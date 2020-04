Camille, la rebelde nieta y heredera de Grace Kelly

Camille Gottlieb Crédito: Instagram

Con solo 21 años, Camille Gottlieb se presenta al mundo como la heredera de Grace Kelly en unas fotos publicadas en su cuenta de Instagram . En ellas se puede comprobar cómo la hija menor de Estefanía de Mónaco mantiene un sorprendente parecido con su abuela. Su cabello rubio y penetrante mirada de sus ojos azules recuerda a Kelly en la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, rodada en 1954.

Camille nació de la relación de Estefanía de Monaco , la segunda hija de Grace Kelly, con Jean-Raymond Gottlieb , jefe de seguridad del palacio de los Grimaldi. Antes de su nacimiento, su madre había terminado su matrimonio con el guardaespaldas Daniel Ducruet , con quien tuvo dos hijos: Louis (hoy de 27 años) y Pauline (de 25). Los padres de Camille vivieron un intenso romance, pero nunca se casaron así que ella no forma parte de la línea de sucesión en el Principado. Es más Jean-Raymond Gottlieb ni siquiera aparece en el certificado de nacimiento de su hija. Así y todo, ninguna de estas idas y vueltas amorosas y de la realeza, le impidió a Camille llamar la atención de las redes sociales y destacarse.

"Somos niños completamente normales", proclamó Camille Gottlieb en agosto de 2016, sospechada de haber recurrido a la cirugía estética para mejorar su imagen, tras las críticas recibidas por su figura y su estilo de vida. "Me he encontrado con algunos comentarios muy crueles en foros, blogs y otros sitios. Sus insultos, comentarios y reflexiones son ridículos. (...) Se tiende a pensar que, cuando provienes de una familia principesca, la vida te ahorra todas las dificultades e incertidumbres, pero al final del día si me apetece publicar cualquier foto en Instagram, ¡voy a hacerlo! (...) Me da lo mismo ser la más linda o la más fea de mi familia y, sobre todo, me da lo mismo su opinión" .

Y esta misma semana volvió a defenderse de estos ataques que no han parado. "Tengo manchas en la piel y rastros de acné desde mi adolescencia" , escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto suya al natural y sumó : "¡Pero dejé mi cara al descubierto para que puedan estar seguros de que todos tienen fallos y que nadie es perfecto !"

Es la más indisciplinada de los tres hijos de Estefanía y la de carácter más enérgico. Aficionada a la fotografía y al mundo de la moda, está decidida a ser ella misma, como ya hizo su madre, que ha roto todas las reglas. También como Estefanía adora a los animales. Durante un viaje a Asia ayudó a una asociación a criar cachorros de tigre y visitó el orfanato de elefantes en Pinnawala, Sri Lanka, en febrero de 2016. Un compromiso que recuerda a los de su abuela Grace Kelly (presidenta de Cruz Roja Monegasca y fundadora de la Asociación Mundial de Amigos de la Infancia).

Camille también desmonta las ideas preconcebidas sobre la vida en el palacio: " Tiendes a pensar que como venimos de una familia principesca, la vida nos ahorra dificultades y peligros. Pues no es así ".

