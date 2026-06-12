Revelan nuevos detalles sobre el asesinato del actor James Handy

James Handy fue hallado muerto el pasado miércoles 3 de junio en su casa de Tarzana, un barrio ubicado en el Valle de San Fernando, California. El actor, conocido por su participación en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji, falleció a los 81 años luego de ser apuñalado. El hijo de su pareja es el principal sospechoso de haber cometido el crimen, según fuentes policiales.

En las últimas horas, la causa de la muerte detallada en la autopsia ha revelado nuevos detalles sobre su brutal asesinato. Según el informe del forense de Los Ángeles obtenido por TMZ, la muerte del actor se debió a una “puñalada en el torso”, a la que se sumó una “compresión cervical”.

James Handy fue asesinado en su casa; el hijo de su pareja es el principal sospechoso

Las compresiones cervicales suelen estar causadas por el desgaste de los nervios del cuello, relacionado con la edad, algo que ocurre cuando estos se comprimen o se someten a una presión anómala, según los Institutos Nacionales de Salud.

Según se pudo saber, Handy fue atacado por Michael Gledhill, de 44 años, quien apuñaló al actor hasta causarle la muerte. El diario The California Post informó que el actor fue hallado tirado en el jardín delantero de la propiedad, después de que las autoridades respondieran a una llamada del mismo Gledhill en la que afirmaba: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Handy, que presentaba múltiples puñaladas en el pecho, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento. Según se puede leer en el comunicado de prensa emitido por la Policía de Los Ángeles, poco después de que se llevaran el cuerpo, Michael hizo señas a los agentes y les dijo que él era a quien buscaban. El hombre vivía con el actor y con su madre, Wendy Gledhill, quienes estaban en pareja desde hace 30 años.

Finalmente Gledhill fue detenido y acusado de asesinato y la Justicia fijó una fianza de 2 millones de dólares. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 26 años de prisión. La investigación continuará para determinar qué motivó el ataque.

En declaraciones a The California Post, Wendy expresó su inmenso dolor y dijo: “Solo intento ir sobrellevando el día a día, el minuto a minuto. Quería mucho a James y a mi hijo. Todavía no lo puedo creer... No puedo creer que mi hijo lo haya hecho”, dijo la mujer de 76 años mientras entraba a su casa, visiblemente conmovida por lo ocurrido.

Sin embargo, más tarde le confesó a TMZ que a su hijo le habían diagnosticado esquizofrenia en julio de 2025 y que, al parecer, no estaba tomando su medicación antes del fatal hecho. En cuanto a la relación entre Michael y Handy, afirmó que los dos eran “cordiales”, aunque no “siempre estaban de acuerdo”.

“Los familiares de Handy saben que yo lo quería muchísimo. Lo siento muchísimo. Siento muchísimo que haya pasado esto”, añadió la pareja del actor, quien también contó que el fatal día él se había levantado a las 9 de la mañana para ir a buscar el diario.

Wendy explicó que “escuchó que se abría la puerta” y se quedó en la cama, pero no escuchó nada más durante el ataque. “Solo puedo suponer que mi hijo ya estaba afuera y que empezaron a discutir, por lo que tengo entendido, en el jardín delantero”.

Treinta minutos más tarde, la Policía de Los Ángeles llamó a la puerta de su casa, y Wendy se sorprendió. “La primera vez que me di cuenta de que algo estaba pasando fue cuando llegó la policía”, contó a la prensa. “Me dijeron que alguien había llamado al 911 y que había una persona envuelta en una manta fuera de la casa”.

La mujer, que está “muy devastada” y que no ha salido de su casa desde el asesinato. “Estuve con James durante 31 años y, por supuesto, lo quería con todo mi corazón”, dijo. “Esto es muy duro”.