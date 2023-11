escuchar

Ian Somerhalder se sumó a la lista de actores de Hollywood que dijeron “basta” muy pronto y se alejaron de la industria para cambiar de vida de una forma radical. Luego de cuatro años fuera del radar de la industria del entretenimiento, la exestrella de Lost rompió el silencio, contó el motivo de su decisión y habló de su nueva vida .

La última vez que Somerhalder pisó un set fue para la grabación de la serie de ciencia ficción V Wars, en 2019. Hoy, logró formar una familia con Nikki Reed -una de las protagonistas de Crepúsculo y también retirada actriz-, con quien se casó en 2015 y tiene dos hijos. Con ellos, y 18 mascotas, vive en una granja. Así se lo contó a E! en una extensa entrevista.

Iam Somerhalder y Nikki Reed, en la dulce espera Instagram

Somerhalder y Reed pusieron su casa con vista a la playa de Los Ángeles a la venta y se alejaron de la ciudad. Sobre su nuevo hogar, el actor confesó que le gusta porque le permite pasear con sus hijos y porque está cerca de la naturaleza. “ En cada parada, arrancas algo de los árboles o de los arbustos, o levantas algo del suelo, y alimentas a todos mientras te mueves por la granja ”, confesó, sobre su día a día en su alejado paraíso.

En su pedazo de tierra, la pareja cultiva lavanda, romero y pepinos; pasea por los campos con sus vacas y cuida a los burros que protegen su quinta de las cabras, los coyotes y otros depredadores. “Es mucho trabajo”, reconoció el actor sobre la vida en el campo, aunque de inmediato destacó la satisfacción que siente por estar allí. “ Es increíble cuando ves estas asombrosas formas de vida y cómo viven todos juntos en la granja. Es realmente especial ”, destacó,

Pese a que pasaron cuatro años de sus últimos papeles, Somerhalder y Reed se mantienen ocupados gracias a su nuevo proyecto de vida. “ Somos campesinos y producimos la mayor parte de nuestros propios alimentos. Vivo con mis botas de vaquero ”, señaló Somerhalder sobre sus actividades diarias.

Un breve retorno

La única vez desde 2019 que Somerhalder pisó un estudio fue para narrar sus fragmentos en el documental Kiss The Ground, que se estrenó en 2020 y en donde científicos, activistas, agricultores y políticos cuentan por qué recurren a la agricultura regenerativa para mejorar el suelo y así combatir el cambio climático. “ Dejé la actuación hace poco más de cuatro años para criar a mis hijos, construir mis empresas y lanzar estas películas ”, explicó.

Tras revelar que el hecho de convertirse en padre aumentó su deseo de ayudar a revertir los impactos del cambio climático, Somerhalder habló de su nuevo proyecto para la pantalla grande: Common Ground, un documental dirigido por Josh y Rebecca Tickell, que busca brindar esperanza a las generaciones futuras con formas concretas de arreglar un sistema planetario roto. “Utilizando prácticas saludables de gestión del suelo, estamos construyendo un futuro seguro hoy o mañana”, explicó. Laura Dern, Jason Momoa, Rosario Dawson, Woody Harrelson y Donald Glover también aparecen en el film.

“Me preguntaron por qué me preocupo por esto”, continuó el actor luego de que le preguntaran por qué lucha contra su imagen de galán de Hollywood. “Es porque estoy construyendo toda mi vida y mi mundo para hacer exactamente eso”, agregó. Sobre su futuro, el actor se mostró entusiasmado: “ Seré ganadero y construiré marcas heredadas, ya sea mi bourbon o mi empresa de salud y bienestar, y la agricultura regenerativa y las prácticas saludables de manejo del suelo con las que vivo y con las que vive nuestra familia ”, detalló. “Ahí es a donde iba mi vida. Entonces, cuando la gente dice ‘¿Por qué te importa?’ Por eso me importa. Porque eso es lo que soy, en eso es lo que me voy a convertir”.

Las acciones de Somerhalder en relación al medioambiente comenzaron antes incluso de mudarse al campo. En el 2014, por ejemplo, reveló que estaba construyendo un santuario animal en las afueras de Nueva Orleans para animales domésticos abusados y para educar a los jóvenes sobre el bullying. “ Estamos perdiendo compasión en el mundo. Un planeta más saludable comienza por gente compasiva. No se puede enseñar la compasión pero se puede mostrarla ”, explicó aquel entonces.

