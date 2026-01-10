Kendal Jenner habló de su sexualidad y se refirió a los rumores que la definen como “lesbiana en secreto”

En redes sociales, donde se opina libremente de vidas ajenas, los rumores son moneda corriente como también las noticias falsas. Desde hace algún tiempo, usuarios comentan sobre la sexualidad de Kendall Jenner y señalan que esta podría estar ocultando sus preferencias al ser una “lesbiana en secreto”. Recientemente, la modelo puso fin a las especulaciones y se refirió a su orientación sexual durante una entrevista.

Sin perder de vista la violencia que significa empujar a cualquier persona a hacer pública una información que quizá prefiere mantener en su ámbito privado, Jenner no dudó en referirse a estas versiones y habló sin ningún tipo de rodeo sobre el tema.

Kendall Jenner MICHAEL TRAN - AFP

En el marco de una nota en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, la modelo subrayó: “Hay todo un mundo en internet que piensa que soy lesbiana”. El propio entrevistador hacía referencia a esa teoría sobre Kendall como “lesbiana en secreto”.

Jenner aseguró que no encuentra esos rumores “ofensivos”, aunque sí resaltó que la molesta mucho el chimento alrededor, y destacó: “La gente es malvada al respecto. Entiendo que hacer pública tu sexualidad no es fácil para nadie, y no estoy diciendo lo contrario, pero conociéndome, y en esto hablo enteramente de mi y sabiendo cómo soy, en este punto de mi vida lo contaría si ese fuera el caso”.

Kendall Jenner Kevin C. Cox - Getty Images North America

Más adelante y sin abandonar ese tema, ella repitió y aseguró: “Y no digo que esto sea algo fácil. Solo digo que conociéndome y sabiendo cómo quiero vivir mi vida, no tendría problema en absoluto”.

Por último, la modelo llamó la atención sobre algunos comentarios dañinos y equivocados, en los que usuarios le aseguraban que ser lesbiana “hubiera ido en contra de su carrera”, a lo que retrucó: “Realmente no entiendo eso”.

Kendall Jenner junto a Bad Bunny Backgrid/The Grosby Group

Desde que su consagró como una personalidad televisiva a través del reality Keeping Up With the Kardashians, Kendall mantuvo una vida romántica en la que formó pareja con importantes nombres como Harry Styles, A$AP Rocky, e incluso con Bad Bunny.

Lujo y comodidad, su nuevo hogar

Kendall Jenner realizó un recorrido por su casa en la montaña para la revista AD (YouTube/ Architectural Digest)

En diciembre del año pasado, Kendall Jenner abrió las puertas de su nueva propiedad en las montañas de Wyoming para mostrar el estilo acogedor de “abuela chic” que eligió para la decoración, asesorada por la famosa diseñadora Heidi Caillier. Según contó, ella buscó construir una casa que fuera ideal para tener una familia, con vistas al futuro.

La supermodelo de 30 años de edad, construyó una propiedad entre las montañas de Wyoming en busca de serenidad. La famosa abrió recientemente las puertas de su hogar para mostrar la arquitectura y el diseño de interiores que eligió, de acuerdo con Architectural Digest.

La residencia principal de Kendall Jenner está situada en la comunidad privada de Mulholland Estates (admiddleeast.com)

Jenner se unió a la diseñadora Heidi Caillier para crear un ambiente que fusiona lo vintage con patrones únicos y piezas especiales que brindan personalidad a cada rincón del hogar. La intención de la famosa era edificar un espacio en donde todos se sintieran como en casa y reveló a la citada publicación que tenía la visión de que diseñar habitaciones auténticas y acogedoras que tuvieran la esencia de un refugio.

Como parte de la decoración, Kendall Jenner agregó libros y artículos que ha encontrado en diferentes tiendas de antigüedades locales. La famosa explicó que su trabajo en la nueva casa de montaña fue bastante experimental en cuanto al diseño.

Kendall Jenner mostró su casa de las montañas que decoró con un estilo "abuela chic" (https://www.architecturaldigest.com/)

La modelo también se apoyó de los consejos de su madre Kris Jenner, quien le envió la imagen de una chimenea que resultó perfecta para su hogar, además de tableros de Pinterest e ideas de revistas, e inspiración de la marca de moda Bode.

Dentro de las prioridades de la también estrella de televisión, se encontraba agregar cosas que le brindaran personalidad a su hogar, lo que combina un exterior simple y clásico con un diseño interior inquietante, según la propia Jenner.