escuchar

Esta semana, y hasta el domingo 17 de septiembre, se está llevando a cabo la 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. Por esta razón, varias celebrities viajaron hasta la ciudad canadiense para presentar sus nuevos proyectos antes de que éstos lleguen a la gran pantalla.

Tal es el caso de la mexicana Salma Hayek que desembarcó con El sabor de la Navidad, una película latina -dirigida por Alejandro Lozano- que entrelaza tres historias de familias y amigos que luchan entre la tradición y la progresión, tratando de discernir cuál es más importante.

De punta en blanco: Salma Hayek deslumbró en la alfombra roja del festival con un ceñido diseño que resaltaba sus curvas. El drapeado a la altura de su cintura y una mini cola volvió aún más glamorosa esta propuesta; para cortar con el look total white, la actriz sumó un clutch en verde menta VALERIE MACON - AFP

La actriz mexicana se sumó a la tendencia del blanco, tal como lo hizo recientemente Camila Morrone también en Toronto VALERIE MACON - AFP

“Disfrutamos lo que hacemos y estamos orgullosos de lo que hacemos. Creemos en proyectos que representan a la comunidad de la manera correcta, pero que también les hacen pensar, les hacen sentir orgullosos de quiénes somos. Y lo hacemos con presupuestos muy desafiantes”, confesó la actriz que se luce como productora en este film donde la aceptación transgénero o superar las diferencias de clase se convertirá en el gran objetivo de la trama.

Jessica Chastain también fue una de las figuras que desfiló por la red carpet del TIFF 2023. La actriz arribó con Memory, un drama familiar que la tiene como protagonista junto al actor Peter Sarsgaard.

En medio de las huelgas que han mantenido a la mayoría de las celebridades fuera de las alfombras rojas, este film hizo un acuerdo con el Screen Actors Guild (SAG) y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA) para poder llegar a Toronto y así poder promocionarse. Al igual que la historia de Hayek, esta trama se centra en personas que a menudo son ignoradas en la sociedad.

En Memory, Jessica Chastain interpreta a Sylvia, una mujer que intenta superar los abusos de su pasado mientras lucha por construir un futuro VALERIE MACON - AFP

Antes de entrar a la proyección, la actriz se acercó a sus fans para sacarse fotos y repartir algunos besos y autógrafos Joel C Ryan - Invision

Jessica Chastain junto al actor Peter Sarsgaard, también protagonista de Memory. Mientras él eligió la formalidad de un traje sin corbata, ella brilló con un vestido negro que combinó recortes en verde, plateado, turquesa y azul VALERIE MACON - AFP

Nicole Kidman y Olivia Wilde fueron algunas de las figuras que participaron en Nueva York de la cena anual solidaria organizada por Kering Foundation, una organización sin fines de lucro que lucha en contra de la violencia contra las mujeres.

Nicole Kidman dijo presente en la gala solidaria en Nueva York KENA BETANCUR - AFP

Nicole Kidman optó por un dramático vestido strapless de Balenciaga, en blanco y con tiras de tul que simulaban plumas y le aportaban volumen al volumen. Coronó el look con largos guantes negros. KENA BETANCUR - AFP

Olivia Wilde eligió para la ocasión un traje negro, brassier a tono y sandalias plateadas KENA BETANCUR - AFP

La actriz y directora acompañó su look con anillos y gargantillas de diamantes KENA BETANCUR - AFP

Entre conciertos, premiaciones y fiestas

Así como la industria del cine tiene su reconocimiento en distintas ciudades del mundo, la música no se queda atrás y es protagonista de distintos tipos de eventos y premiaciones. En la noche del martes, se llevó a cabo una nueva entrega de los MTV Video Music Awards 2023 en New Jersey y varias referentes de la canción dijeron presente.

Después de la premiación, y como es habitual, las cantantes disfrutaron de un after party, donde no faltó la buena música, los tragos y los looks estridentes.

Selena Gomez llegando a la fiesta de los VMA's organizada por Diddy en The Ned NoMad, en Nueva York. La cantante -que ganó el primer premio Afrobeats con su canción "Calm Down" junto a Rema- sorprendió con un mini vestido en los tonos de los azulinos. Acompañó el diseño con una cartera metalizada y stilettos negros con pulsera Backgrid/The Grosby Group

Antes de la famosa entrega de premios, la estrella del pop fue vista por las calles de Nueva York con un llamativo outfit de la colección Otoño/Invierno 2023 de MONSE TIDNY-249

Otra de las que dijo presente en el after party de los MTV VMA’s fue Taylor Swift. Después de llevarse nueve estatuillas, arrasando en categorías como artista del año, canción del año y video del año y de mostrarse muy eufórica bailando y cantando al ritmo de Shakira, la cantante siguió el festejo en este evento organizado por Diddy en Nueva York.

