unirse al elenco de Scary Movie. Sin embargo, una llamada telefónica modificó sus planes.

“Recibí una llamada y me dijeron: ´Pega la vuelta, vuelve al estreno. Te despidieron de la película’“, repasó. ¿El motivo?: “Que no tenía pechos lo suficientemente grandes para ese papel”, contó. Fue la modelo de Playboy Carmen Electra quien luego tomó ese lugar. Pese al golpe, Hart regresó a la premiere, sin saber que todo iba a empeorar.

La portada que casi deja a Melissa sin su papel más famoso

Melissa Joan Hart en la conflictiva portada

Si ser despedida de Scary Movie ya había sido un golpe duro, una charla con su abogado esa misma noche terminó de destruir a Melissa Joan Hart. “Se reunió conmigo en el estreno y me dijo: “Debido a tu portada de la revista Maxim, te despedirán de tu programa”. En aquel entonces Sabrina, la bruja adolescente, se emitía por ABC y era todo un suceso.

“Me puse a llorar de verdad, y mi papá vino y me abrazó. No lo veo a menudo, así que mientras estaba en sus brazos pensé: ‘¡Dios mío, mi papá me está abrazando!’. Fue una noche dramática”, continuó el relato.

El motivo de la decisión de los directivos de ABC fue la postal hot de Melissa en la tapa de la publicación para hombres: en pose sexy, estaba apenas tapada por una tela blanca. La imagen, le explicó su abogado, violaba una cláusula de su contrato que le prohibía representar al personaje desnudo: el título aludía a su famosa bruja.

La serie Sabrina, la bruja adolescente catapultó a Melissa Joan Hart a la fama mundial (Fuente: Instagram/@melissajoanhart)

Pese al revuelo, Hart pidió disculpas y explicó que el título había sido una decisión editorial. ABC canceló la comedia de Nell Scovell luego de cuatro temporadas y Melissa Joan Hart continuó dándole vida a Sabrina Spellman durante tres temporadas más en The WB.

El no a Playboy

Hace unos meses, durante su aparición en el podcast Sibling Reverly, Hart explicó por qué decidió rechazar la oferta de Playboy: su familia. La actriz recordó que tanto a su hermano como a su papá los “torturaron” luego de las fotos en Maxim. “No quería hacer nada que los avergonzara o les hiciera daño”, aclaró.

“Me dije: ‘No puedo hacerlo’. Me ofrecieron un montón de dinero, y yo dije ‘no puedo hacerlo porque no quiero que mi hermano salga herido por eso, es lo último que necesita’”, repasó. “Habría estado dispuesta a hacerlo porque quería mostrar que no me avergonzaba de mi cuerpo. Estaba orgullosa de mi cuerpo. Me parece bien. Pero luego me alegré de haber dicho que no porque ahora tengo tres hijos y no necesito esas imágenes ahí fuera para ellos”, completó.

Melissa Joan Hart junto a su familia de vacaciones este verano, en los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@melissajoanhart)

Melissa nació en 1976 en Smithtown, Nueva York. Hija de la productora y agente de talentos Paula Hart y de William Hart, comenzó en la actuación desde muy pequeña. Tan solo a los cuatro años dio sus primeros pasos en diversas publicidades de TV, hasta que cumplió los 10 años y la convocaron para interpretar a Clarissa, en la reconocida serie de Nickelodeon, Clarissa lo explica todo. Con la idea de convertirse en referente juvenil, se instaló en las pantallas y los hogares de los Estados Unidos y parte de América Latina hasta 1994. Durante esa etapa previa, entre 1984 y 1986, realizó participaciones especiales en The Lucy Arnaz Show, Saturday Night Live y The Equalizer.

Con la fama en ascenso, aquel año finalizó sus estudios secundarios y se inscribió en la Universidad de Nueva York, pero su presente como actriz la volvió a requerir para el que sería su papel icónico como Sabrina Spellman en Sabrina, la bruja adolescente, la sitcom que estrenó en 1996 y se extendió hasta 2003.