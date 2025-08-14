Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

La noche del 5 de agosto, el legendario hotel Chateau Marmont de West Hollywood se convirtió en el escenario de la celebración del cumpleaños número 33 de Cara Delevingne. La modelo y actriz organizó una fiesta privada que combinó elegancia, diversión y una lista de invitados digna de una alfombra roja. Entre los asistentes se encontraban figuras como Selena Gomez, Margot Robbie, Paris Hilton, Julia Fox, Paris Jackson, Macaulay Culkin y Kaia Gerber –separada de Austin Butler, se cruzó en el party con un ex novio, el actor australiano Jacob Elordi–.

Selena Gomez, custodiada por su prometido Benny Blanco (en jeans) Getty Images

Paris Hilton, que lució un vestido con transparencias, arribó al Chateau Marmont con la cantante y compositora estadounidense Bebe Rexha. Getty Images

Julia Fox, con un ramo de flores de regalo, eligió un look sporty chic Getty Images

Todos ellos se dieron cita en el exclusivo hotel para brindar por la cumpleañera. La velada incluyó cócteles personalizados, música en vivo y una ambientación que combinaba el estilo bohemio chic con toques de lujo. Puertas adentro, Cara se mostró cercana y divertida, dispuesta a compartir momentos felices con cada uno de sus invitados.

Margot Robbie llegó con su amigo y coprotagonista de su película Escuadrón Suicida, Jay Hernandez Getty Images

Kaia Gerber intentó pasar inadvertida tapándose la cara para no ser fotografiada Getty Images

Tras celebrar su cumpleaños, Cara dejó el lugar manejando su propio auto Getty Images