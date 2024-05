Calu Rivero y Aíto de la Rúa, un amor que escribió el destino y una familia que crece

Escuchar

Cuando Tao cumplió un año, el pasado 22 de febrero, posiblemente la actriz Calu Rivero y Aíto de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, no sabían todavía que esperaban a su segundo bebé. La noticia se conoció públicamente anoche, cuando lo anunciaron en LAM (América). Hace rato que ella está retirada de los medios y se dedica a su familia, un sueño que acaricia desde hace muchos años. Pasan la mayor parte del año en Punta del Este, Uruguay, aunque también tienen su casa en la Argentina. Y además ella acompaña a Aíto por el mundo, al ritmo de los negocios del empresario; a todos lados van los tres, como una pequeña tribu. Pronto serán cuatro. Ahora están en Ámsterdam, en los Países Bajos, donde él tiene una empresa de productos de salud y bienestar. También tiene negocios en Tulum, México.

Rivero hizo una pausa en su carrera como actriz y comparte los mismos intereses que su marido, pero su prioridad es la familia, que se afianza cada día más. En abril publicó en sus redes: “ ¡Hoy tengo deseos de celebrar el increíble cuerpo femenino! Que puede crear y nutrir la vida, se transforma durante el embarazo y el parto, produce leche que da alimento a sus crías, encarna la sabiduría, la intuición, la belleza, la sensualidad y la creatividad. Refleja los ciclos de la naturaleza, se renueva y regenera continuamente. ¡Cada cuerpo es único y hermoso, merecedor de amor, respeto y celebración! ¡No te olvides mujer!” Quizá fue la manera de contarle al mundo que se venía un nuevo cambio en su vida y en su familia.

Los días de Calu, Aíto y Tao transcurren tranquilos . Pasaron el verano en Punta del Este y allí festejaron el primer año del niño, en la playa, con familia y amigos. A diferencia de lo que podría pensarse, porque siempre fue perfil bajo, la actriz muestra en sus redes sus rituales espirituales, sus clases de gimnasia y fotos de la intimidad familiar. La noticia de este segundo embarazo sorprendió tanto como la primera; en el caso de Tao aún no estaba claro si la pareja estaba junta o no; apenas se los había visto unas pocas veces ese verano del 2022 en la costa uruguaya. Esta vez, la sorpresa es que Tao tiene apenas un año y se suponía que iban a esperar un poquito más antes de darle un hermanito.

Un amor sellado a fuego y una denuncia que cambió su vida

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa parece estar predestinada . Se conocieron un verano en Punta del Este, tuvieron un romance fugaz y se cruzaron trece años después, durante otro verano, el del 2022. “Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza, la vida, lo que ya está escrito, ¿qué decirte?”, contaba la actriz en LAM, en ese momento. “Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero no me imaginaba que trece años después, iba a ser el padre de mi hijo . Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”.

Calu Rivero y Aito de la Rua con su bebé, Tao, en marzo de este año Gerardo Viercovich - LA NACION

Se vieron por primera vez durante el verano de 2008 y tuvieron un romance breve pero intenso y, sobre todo, de mucha exposición mediática. Calu tenía apenas 20 años y estaba dando sus primeros pasos en la actuación, en Patito feo y Casi ángeles. “ Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos, y punto ”, decía ella sobre su relación con Aíto. Fue un romance de verano, quizá porque los paparazzi no los dejaban en paz y los seguían a sol y a sombra. Ese año fue declarada ciudadana ilustre de Recreo, su ciudad natal, por ser la primera actriz catamarqueña en llegar a la pantalla nacional.

Siguió creciendo como actriz y como modelo, y se metió de lleno en un camino espiritual. Hizo Alguien que me quiera, El elegido, y en el 2012, Dulce amor. La novela fue un éxito y las escenas hot entre ella y Juan Darthés encendían la pantalla y hacían subir el rating, pero un día ella decidió abandonar el proyecto para mudarse a los Estados Unidos. Años después, cuando Thelma Fardin denunció a Darthés por abuso sexual mientras hacían Patito feo, Calu dio a entender en una entrevista que había sido acosada durante la grabación de una tira. Atando cabos, muchos comprendieron que hablaba de Darthés, y algunos de sus compañeros salieron a brindarle su apoyo y a dar testimonio de lo que Rivero había vivido. El actor, ya refugiado en Brasil, decidió entablar una demanda contra ella y otras actrices que habían dado cuenta de su supuesto mal comportamiento.

La pareja en 2008; tiempo después, llegaría la separación y, 13 años más tarde, el reencuentro

Por su parte, Aíto vivió durante algunos años en Ámsterdam y se interesó en los beneficios terapéuticos de la psilocibina, un componente presente en los hongos alucinógenos. “Lamentablemente, en la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias porque el marco legal no lo permite, pero es un tema muy interesante que puede darle solución a muchas cosas”, contó en una entrevista radial hace un tiempo.

La expareja pocas veces volvió a verse, pero cuando eso sucedía, el encuentro era cordial porque los dos se interesan desde hace años en la espiritualidad y la sustentabilidad. Pero una noche, en 2021, volvieron a cruzarse en una fiesta y algo entre ellos volvió a encenderse. Se escondieron en un principio, pero un atardecer los pescaron caminando de la mano por la playa de José Ignacio. Para entonces ella estaba pasando unos días en la chacra familiar de los De la Rúa, La Colorada, en Rocha. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada hasta que se supo que estaba embarazada de cuatro meses y entonces ella misma lo comunico en sus redes.

Las otras historias de amor

Calu Rivero tuvo varias parejas, algunas de ellas famosas y otras no. En 2010, Calu vivió un romance con el músico Emmanuel Horvilleur; estuvieron dos años juntos. Se enamoraron filmando “12.30″, el videoclip del cantante. “Con Emma resignificamos nuestro gran amor. Estuvo en mi último cumpleaños”, contó por ese entonces.

Calu Rivero y Chino Darín, en 2013 Archivo

En 2013 se enamoró del Chino Darín, a quien también conoció trabajando durante las grabaciones de la tira Alguien que me quiera. Se separaron luego de siete meses, pero durante ese tiempo compartieron viajes y ella forjó una fuerte relación con los padres del actor, Ricardo Darín y Florencia Bas. Sobre el Chino, Calu dijo alguna vez: “Es una persona que querré siempre. Los quiero y extraño a los Darín”.

Dos años más tarde, en 2015, se la relacionó con el polista Pablo ‘Polito’ Pieres; estuvieron juntos un año y luego ella contó por qué se terminó esa historia: “No pudimos con la distancia”. El polista viajaba mucho para participar en torneos y ella pocas veces podía acompañarlo porque grababa mucho también. “Con Polito, como con todos, atesoro algo bello que compartí. Me gusta darles un abrazo, como aquellos que tienen lazos que no se rompen y desearles lo mejor”, dijo.

Al músico Joaquín Vitola, cantante de Indios, lo conoció en el 2018 y estuvieron juntos un poco menos de un año. Dos años después, vivió un romance con el documentalista Andrey Manriko, a quien conoció en Nueva York en plena pandemia. Convivieron un tiempo en Punta del Este, pero el vínculo se rompió.

