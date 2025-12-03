Miley Cyrus sorprendió al mostrar su anillo de compromiso en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza

Miley Cyrus atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal tras confirmarse que se comprometió con su pareja, el baterista Maxx Morando. La noticia sale a la luz después de que la artista apareciera en la alfombra roja de la premiere de Avatar: Fuego y ceniza luciendo un anillo de oro y diamantes que no pasó desapercibido.

La cantante de 33 años y el músico, de 27, iniciaron su relación hace cuatro años y, según publicó la revista Us Weekly, el compromiso ya es un hecho. La propia artista dejó ver el anillo en su mano izquierda durante el evento en Los Ángeles y posó sonriente junto a su prometido ante las cámaras.

La revista People también confirmó el compromiso y una publicación que Cyrus compartió en las redes sociales tras el evento fue celebrada por sus fans. La ex Hannah Montana escribió un mensaje acompañado de imágenes junto a Morando que alimentó aún más las especulaciones: “Bebé, cuando soñamos lo hacemos como si fuésemos uno solo”.

Cyrus y Morando attend en la alfombra roja de Avatar en Los Ángeles VALERIE MACON� - AFP�

La relación entre la cantante y el baterista comenzó en 2021, después de que se conocieran en una cita a ciegas, aunque recién decidieron oficializar el vínculo en abril de 2022. Desde entonces, ambos mantuvieron un bajo perfil en cuanto a su nivel de exposición mediática.

Durante los primeros meses de 2024, Cyrus y Morando dieron un paso más al mudarse juntos a una mansión en Malibú, lo cual fue interpretado como una señal de consolidación del vínculo, que ahora se materializa en la confirmación del compromiso.

La cantante y el baterista se conocieron en 2021 y conviven desde 2024 Backgrid/The Grosby Group

Aunque ninguno de los dos hizo un anuncio formal en sus cuentas oficiales, fuentes cercanas a la pareja compartieron la información con varios medios estadounidenses.

Según Us Weekly, la propuesta de casamiento tuvo lugar a inicios de noviembre. En una serie de fotos que la artista publicó el 23 de ese mes con motivo de su cumpleaños, ya se veía la joya, aunque pasó inadvertida para gran parte de sus seguidores. En el mensaje con el que acompañó aquellas imágenes, Cyrus agradecía los saludos y reflexionaba sobre sus proyectos más próximos. “Mis 33 ya están brillando gracias a sus dulces deseos de cumpleaños. Todo lo que quiero para este año son más risas con las personas que me hacen sonreír. Los amo a todos”, expresaba la artista en el posteo.

El compromiso con Morando representa un nuevo capítulo en la vida sentimental de la estrella, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, entre los años 2018 y 2020, tras una relación que se extendió a lo largo de una década.

Su escandalosa separación de Liam Hemsworth

La historia entre Cyrus y Hemsworth estuvo marcada desde el inicio por la exposición pública y episodios que con el tiempo derivaron en uno de los escándalos más comentados de la última década en Hollywood.

Ambas estrellas se habían conocido en 2009 durante el rodaje de la película La última canción, donde la química en pantalla se trasladó a la vida real. En aquel entonces, Cyrus tenía 16 años y Hemsworth, 19, y ambos estaban en pleno ascenso profesional. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance y se referían el uno al otro como mejores amigos, los rumores crecían y la relación avanzaba a paso firme.

La pareja se separó a tan sólo 8 meses de haberse casado Instagram

Durante varios años, la pareja compartió viajes, celebraciones navideñas en Australia y momentos en familia. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir tensiones que afectaron al vínculo.

Los rumores de infidelidad empezaron a circular y los representantes de ambos confirmaron una separación que duró pocos meses, antes de que los artistas retomaran la relación y reaparecieran juntos en eventos públicos. A medida que las idas y vueltas se hacían más frecuentes, también crecían las especulaciones en torno a terceros en discordia y episodios de excesos que afectaban a la cantante.

Durante ese período aparecieron imágenes de Hemsworth junto a otras mujeres, y el lanzamiento de canciones como “Wrecking ball” daba cuenta del estado de la relación. Entre reconciliaciones y separaciones, Cyrus lanzó un nuevo disco luego de dos años de silencio, cuyo arte de tapa fue fotografiado por el propio Hemsworth. En 2018, tras una década de idas y vueltas, se casaron. Sin embargo, el amor duró poco y el divorcio se oficializó dos años más tarde.