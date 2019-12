De gala. Las actrices Whoopi Goldberg, Mia Goth, Yara Shahidi y Claire Foy junto al fotógrafo Paolo Roversi y al CEO de Pirelli, Marco Tronchetti Provera Fuente: AP

Más de 500 invitados de todo el mundo, vestidos largos, moños y corbatas negras, esmoquin, glamour y, sobre todo, mucho estilo. La presentación del Calendario Pirelli 2020 en Verona, "Looking for Juliet", se transformó en una de las fiestas del año en Europa. La actriz Whoopi Goldberg, que en 2018 apareció en el calendario Pirelli dedicado a "Alicia en el país de las Maravillas" protagonizado por estrellas negras, fue la maestra de ceremonia del estreno de éstas 132 páginas inspiradas en un libreto de ópera, con fragmentos extraídos de Romeo y Julieta y 58 fotos en las que aparecen las protagonistas y la ciudad de Verona. Son apenas 12.000 ejemplares que no se venden, sólo se regalan a los mejores clientes. El Teatro Filarmónico lució como nunca, pero la fiesta luego continuó en el Palazzo Giusti, un lujoso espacio renacentistas con jardines y salones decorados con frescos de época.

Emma Watson para el Calendario Pirelli 2020

Al acontecimiento también asistieron algunas de las protagonistas del calendario como Claire Foy, Mia Goth y Yara Shahidi. Por temas contractuales no pudieron participar Emma Watson y la estrella de la música española Rosalía tenía otros compromisos.

Whoopi Goldberg, sobre el escenario del Teatro Filarmónico de Verona Fuente: Reuters

Justamente el caso de Rosalía es interesante porque representa la única hispana de la producción. Según contó el prestigioso fotógrafo, Paolo Roversi, encargado del proyecto, que también incluye un corto cinematográfico de 18 minutos, Rosalía lo atrajo porque "es capaz de ser amable, dulce, frágil, pero también dura". La española, que se catapultó a la cima del pop mundial con su mezcla de trap y flamenco, abre el video del Calendario diciendo: "Con cada trabajo trato de ser más cercana, de hacerlo con más amor y ser más honesta y abierta, por eso elegí la música". La intérprete asegura que "cuando pienso en el amor pienso en la vida". En un pasaje del corto de Roversi dedicado al drama de Romeo y Julieta, la cantante cita a San Agustín: "Conocemos en la medida en la que amamos", y concluye: "Tengo que vivir más para entender el amor".

Momentos de presentación. Algunas de las protagonistas del calendario Pirelli junto a la anfitriona Whoopi Goldberg y el fotografo Paolo Roversi y la artista Stella Roversi Fuente: AFP

Durante el video, presentado en Verona, surgen confesiones de las actrices. Por ejemplo, Mia Goth explica que Julieta fue uno de sus primeros papeles en el teatro. Cuenta que tenía 10 años y estaba en puja por el papel con la niña más popular de su clase. "Lograrlo me marcó. Me lo tomé tan en serio que le pedí a mi madre que me llamara Julieta", explica en el video la actriz del film de Lars Von Trier Nymphomaniac y la serie The Tunnel.

Música y arte para presentar a las musas del calendario 2020

Claire Foy, en cambio, muestra a una Julieta desolada que derrama lágrimas por Romeo, su breve marido. La actriz que ha encarnado a Isabel II en The Crown, explica que de muy chica tuvo un amor no correspondido, "y eso se convirtió en un hábito". Más adelante, según cuenta en el video, su primer amor "fue un desastre y una tragedia" y le "rompió el corazón". La actriz señala luego: "Creo que tengo demasiadas cicatrices para entregarme por completo". Foy participó de la gala en el Teatro Filarmónico y luego estuvo bailando hasta bastante tarde en el Palazzo Giusti con dos amigas. No permitió que le sacaran fotos y se la notó muy animada en un contexto distendido y de fiesta.

Mia Goth, al posar para la prensa en la gala realizada esta semana en Verona

El Calendario también incluye a la cantante china Chris Lee. Es la mujer enamorada que canta al cielo estrellado, a "un mundo que parece infinito", vestida con ropa de reminiscencias toreras (un punto extraño de la fotografía de Roversi). Y la más joven de estas Julietas de calendario es la actriz Yara Shahidi, que tiene "19 años y medio" y asegura: " Me sentí enfadada la primera vez que leí el libro. Fray Lorenzo me pareció un cínico al decir que el plan podía funcionar, cuando desde el principio era algo fallido. Pensé que sus muertes podían haber sido evitadas, que sólo Capuleto era sensato. Ahora mi opinión ha cambiado respecto a cuando tenía 13 años".

Yara Shahidi, otra de las grandes protagonistas de la noche

Indya Moore, en cambio, reflexiona sobre el concepto de belleza. La modelo y actriz, que la revista Time colocó entre las 100 personas más influyentes de 2019, y que se define como transgénero y no binaria expresa: "Aprecio cuando la gente piensa que soy bella porque soy negra. Pero hay detalles sobre mi identidad que hacen que la gente se sienta más cómoda... incluso siendo negra, tengo la piel clara... eso está más cerca de la piel blanca, por eso lo encuentran bello. No estoy de acuerdo, yo creo que la piel oscura es bella. Soy trans, pero no parezco trans, y la gente piensa que eso es bello. No me gusta esa clase de belleza. Sin embargo, cuando creas una Julieta negra y transexual, traspasas los convencionalismos".

Kristen Stewart, en el Calendario Pirelli

Sin duda, Kristen Stewart es la que muestra el costado más duro del amor. "No quiero que me den lecciones, quiero ver a la gente cruzarse con cosas que les sorprenden y les asustan. Me gustaría perder completamente el control y encontrar algo inesperado". Pero a la vez, la actriz de Crepúsculo llora desconsolada cuando declama la famosa escena del balcón interpretando a Romeo y cuando se pone en la piel de la suicida Julieta.

Rosalía, que abre el cortometraje, también lo cierra interpretando a capela los versos de Shakespeare mientras Stewart apura el veneno que acaba con una Julieta que, sin embargo, sigue viva en la figura de la hija del fotógrafo que ha retratado esta historia. Stella Roversi recorre a lo largo de la película una ciudad donde, mientras se presenta este calendario, miles de turistas siguen buscando los rastros de un amor imperecedero.

La imagen de Rosalía, quien no pudo estar presente durante la gala, por su intensa agenda laboral