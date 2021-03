Camila Perissé fue internada de urgencia nuevamente y su marido pide ayuda

A dos días de haber recibido el alta, Camila Perissé fue internada de urgencia nuevamente, en la Clínica Pergamino. Desde hace dos años, la salud de la actriz se viene deteriorando. Su marido, Julio “el Chino” Fernández, contó en Nosotros a la mañana, en eltrece, cómo está la actriz hoy. “Le dieron el alta hace dos días, pero anoche se descompensó , pasó una mala noche y hoy la internamos otra vez y se va a quedar acá por ahora. Se le desplazó la cadera, ya no camina y está mucho más flaca que en las últimas semanas”.

Conmovido y también enojado por las situaciones que se suceden en la salud de Perissé, Fernández recordó todo lo que estuvo atravesando su mujer en el último tiempo y se quejó sobre cómo la trataron algunos especialistas: “Entró por un cuadro de gastritis y dolores cervicales. La memoria por momentos va y viene. Pedí que la atendiera un gastroenterólogo y una psiquiatra porque hay una medicación que toma y le hace muy mal. Después de la operación de cadera empezó a tener un deterioro cognitivo, de a poco. Después tuvo neumonía, y Covid y todo se agravó. Hoy todavía no tenemos diagnóstico porque nunca apareció una psiquiatra”.

A fines del año pasado, la pareja tenía un proyecto: mudarse a Mar del Plata, donde tienen la posibilidad de habitar una casa de un pariente y también de trabajar. “Se truncó esa idea de Mar del Plata porque la ayuda de la señora Mirtha Legrand y de Alejandro Borensztein (fue pareja de Camila) y otras personas se gastó en otra cosa, como por ejemplo en una cuidadora porque PAMI nunca nos mandó una. Estoy harto de Pergamino, de PAMI y de todo, tengo que comprar hasta los pañales porque no entregan. Hoy no se la puede trasladar”.

Y agregó: “La Asociación Argentina de Actores nunca se acercó ni llamaron por teléfono. Hoy Camila está más perdida, pero me reconoce y hablamos. Me dice: ‘lo vamos a lograr como sea y vos me vas a llevar a casa”. Luego sobre su complicada situación económica dijo: “Quise pedir un préstamo para solucionar el problema y después poder volver a trabajar y mantenernos como hice siempre, pero no me lo dieron. Hace 35 años que estamos juntos”.

LA NACION