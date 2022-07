Cacho Fontana: el recuerdo de Oscar González Oro: “Era el tipo con el que compartíamos historias”

Este mediodía, la noticia de la muerte de Cacho Fontana conmocionó a todo el mundo del espectáculo. Paradójicamente, un día después del fallecimiento de Liliana Caldini -la madre de dos de sus tres hijas-, el locutor perdió la vida a los 90 años. Conmovido, su amigo y colega Oscar González Oro dijo unas palabras al respecto y contó lo que Norberto Palese, tal su nombre real, era para él.

“Estoy conmovido, me acabo de enterar y me paralicé”, dijo tras recibir la noticia el conductor de radio en TN. Y enseguida reveló lo que Fontana significaba para él: “Me aparecen recuerdos, imágenes, memorias. Para mi murió Norberto Palese, que era mucho más que Cacho Fontana. Era un amigo, era el tipo con el que almorzaba dos veces por semana después de hacer radio. Era el tipo con el que compartíamos historias. Tengo guardada una carta manuscrita que me mandó hace 10 años con una letra hermosa y casualmente no firma Cacho Fontana sino Norberto Palese, o sea que el que me escribió era mi amigo; un ser humano con sus defectos y virtudes”, expresó angustiado.

Tras definirlo como “un creativo y un trabajador incansable”, González Oro agregó que Cacho fue un gran referente dentro del periodismo. “Fue un creador de grandes éxitos, un hombre que impuso un estilo de hacer radio. Lo que me atrajo desde que lo escuché fue su voz, el tono de su voz. Le puso humor, me hacía reír en el auto yendo a trabajar. Ese Cacho fue el que me compró, el que me divertía, me informaba, el que se tomaba el pelo a sí mismo”, recordó con nostalgia.

“Fue tan fuerte el estilo que creó que obligó a otros grandes a crear su propio estilo. Algunos lo logramos y otros no. Héctor Larrea lo logró, por ejemplo. Yo escuchaba ‘Buenos días’ y sabía que no me había equivocado en el dial, que estaba en Rivadavia escuchando a Cacho Fontana”, agregó sobre su sello inconfundible.

Si bien todavía se desconocen las causas de su muerte, González Oro la relacionó con la pérdida de Liliana Caldini, su exmujer y la madre de dos de sus tres hijas. “Cuando murió Liliana pensé inmediatamente en la muerte de Cacho, porque si alguien estuvo al lado de él hasta el último minuto fue Liliana. Y la pregunta fue: ‘¿quién se lo dice?’ Fue la mujer que estuvo de su mano hasta el último momento”, confesó.

Mientras asegura que tenían conversaciones muy profundas, el periodista aclaró: “El se abría conmigo. Yo lo quería y lo respetaba mucho”. Y enseguida, reflexionó sobre lo “injusto” que fue el medio con él: “Lo condenaron, le quitaron trabajo, le quitaron marcas. Claro que fue injusto. Cada vez que muere un amigo me pregunto qué factura pendiente me quedó y por suerte no me quedó ninguna con él. Lo ayudé, me preocupé por su salud y su bienestar siempre”, concluyó emocionado.