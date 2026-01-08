El reality millonario de MrBeast: las polémicas, los millones de dólares en premios y los 44 records Guinness que rompe

El norteamericano MrBeast (su verdadero nombre es Jimmy Donaldson) tiene 27 años y es el creador de contenidos más exitoso de YouTube. Con 459 millones de suscriptores, ostenta el número más alto de la plataforma (muy por detrás, el segundo puesto se lo lleva T-Series, de India, con 309 millones) y supo crear un imperio audiovisual con más de 250 empleados entre técnicos, escritores, editores y productores que generan material para su canal principal, los cinco secundarios y hasta un reality en Prime Video, Beast Games, que rompió el Guinness World Records como el que más dinero repartió en la historia y que acaba de estrenar su segunda temporada.

El contenido de YouTube de Donaldson se caracteriza por proponer desafíos extravagantes a cambio de una suma desorbitante de dinero. Por ejemplo, el último de 100 personas en salir del círculo gana 500.000 dólares, la misma cifra que pueden obtener dos desconocidos entre sí si sobreviven 100 días en una cámara de aislamiento, pero, gran disclaimer, si uno de los dos se va antes, ninguno recibe nada.

Pero volvamos a Beast Games, como se llama el desembarco de MrBeast en el mundo de las plataformas de streaming inspirado en El juego del Calamar. No es un reality más, es un ambiciosa apuesta que redobla consideramente todos los esfuerzos del joven youtuber a una escala impensada. Para ponerlo en números: la primera temporada tuvo un costo de producción superior a los 100 millones de dólares.

Según reveló Jimmy Donaldson durante una entrevista con su colega Logan Paul en el podcast Impaulsive, el primero de los diez episodios del reality salió unos 20 millones de dólares y otros 15 millones se gastaron en la construcción de una ciudad “en el medio de la nada” en Toronto, Canadá, donde habitaron los dos mil participantes con los que inició el concurso. Entre la infrasestructura y equipamiento necesarios para semejante despligue de producción, con cámaras filmando las 24 horas, también hubo gastos considerables en almacenamiento, una importante sala de control e isla de edición.

Beast City, la ciudad donde se desarrollaron los Beast Games, fue construida en Canadá y costó 15 millones de dólares

Como si eso fuera poco, se repartieron alrededor de 20 millones de dólares en premios a lo largo del reality. La recompensa mayor era de 5 millones, pero esa cifra ascendió a 10 hacia el final del programa (aunque, debido a los descuentos que tuvo por los impuestos de Estados Unidos, el ganador se llevó la suma original). Además, otros tantos fueron otorgados durante el juego: una participante se llevó una isla privada valuada en 1.8 millones, otro obtuvo 1 milllón gracias a una salida estratégica del certamen y otro recibió un Lamborghini, por mencionar algunos casos.

La inversión fue de tal magnitud que, según MrBeast, le hizo perder unas “decenas de millones de dólares” de su propio bolsillo. “Gastamos demasiado dinero. Soy un idiota, no fue una buena decisión financiera”, señaló al podcast The Diary Of A CEO, aunque aseguró que no se arrepentía de nada.

Al menos, en términos de audiencia, los números lo acompañaron. Beast Games se convirtió en el programa sin guion más visto de Prime Video -acumuló 50 millones de espectadores en los primeros 25 días tras su estreno-, alcanzó el primer lugar en la plataforma en más de 80 países y fue renovada para una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda.

Beast Games rompió 44 récords Guinness

En una época obsesionada por batir récords y generar desafíos virales, Donaldson logró romper 44 Guinness World Record durante el rodaje de su reality, entre ellos, mayor cantidad de concursantes, mayor premio en efectivo, mayor cantidad de cámaras filmando en simultáneo en cualquier producción en la historia y mayor cantidad de kilómetros de cables de cámaras.

“Condiciones ilegales”

Antes del estreno de la primera temporada, cinco concursantes anónimos de Beast Games iniciaron una demanda colectiva contra la productora del youtuber y Amazon tras alegar que se les negó el pago por su participación, se los obligó a participar en condiciones inseguras y se los sometió a una “cultura de misoginia y sexismo”, tal como recogió CNN.

De acuerdo a la información proporcionada por el citado medio, el documento de 54 páginas detalla que los participantes fueron sometidos a “condiciones laborales irracionales, inseguras e ilegales” que llevaron a que “varios” concursantes fueran hospitalizados. También dijeron que fueron alimentados “esporádica y escasamente” y que no se les dio “acceso adecuado a productos de higiene o atención médica”. Incluso se denunció acoso sexual.

Un portavoz de MrBeast dijo a The New York Times que el rodaje “se complicó desafortunadamente por el incidente de CrowdStrike, el clima extremo y otros problemas logísticos y de comunicación inesperados” y que se inició una revisión formal del reality.

Una nueva aventura

Este miércoles, Prime Video lanzó los primeros tres episodios de la segunda temporada de Beast Games, que tendrá más de 10 millones de dólares totales en premios. Los siguientes capítulos se estrenarán semanalmente hasta el miércoles 25 de febrero.

Para esta nueva aventura, Jimmy Donaldson eligió enfrentar la fuerza versus la inteligencia, con cien competidores en cada uno de los bandos que buscarán llevarse el premio mayor de 5 millones de dólares, igual que en la edición anterior. “Mientras los jugadores se enfrentan en la colisión definitiva entre cerebro y bíceps, nacerán alianzas y se romperá la confianza. Cada desafío empuja los límites, la fuerza, la inteligencia y la estrategia humana”, reza la sinopsis del programa, que espera romper más y más récords.