Para esta fiesta post ceremonia, Taylor eligió un vestido de jean vintage que combinó con una cartera de pedrería plateada y plataformas al tono Splash News/The Grosby Group

Karol G fue capturada abandonando los VMA’s en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey. La cantante colombiana no sólo brilló sobre el escenario sino que se llevó una estatuilla por su canción “TQG” con Shakira.

Jeans rotos, top rayado y gorrita deportiva fueron los elegidos de la cantante colombiana una vez que se bajó del escenario de los MTV VMA's Splash News/The Grosby Group

En la city

No hace falta asistir a un festival, una premiación o una fiesta mega glamorosa para encontrarse con algún famoso en la Gran Manzana. Tan solo caminar por sus callecitas y sus rincones más icónicos, es posible toparse con algunos de ellos, paseando, haciendo deporte o simplemente la compra del día.

Elle Fanning fue descubierta saliendo de un tratamiento facial en el Face Gym del barrio Soho de Manhattan. A pesar de estar sin maquillaje y con un look súper informal, la actriz fue reconocida por los paparazzis a los que les sonríe amablemente Backgrid/The Grosby Group

Naomi Watts asistió al desfile Primavera/Verano 2024 de Tony Burch durante la Semana de la Moda de Nueva York. La icónica actriz se sumó a la tendencia del metalizado con un look monocromático de pies a cabeza Splash News/The Grosby Group

Otra de las que deslumbró con un look metalizado fue la actriz Katie Holmes. La ex de Tom Cruise eligió una falda dorada con lazo que combinó con una remera básica blanca y chatitas plateadas para ser parte de un elegante evento en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Jessica Alba fue fotografiada haciendo algunas compras por Beverly Hills. La actriz optó por un atuendo súper cómodo pero no por eso menos canchero. Pantalón ancho, top de lycra y una camisa abierta fueron sus ítems elegidos para ir al supermercado Backgrid/The Grosby Group

Heidi Klum apostó por un look monocromático para asistir a America's Got Talent en Pasadena. La modelo saludó amablemente a sus fans y firmó algunos autógrafos enfundada en un mono naranja que combinó con zapatillas y gafas estilo aviador al tono Backgrid/The Grosby Group

La modelo Emily Ratajkowski viste un crop top negro, pantalones cargo verdes y gafas transparentes mientras regresa a su departamento en Manhattan Backgrid/The Grosby Group

Con looks engamados, el actor Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves visitaron el Empire State Building durante su visita a la ciudad de Nueva York. La pareja fue interceptada por un montón de turistas que los reconoció en medio de la multitud Splash News/The Grosby Group

El actor y la modelo brasilera, que se encuentran pasando unos días en La gran manzana, no ocultaron su amor ante los flashes Splash News/The Grosby Group

Millie Bobby Brown después de la presentación de su nuevo libro en Londres. La actriz , que ha pasado los últimos días haciendo entrevistas promocionales para su nueva novela "Nineteen Steps", se mostró inseparable de su novio Jake Bongiovi. La pareja cenó en The Ivy Brasserie Soho, un lujoso resto londinense, y caminó por las calles del Soho antes de regresar a su hotel Mega/The Grosby Group

Luego de un año, Meghan Marke regresó a suelo europeo para acudir, junto al príncipe Harry, a la final de los Juegos Invictus, que se celebraron en Düsseldorf, Alemania. En medio de los rumores de crisis que los tienen como protagonistas, el matrimonio se mostró de la mano y comentando con mucha complicidad las distintas instancias del evento.

Ninguna crisis: Meghan y Harry se mostraron relajados, sonrientes y tomados de la mano en la final de los Juegos Invictus en Alemania Grosby Group - DPA Gruppe/The Grosby Group

La actriz lució muy compenetrada con el evento y mantuvo cómplices comentarios con su esposo Grosby Group - PA Media Group/The Grosby Group

La actriz lució muy compenetrada con el evento y mantuvo cómplices comentarios con su esposo Grosby Group - DPA Gruppe/The Grosby Group