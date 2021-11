Bryan Adams dio positivo de Covid por segunda vez en un mes y fue internado para recibir un tratamiento anticoagulante

Después de verse obligado a cancelar un show hace menos de un mes debido a una prueba positiva de Covid-19, Bryan Adams ha vuelto a ser diagnosticado de coronavirus en un testeo en el día de ayer en su llegada al aeropuerto de Milán.

El cantante canadiense viajó a la capital de la moda italiana para asistir el lunes a la presentación del calendario Pirelli, cuyas fotografías de este año son de su autoría. Ante la inesperada sorpresa frente al resultado positivo de la prueba de control, el artista recurrió a su perfil de Instagram para compartir su estado de ánimo con sus fans.

“ Aquí estoy, acabo de llegar a Milán y he dado positivo por segunda vez en un mes por Covid”, escribió Adams en la publicación, que incluía una foto suya en la habitación donde se le realizó el testeo y una selfie en una ambulancia . ”Así que me voy al hospital. Gracias por todo el apoyo”, agregó.

Tras ello, el cantante volvió a dirigirse a sus seguidores este viernes para agradecer al equipo médico a cargo de su atención e informar acerca de su salud. “ El segundo día en Milán y mi agradecimiento a todas las amables enfermeras y médicos que me han estado atendiendo ”, dijo en un nuevo posteo, que incluye una foto de dos enfermeras con trajes protectores. El cantante también sumó un video del momento en que recibe tratamiento. “ La inyección que me están dando es contra la trombosis, es de precaución hasta que dé negativo ”, aclaró.

El artista también agradeció el apoyo recibido por la marca de neumáticos, cuyo proyecto le permitió desarrollar otra de sus facetas creativas, la fotografía. “Han sido un gran apoyo y ésta es la culminación de dos años de trabajo juntos. ¡Nuestro calendario sale la semana que viene!”, confirmó.

El primer resultado positivo de Covid para Adams fue a finales del mes pasado, lo que lo obligó a suspender su actuación en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll. Su segundo positivo no deja de despertar curiosidad y, si bien se suele estimar que en un plazo de dos semanas la presencia del virus debería ausentarse del organismo, podría darse el caso de que su sistema no se deshiciera de la enfermedad contraída a finales de octubre. Según algunos estudios médicos, esta situación en ocasiones ocurre en casos de personas inmunodeprimidas.

Adams viene de fotografiar a una lista de músicos de primer nivel para el calendario Pirelli 2022, incluidos Cher, Iggy Pop y Jennifer Hudson. La presentación del mismo es típicamente un evento de gala pero, debido al actual contexto sanitario en Europa, este año se planeó como un cóctel reducido con una lista de invitados más pequeña.