escuchar

Harrison Ford construyó su exitosa carrera escatimando sonrisas tanto ante las cámaras como detrás. Su fuerte carácter lo llevó a tener conflictos con varios protagonistas y pocas veces se presta al juego de descorrer el velo de su vida cotidiana. Sin embargo, las pocas veces que habló en alguna entrevista o en algún evento sobre su esposa, Calista Flockhart, deja entrever su costado más tierno.

Este miércoles, la actriz de Ally McBeal, de 59 años, habló sobre su relación con la estrella de la trilogía original de Star Wars en el podcast Live With Kelly and Mark. Allí, la conductora Kelly Ripa mencionó su reciente aparición en los Critics’ Choice Awards, donde Ford, de 81 años, fue honrado con un premio a la trayectoria. ” Me atrevo a decir que sacás a relucir el lado suave y tierno de Harrison Ford que nosotros, los mortales, no necesariamente sabemos que está ahí ”, aventuró.

Flockhart y Ford, una relación de muy bajo perfil MICHAEL TRAN - AFP

Y la actriz, que conoce el juego mediático y lo juega mejor que su marido, no dudó en responder: “ Es que me tiene miedo ”. De esta manera, la actriz de Supergirl dio a entender, un poco en broma y otro poco en serio, que puertas adentro es ella quien toma las decisiones.

En la ceremonia a la que hizo alusión Ripa, Ford aceptó su premio ante una gran ovación después de que se reprodujera una recopilación de videos con escenas de algunos de sus mayores éxitos cinematográficos. “En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí esta noche para ver en qué se está convirtiendo nuestro negocio y ver a todas las personas talentosas que están obteniendo oportunidades que probablemente no habrían existido en la primera parte de mi carrera”, expresó el protagonista de la saga Indiana Jones.

Harrison Ford con su premio en los Critics' Choice Awards 2024 MICHAEL TRAN - AFP

Luego, se tomó un tiempo para referirse a la constante presencia de la mujer de su vida. “ Quiero agradecer a mi encantadora esposa, Calista Flockhart, quien está ahí, firme, cuando necesito apoyo. Y la verdad es que necesito mucho apoyo ”, indicó. En ese momento, las cámaras mostraron a los dos emocionados hasta las lágrimas.

Luego de la ceremonia, Flockhart brindó una entrevista en la que devolvió gentilezas: “ Fue algo emotivo. Su trabajo es increíble y el reconocimiento fue bien merecido. Así que sí, me siento muy orgullosa y feliz por él ”. Cuando se le preguntó cuál es la película favorita de su marido, la actriz no pudo decidirse entre dos: La Costa Mosquito (1986) y Secretaria ejecutiva (1988). “Me encanta Secretaria ejecutiva porque es muy divertido, y Harrison es muy cómico; sorprendentemente cómico”, le dijo la actriz a Ripa y su esposo Mark Consuelos.

Este martes, Flockhart caminó sola por la alfombra roja de la presentación de Feud: Capote vs. The Swans, la nueva serie de Ryan Murphy que recrea la relación de amor y odio entre el escritor y las mujeres más poderosas de Manhattan. Allí, la actriz que encarna a Lee Radziwill, la hermana de Jackie Kennedy, comparte elenco con Naomi Watts, Diane Lane, Chloe Sevigny, Demi Moore, Molly Ringwald y Tom Hollander. Ante la ausencia de Ford, Calista fue clara con la prensa: “Él me apoya mucho y de muchas maneras. Es algo mutuo”, le explicó a People, dando a entender que no necesitaba a su marido caminando a su lado en la red carpet para sentirse acompañada por él.

LA NACION