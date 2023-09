escuchar

Britney Spears es noticia todos los días, pero no por su carrera musical: la princesa del pop está en el centro de la escena por su convulsionada vida personal. Ahora, en medio de su divorcio de San Asghari y mientras su ex, Kevin Federline, acude a la corte para lograr una cuota alimentaria aún más jugosa por la manutención de sus dos hijos en común, trascendió que la cantante habría encontrado refugio en los brazos de un nuevo hombre. ¿Quién es el hombre sindicado como el nuevo amor de Spears?

Según confirmó el portal Page Six, la intérprete de “Toxic” ha estado saliendo con Paul Richard Soliz, un exempleado de mantenimiento de la lujosa mansión californiana de Oaks, residencia que malvendió en marzo de este año. El problema del nuevo amor de Spears, para su círculo íntimo, no sería si la cantante engañó o no a su ex, sino su prontuario: el hombre de 37 años tiene varias condenas por delitos de todo tipo.

Britney Spears fue vista durante un viaje luego de separarse a Cabo San Lucas; según trascendió, su flamante novio no la acompañó por sus problemas legales Backgrid/The Grosby Group

Fueron varios los testigos del amor que aseguraron que la relación comenzó tras el divorcio. Así lo consignó el diario Daily Mail: “Spears no comenzó a ver a Soliz hasta después de su separación de Asghari”, aseguró el medio según varias fuentes cercanas a la estrella de la música. Además, la misma fuente aseguró que la ganadora del Grammy y su antiguo empleado solo tuvieron una “breve aventura”, pero que ya terminó y la comunicación entre ellos se cortó. Sin embargo, nada de eso parece ser cierto: un allegado a la figura reveló que la única razón por la que Spears y Soliz no fueron vistos juntos recientemente es que ella fue a México y él no pudo acompañarla debido a sus problemas legales.

Britney Spears y Sam Asghari, su ahora exmarido

Las primeras líneas del flamante amor fueron escritas en agosto, cuando comenzó a circular que la cantante de “¡Oops! I Did It Again” se había acercado a su casero, un hombre que trabajó para ella durante un año “limpiando baños, trapeando pisos y recogiendo la basura” en la mansión de Spears en California, publicó Page Six.

Soliz fue acusado de múltiples delitos menores e incluso de un delito grave: su historial incluye una condena por perturbar la paz y un cargo desestimado por poner en peligro a un niño en 2014. También una condena por conducir sin licencia en 2016 y una condena en 2022 por un delito grave de posesión de un arma de fuego.

Spears y Soliz fueron vistos en varias oportunidades juntos a finales de agosto, incluso se los fotografió camino a tomar un café en Starbucks. Mientras la cantante de “Circus” estaba en Cabo San Lucas, su nuevo amor debía presentarse ante el tribunal por una presunta violación de su libertad condicional.

La palabra de Soliz

Paul Richard Soliz, esperando a Britney Spears en el aeropuerto de Los Ángeles, el 4 de septiembre. Ese día, la cantante regresó de unas breves vacaciones en Cabo San Lucas, México Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Lejos de eludir las preguntas sobre la cantante, Soliz le dijo a Us Weekly en las puertas del tribunal el lunes pasado que Spears es una “mujer fenomenal”, y agregó: “ Es muy, muy buena, positiva… es una buena persona ”. Sin embargo, mantuvo silencio sobre el estado de su relación. Mientras tanto, se ha visto a Asghari junto con otros actores durante la huelga de SAG-AFTRA, ya que actualmente está sin trabajo.

El actor de Family Business solicitó el divorcio de Spears el 16 de agosto, citando “diferencias irreconciliables”. Una fuente le dijo anteriormente a Page Six que Asghari estaba intentando “negociar concesiones más allá de su acuerdo prenupcial”, mientras que otra señaló que el acuerdo es “firme”. Spears se casó con el ex entrenador personal en una boda repleta de estrellas en junio de 2022.

En cuanto a Kevin Federline, padre de los dos hijos de la cantante Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, de 16, el bailarín le solicitó a los Tribunales un aumento en el pago que Britney realiza todos los meses -una suma que alcanza los 40 mil dólares- de manutención infantil. ¿Su argumento? Que el monto que percibe en la actualidad se basa en que cada padre tenga a sus hijos el 50 por ciento del tiempo, algo que no sucede desde hace dos años. Es más, los adolescentes se mudaron a Hawaii con él el mes pasado.

2006. Britney Spears y su por entonces pareja Kevin Federline Archivo

El plan del rapero trascendió apenas unos días después de que la cantante compartiera su felicidad porque su hijo cumple este mes 18 años, hecho que reduce a la mitad los pagos requeridos por Spears. Según pudo averiguar el portal TZM, el círculo íntimo de Federline espera que el apoyo a Jayden permanezca intacto hasta que se gradúe de la escuela secundaria, en junio de 2025.

