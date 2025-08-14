LA NACION

Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

La modelo y actriz celebró con una fiesta íntima en Los Ángeles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
La cumpleañera entró a la fiesta por una entrada privada
La cumpleañera entró a la fiesta por una entrada privada Getty Images

La noche del 5 de agosto, el legendario hotel Chateau Marmont de West Hollywood se convirtió en el escenario de la celebración del cumpleaños número 33 de Cara Delevingne. La modelo y actriz organizó una fiesta privada que combinó elegancia, diversión y una lista de invitados digna de una alfombra roja. Entre los asistentes se encontraban figuras como Selena Gomez, Margot Robbie, Paris Hilton, Julia Fox, Paris Jackson, Macaulay Culkin y Kaia Gerber –separada de Austin Butler, se cruzó en el party con un ex novio, el actor australiano Jacob Elordi–.

Selena Gomez, custodiada por su prometido Benny Blanco (en jeans)
Selena Gomez, custodiada por su prometido Benny Blanco (en jeans)Getty Images
Paris Hilton, que lució un vestido con transparencias, arribó al Chateau Marmont con la cantante y compositora estadounidense Bebe Rexha.
Paris Hilton, que lució un vestido con transparencias, arribó al Chateau Marmont con la cantante y compositora estadounidense Bebe Rexha. Getty Images
Julia Fox, con un ramo de flores de regalo, eligió un look sporty chic
Julia Fox, con un ramo de flores de regalo, eligió un look sporty chic Getty Images

Todos ellos se dieron cita en el exclusivo hotel para brindar por la cumpleañera. La velada incluyó cócteles personalizados, música en vivo y una ambientación que combinaba el estilo bohemio chic con toques de lujo. Puertas adentro, Cara se mostró cercana y divertida, dispuesta a compartir momentos felices con cada uno de sus invitados.

Margot Robbie llegó con su amigo y coprotagonista de su película Escuadrón Suicida, Jay Hernandez
Margot Robbie llegó con su amigo y coprotagonista de su película Escuadrón Suicida, Jay HernandezGetty Images
Kaia Gerber intentó pasar inadvertida tapándose la cara para no ser fotografiada
Kaia Gerber intentó pasar inadvertida tapándose la cara para no ser fotografiadaGetty Images
Tras celebrar su cumpleaños, Cara dejó el lugar manejando su propio auto
Tras celebrar su cumpleaños, Cara dejó el lugar manejando su propio autoGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
    1

    “Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”

  2. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender
    2

    Marta Luisa de Noruega. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender

  3. Qué significa “H7B Limited” en la vida de la más chica de la familia Beckham
    3

    Harper Seven. Cuál es el gran paso que dio la menor de la familia Beckham en el mundo de la moda

  4. El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín
    4

    ¿Hermanos enfrentados? El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín

Cargando banners ...