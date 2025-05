Ángela Leiva contó el difícil momento que vivió luego de la separación de Chelo Weigandt

Ángela Leiva estuvo como invitada especial en el programa El Diario de Mariana (América TV) y habló sobre su presente profesional, el calvario que vivió con su exrepresentante y cómo le afectó la separación de Chelo Weigandt en su vida personal y laboral. El noviazgo con el futbolista del Inter Miami duró solo cuatro meses y fue él quien la dejó. “Creo que las cosas pasan por algo y cuando no es para uno, no es. Se sufre, pero se aprende, ahora estoy muy tranquila”, contó.

"Se sufre, pero se aprende. Ahora estoy muy tranquila”, expresó sobre la separación

El romance entre ambos fue muy intenso y a distancia, ya que mientras ella vive en Argentina, él lo hace en Miami, donde desarrolla su carrera profesional. De hecho, a los tres meses de conocerse el vínculo, la artista anunció que tenían planeado dar el sí en el altar; sin embargo, la relación se terminó antes.

Sobre la repercusión de su separación en los medios de comunicación, la intérprete del reconocido tema “Amiga traidora” dijo: “Trabajé tanto en mi carrera para ser reconocida que hoy entiendo que son las reglas del juego. Si vos querés que la gente escuche tu música y querés que te conozcan, también la gente quiere conocer tu vida privada, tu vida personal”.

Y continuó: “Se terminó, duró muy poco, pero fue muy intenso. Sentí que era el indicado y que después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones, creí que realmente era por ahí”. Es que, además, Ángela Leiva contó que fue víctima de violencia de género por parte de su exmánager y expareja. “Lucho todos los días por no ser la Ángela del pasado, la experiencia te ayuda, te lleva para adelante, pero el tema de la valoración y el amor propio es una situación que hay que trabajarla todos los días, en todos los vínculos de la vida, no solo laborales”, sostuvo.

"Todavía estoy sanando la separación", declaró la cantante

No obstante, reconoció que se sintió muy mal luego de la ruptura porque fue abordada por los medios: “En su momento me hablaron todos los periodistas, que agradezco siempre el aguante de todos; pero yo no estaba bien. La verdad es que yo no podía hablar del tema. Yo hablaba y lloraba”. Asimismo, la cantante dejó en claro que su separación con Chelo no fue por infidelidad: “A veces hay decisiones que uno no toma y duelen, porque uno piensa que están en un lugar proyectando algo y de un día para el otro te dicen ‘no, mejor no’”.

También, aseguró que no quiso exponerse en la televisión más de lo que ya estaba. “Una no tiene ganas de que la vean así. No está mal mostrarse vulnerable, pero a veces, está bueno uno decir, ‘che, pará, todavía no‘”, declaró. Por último, Ángela reflexionó: ”Me emociona a mí misma ser una mujer de 36 años que ha logrado tantas cosas y que me ha costado tanto. Me pasaron cosas heavys, pero me han llevado a ser quien soy. Me encantaría decir que ya superé todo, pero no es así”.

Tras su separación, Ángela Leiva se enfoca en su carrera profesional

A pesar de su mala suerte en el amor, la carrera musical de Ángela Leiva continúa en ascenso. En noviembre viajará a Europa para presentar su nueva canción llamada “Ya me olvidé” y está nominada a los premios Konex en la categoría de Música Popular.