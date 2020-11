Cantando 2020: Ángela Leiva y Brian Lanzelotta le ganaron el súper duelo a Martín Baclini

El súper duelo de Cantando 2020 llegó a su segunda fase. Y este miércoles, cuatro parejas de midieron para conseguir su pasaje al siguiente ritmo. Dos de ellas fueron las conformadas por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y Martín Baclini y Jéssica Abouchain.

En esta segunda ronda, cada uno de los equipos volvió a interpretar alguno de los temas que ta ya había presentado en la competencia. En el caso de los cantantes, decidieron volver a interpretar "Olvídame y pega la vuelta", de Pimpinela, en la versión de Marc Anthony y Jennifer Lopez. El empresario rosarino y su compañera, en tanto, revivieron su homenaje a Cacho Castaña.

"Me emociona ver a Cacho. Es una linda persona. Tengo un recuerdo hermoso de él", comenzó su devolución Nacha Guevara, al borde de las lágrimas. Y continuó, refiriéndose a la pareja de Leiva y Lanzelotta: "Ustedes la rompen, lo saben, pero hay un desequilibrio entre los dos. No sé si ella se está pasando un poco de la raya con la energía o él se está quedando atrás. Hay que trabajar en eso para que sean una sola cosa, no dos cantantes estupendos que cantan bien. Es un problema de interpretación también".

Y con respecto a la actuación de la segunda pareja, indicó: "La primera vez que hicieron este tema fue horrible y hoy vi un progreso en Baclini. El progreso es enorme, pero la otra pareja canta, canta y canta. Por eso elijo a la pareja número uno".

"Karina "La Princesita", sumó: "Brian está mejorando un montón, pero tiene que intentar no terminar todas frases con el mismo vibrato, que es algo que yo hacía, también. Igual, hagan lo que hagan Martín y su compañera, no hay chance de ganarle a Ángela y Brian".

Oscar Mediavila coincidió: "A Martín se lo vio decidido. Tiene una compañera muy buena que lo guía muy bien. La otra pareja es un tanque. Ángela, sin dudas sos una de las cantantes más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos, manejás todos los estilos. También voto a la pareja número uno":

Moria Casán agregó: "Me encantan los cuatro. La pareja número dos tienen actitud de buenos alumnos. Leiva, no te conocí, te queda espectacular el pelo así. Te da un marco faraónico, como Lola Flores. Y Brian, lo único que me molestaron fueron tus vibratos. También elijo a la pareja uno".

"Angela y Brian son un fuego. Ángela, yo también me enamoré de vos. Martín me sorprendió, estivo bien. Voy a destacar el trabajo de los coaches-, sobre todo a 'Pasti', a quien literalmente le cambié los pañales y es una de las personas más talentosas de la Argentina: canta, baila, hace todo bien. Por eso, me inclino por la pareja número dos", agregó Flavio Mendoza, juez invitado durante esta instancia del concurso.

De esta manera, Brian y Ángela pasaron al siguiente ritmo mientras que Baclini deberá seguir midiéndose con otras parejas en el súper duelo para asegurarse un lugar en la competencia.

