Calu Rivero y Aíto de la Rúa: una historia de amor que sigue escribiéndose trece años después

La noticia del embarazo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa sorprendió a todos, especialmente porque nadie tenía del todo claro si la pareja seguía junta. Ambos de perfil bajo, hablan poco de su vida privada y nunca dan demasiadas explicaciones sobre sus relaciones. Se los habían visto muy cerca el verano pasado en Uruguay, y la imagen sorprendió a muchos: su historia de amor se había escrito mucho tiempo atrás y parecía definitivamente cerrada. Pero parece que esta vez fue cierta esa trillada frase que asegura que “donde hubo fuego cenizas quedan”; se vieron por primera vez en Punta del Este y, trece años después, se reencontraron en el mismo lugar.

La actriz y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa se conocieron en el verano de 2008 y tuvieron un romance breve pero intenso y, sobre todo, de mucha exposición. Por entonces, Rivero daba sus primeros pasos en la actuación, y con mucho éxito, en programas como Patito feo y Casi ángeles, al tiempo que desplegaba a pleno su título de it-girl. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, decía ella sobre su relación con Aíto. Los paparazzi no los dejaban en paz, pero fue un romance de verano. La separación fue en buenos términos y no hubo escándalos; simplemente se apagó el fuego. Quedaron con buena relación y conversaban cada vez que se cruzaban, de casualidad o por las artimañas del destino .

Aíto De La Rúa y Calu Rivero

En estos años ella siguió trabajando como actriz y como modelo, se metió de lleno en un camino espiritual, levantó su voz para contar su dura experiencia con Juan Darthés durante las grabaciones de Dulce amor, adoptó el nombre de Dignity y se mudó a los Estados Unidos. Por su parte, Aíto vivió durante algunos años en Ámsterdam y se interesó en los beneficios terapéuticos de la psilocibina, un componente presente en los hongos alucinógenos. “Lamentablemente, en la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias porque el marco legal no lo permite, pero es un tema muy interesante que puede darle solución a muchas cosas”, contó en una entrevista radial hace un tiempo. Las únicas coincidencias de la actriz y el empresario en los últimos años son los muchos viajes de ambos y que los dos se interesan por la espiritualidad y la sustentabilidad: viven en estrecho contacto con la naturaleza y apostando a la vida saludable.

Trece años después de ese último beso de despedida, volvieron a mirarse como si el tiempo no hubiese pasado. Fue durante este verano, también en Punta del Este. Y como la primera vez, se encontraron de casualidad en una fiesta de amigos en común. Al principio se escondieron, porque ni ellos sabían qué les estaba pasando y no querían que les preguntaran nada. Hasta que un paparazzi indiscreto mostró la primera foto de la pareja caminando muy acaramelada, en las playas de José Ignacio. Para entonces los dos estaban más relajados y ella pasaba muchos días en la chacra familiar de De la Rúa, La Colorada, en Rocha.

La actriz y el empresario, durante el pasado verano Marcelo Rodriguez

Ninguno de los dos confirmó ni negó nada hasta que hace apenas unos días se filtró la información sobre los cuatro meses de embarazo de Calu: ella posteó una foto en la que se los ve de lejos, y escribió: “Brillar como el sol”.

Calu ya viajó a su Catamarca natal para darle la buena nueva a toda su familia y se dispone a transitar el embarazo en Uruguay, cerca de su flamante amor. El bebé nacerá en el verano y, hasta el momento, la pareja no sabe si será varón o nena.

Los otros amores de Calu

Aunque siempre intentó mantener un perfil bajo, la actriz tuvo varias parejas, algunas de ellas famosas. En 2010, Calu conoció al músico Emmanuel Horvilleur, con quien estuvo durante dos años. Se enamoraron filmando el videoclip del cantante 12.30. “Con Emma resignificamos nuestro gran amor. Estuvo en mi último cumpleaños”, contó hace un par de años, dando cuenta de la buena relación que mantiene con el ex Illya Kuryaki.

En 2013 comenzó una relación con el Chino Darín, a quien conoció durante las grabaciones de la tira Alguien que me quiera. Se separaron luego de siete meses, pero durante ese tiempo compartieron viajes y ella forjó una fuerte relación con los padres del actor, Ricardo Darín y Florencia Bas. Sobre el Chino, Calu dijo alguna vez: “Es una persona que querré siempre. Los quiero y extraño a los Darín”.

Calu Rivero y Chino Darín, en 2013 Archivo

En 2015, la actriz inició un romance con el polista Pablo Polito Pieres. Estuvieron juntos un año. “No pudimos con la distancia y con dos carreras tan fuertes”, dijo ella cuando se separaron. “ Con Polito, como con todos, atesoro algo bello que compartí. Me gusta darles un abrazo, como aquellos que tienen lazos que no se rompen y desearles lo mejor ”, dijo.

En 2018 conoció a otro músico, Joaquín Vitola, cantante de Indios. Estuvieron juntos un poco menos de un año.

Calu con Andrey Manirko, su última pareja oficializada Instagram

En el 2020, Calu dio a conocer su romance con el documentalista ruso Andrey Manirko, a quien había conocido en Nueva York en plena pandemia. Convivieron un tiempo en Punta del Este, pero en algún momento el vínculo se rompió.