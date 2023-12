escuchar

Bryan Adams está dispuesto a hablar de todo. En una extensa entrevista que le brindó a The Sunday Times, la estrella canadiense reveló sus vínculos cercanos y sus intentos por ayudar a grandes figuras del mundo del espectáculo y la realeza como Amy Winehouse y la princesa Diana, pero también habló de su música y de los secretos detrás de algunos de sus temas más famosos como el himno de 1984 “Summer of ´69″.

Adams conoció a Winehouse cuando decidió dedicarle más tiempo a su “profesión paralela”, una carrera que comenzó en los 90 y que lo llevó a retratar a muchas de las figuras más importantes del mundo de la música: la de fotógrafo. Corría el año 2007 y la intérprete ya enfrentaba serios problemas de adicción.

Bryan Adams conoció a la cantante británica cuando la fotografió en su faceta de retratista

Según su relato, invitó a pasar la Navidad ese año a Winehouse a su casa de verano en el Caribe, pero la experiencia terminó siendo un caos. A su esperanza inicial de ofrecerle a la joven unos días de relax y comida sana y nutritiva, se contrapuso una realidad mucho más dura: la cantante logró contrabandear drogas en el avión y, según publicó el Daily Mail, tragó varios paquetes de heroína por un valor de dos mil euros.

El comportamiento de Winehouse durante las vacaciones, repasa el artículo, fue errático: no le gustó nada la dieta que le ofrecieron, a base de jugo de zanahoria y remolacha y comida vegana, e incluso insultó a la actriz Elizabeth Hurley cuando pasó a saludar a su amigo y sus invitados. “Vete a la mierda”, dicen que le dijo a la estrella de Austin Power.

“Traté de ayudar a Amy, pero eso es algo que tiene que venir desde adentro. Realmente no sé qué pasó con ella y es muy triste porque tenía muchísimo talento . Yo admiraba enormemente su individualidad. ¿Pude hacer una diferencia? La verdad es que no lo sé”, confesó el creador de la canción “Please forgive me”.

Amy Winehouse en las playas de Santa Lucía en 2008 Gentileza Taschen

El relato de Adams coincidió con el que Tyler James, uno de los mejores amigos de la cantante, le brindó a The Mail on Sunday. James recordó que luego de la Navidad de 2007 fue hasta la isla del canadiense para ayudar a Winehouse a alejarse de las drogas. “Estábamos en la isla como invitados del cantante Bryan Adams, alojándonos en su impresionante casa rodeada de palmeras, arena blanca y un océano color aguamarina. Pero Amy de alguna manera había introducido drogas de contrabando en el vuelo, las había fumado en la hermosa casa de nuestro famoso nuevo amigo y ahora se habían acabado”, repasó.

Luego, James recordó que Winehouse tuvo un ataque de abstinencia y un médico local la debió sedar. Invitados a pasar una noche en la casa de Mick Jagger, vecino de Adams, el joven recordó que el líder de The Rolling Stones también intentó dar una mano. “No te preocupes, ella estará bien. La gente en ese mundo pasa por este tipo de cosas”, recordó que le dijo. “Nunca antes había conocido a ninguna de estas personas. Todo lo que sabía era que Mick era una estrella de rock que había pasado por todo, que sabía todo sobre las drogas y la fama. Me decía: ´tranquilo, esto es normal, Amy es una estrella de rock también, y esto es parte del proceso´”, repasó.

Amy Winehouse murió a los 27 años como consecuencia de una intoxicación por alcohol AP

Amy murió cuatro años después, a los 27, como consecuencia de una intoxicación por alcohol. La artista, artífice de exitosos temas como “Back to Black” y “Rehab”, fue encontrada inconsciente en su casa en Camden, al norte de Londres, en julio de 2011.

El impensado significado de “Summer of ‘69″

En otro fragmento de la nota, Adams reveló el verdadero significado detrás de su icónico éxito de 1984 “Summer of ‘69″. Según el cantante, muchos creían que el tema recordaba los agitados días de verano del rockero en 1969, pero el título del tema, en realidad, tiene una connotación mucho más sexual.

“Iba a llamar a la canción ´Best Days of My Life´ -´Los mejores días de mi vida´, su traducción al español- pero m encionar 69 me pareció un poco más provocativo”, insinuó en relación con la posición sexual. “Los mejores días son ahora, siempre ahora”, exclamó. “Cuando escribí esa canción, intentaba imaginar o fantasear con todas mis fuerzas lo que me depararía la vida. Ahora estoy ahí y es genial”, cerró.

