Las canciones que marcaron el episodio final de Stranger Things 5

Stranger Things, una de las apuestas más relevantes del entretenimiento por streaming, llegó a su final el 31 de diciembre con un capítulo que dio por finalizada una historia que se extendió a lo largo de cinco temporadas.

La producción de Netflix concluyó su trama en Hawkins, Estados Unidos, con un episodio que combinó acción, despedidas y una cuidada selección musical que acompañó la derrota definitiva del Upside Down, el universo alterno que amenazaba al mundo real.

La música siempre fue clave en la serie y el capítulo final no fue la excepción Gentileza

Desde su estreno, la ficción creada por los hermanos Duffer se distinguió por una estética inspirada en la década de los 80 y por el uso estratégico de canciones emblemáticas de la época. A lo largo de los años, el soundtrack se convirtió en uno de los elementos centrales para conectar emocionalmente con la audiencia y reforzar los momentos clave de la narrativa.

El papel de la música en el impacto cultural de la serie

Stranger Things, Vol 3, tráiler capítulo final

La influencia musical de Stranger Things comenzó desde la primera temporada, cuando “Should I stay or should I go” de The Clash adquirió un nuevo significado entre los espectadores más jóvenes. Sin embargo, este impacto se intensificó con la llegada de la cuarta entrega en 2022, cuando “Running Up That Hill” de Kate Bush volvió a liderar las listas de reproducción tras la escena en la que Max es poseída por Vecna.

Este antecedente alimentó las expectativas sobre el cierre de la serie. Durante meses, los seguidores especularon sobre la inclusión de temas icónicos con derechos complejos, una posibilidad que finalmente se materializó en el último episodio.

Las canciones que marcaron el desenlace de Stranger Things

Desde “Purple Rain” hasta “The Landslide”: las canciones del episodio final COURTESY OF NETFLIX

El capítulo final apostó por una selección musical centrada en figuras clave del rock y el pop de los 80. Prince fue uno de los protagonistas sonoros del episodio, cuando “When Doves Cry” acompañó la detonación de una bomba que simbolizó la extinción del Upside Down. Más adelante, “Purple Rain” enmarcó una despedida relevante para los personajes centrales.

El rock clásico también tuvo presencia con “The Trooper” de Iron Maiden, en un guiño directo al legado de Eddie Munson, héroe de la cuarta temporada. Tras el enfrentamiento final, la atmósfera cambió con “The Landslide” de Fleetwood Mac, mientras la voz de Stevie Nicks aportaba un tono de calma y reflexión entre los habitantes de Hawkins.

Para el cierre definitivo, los creadores reservaron “Heroes” de David Bowie, que sonó durante los créditos finales acompañados por ilustraciones de escenas memorables de toda la serie, lo que selló el final de un ciclo que marcó a más de una generación de espectadores.

Por María Camila Salas Valencia