Cara Delevingne rebaja el precio de su lujoso Penthouse en Nueva York a US$9,99 millones: se lo compró a Jimmy Fallon
La propiedad, ubicada en Manhattan, sufrió una drástica rebaja en su valor inicial; cuenta con pasadizos secretos, un bar vintage y una bañera revestida de madera
- 4 minutos de lectura'
La modelo y actriz Cara Delevingne vende su Penthouse en Nueva York. La propiedad, de estilo vintage, le costó US$10,8 millones en 2022, los cuales pagó a su expropietario, el humorista Jimmy Fallon. Ahora, el departamento se vende a un precio mucho menor.
Cara Delevingne pone a la venta su casa en La Gran Manzana
La actriz y modelo inglesa Cara Delevingne rebajó su triplex en Gramercy Park en más de un millón de dólares, consignó New York Post.
Originalmente, Delevingne compró la propiedad a Jimmy Fallon hace unos años por US$10,8 millones, y tras salir a la venta en octubre por US$11 millones, bajó su precio a US$9,99 millones.
“Hicimos un ajuste estratégico y proactivo para alinear la propiedad con la situación actual del mercado”, dijo la agente inmobiliaria Stefani Berkin de R New York. “Vemos interés y prevemos una mayor actividad en el futuro. Esta es una propiedad excepcional, una que cualquier comprador afortunado tendrá el privilegio de llamar hogar”, continuó.
Jimmy Fallon puso la casa a la venta en 2021 por US$15 millones y Delevingne la compró poco más de un año después con un descuento de US$4,2 millones sobre el precio inicial de venta.
Así es el interior del lujoso Penthouse de Cara Delevingne en Nueva York
El apartamento se ubica en las tres últimas plantas del histórico 34 Gramercy Park East, tiene una extensión de 5000 pies cuadrados (1524 metros cuadrados) con seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades, consignó El Diario NY.
La residencia está llena de toques de colores llamativos y decoración vintage, con papel tapiz estilo años 70 en los dormitorios y una lámpara de araña con astas de ciervo que cuelga del techo. La casa cuenta con pasadizos secretos, un bar vintage y una bañera revestida de madera, de acuerdo con New York Post.
El séptimo piso del edificio alberga la sala de estar, que incluye papel tapiz vintage de la década de 1940 y paredes revestidas con paneles de madera. Al final del pasillo de la sala de estar hay una cocina comedor con capacidad para 14 personas y vistas al parque Gramercy, así como tres dormitorios, señaló Business Insider.
La cocina cuenta con electrodomésticos de primera línea, mesadas de mármol, pisos de roble oscuro y una chimenea revestida con azulejos de color celeste.
El salón de la octava planta cuenta con paneles de madera rústica, que logran un aire de casa de montaña. También posee un bar antiguo muy original y uno de los baños tiene una amplia bañera rodeada con estantes repletos de objetos vintage.
Una suite principal y dos dormitorios más completan el tríplex. Los dormitorios de la casa están en el tercer piso del apartamento, que es el último piso del edificio, y tienen grandes tragaluces.
Las otras propiedades de Cara Delevingne en Estados Unidos
La modelo Cara Delevingne vendió su mansión de Studio City, en California, con una pérdida de US$2,4 millones en 2024, tras un devastador incendio que ocurrió en marzo de ese año, reportó Daily Mail.
Delevingne compró la propiedad por US$7 millones en 2019 y la vendió por US$4,6 millones en una transacción fuera del mercado. El inmueble quedó en ruinas, sin techo y con daños estructurales masivos, según mostraron las imágenes posteriores al siniestro, destacó Realtor.
El incendio arrasó la propiedad y destruyó casi todas las habitaciones. Delevingne no estaba en su casa en el momento del incendio, ya que en aquel entonces se mudó temporalmente Londres, su ciudad natal, donde actuaba en el musical Cabaret, en West End.
