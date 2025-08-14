Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

La modelo y actriz celebró con una fiesta íntima en Los Ángeles
- 1 minuto de lectura'
La noche del 5 de agosto, el legendario hotel Chateau Marmont de West Hollywood se convirtió en el escenario de la celebración del cumpleaños número 33 de Cara Delevingne. La modelo y actriz organizó una fiesta privada que combinó elegancia, diversión y una lista de invitados digna de una alfombra roja. Entre los asistentes se encontraban figuras como Selena Gomez, Margot Robbie, Paris Hilton, Julia Fox, Paris Jackson, Macaulay Culkin y Kaia Gerber –separada de Austin Butler, se cruzó en el party con un ex novio, el actor australiano Jacob Elordi–.
Todos ellos se dieron cita en el exclusivo hotel para brindar por la cumpleañera. La velada incluyó cócteles personalizados, música en vivo y una ambientación que combinaba el estilo bohemio chic con toques de lujo. Puertas adentro, Cara se mostró cercana y divertida, dispuesta a compartir momentos felices con cada uno de sus invitados.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música
"Nunca tuve miedo". Tras afrontar dos tratamientos de quimioterapia, Tini de Bucourt habla de la muerte, la resilencia y los afectos
El negocio del Rey. Carlos III ahora vende galletitas para perros: de qué están hechas y cuánto cuestan
- 1
“Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
- 2
Marta Luisa de Noruega. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender
- 3
Harper Seven. Cuál es el gran paso que dio la menor de la familia Beckham en el mundo de la moda
- 4
¿Hermanos enfrentados? El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín